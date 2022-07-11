《中資異動》京東物流跌近５％失守５０天線，報１５﹒６２元

《經濟通通訊社１１日專訊》京東物流（０２６１８）跌４﹒７６％，報１５﹒６２元，跌
穿５０天線（１５﹒８５３元），最低價１５﹒５８元，最高價１６﹒４元；成交４７５﹒４９
萬股，成交金額７５４１﹒８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２２５４﹒５２
萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額６２１﹒１２萬元，加權平均成交價
１５﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３４２﹒４萬元，加權平
均成交價１５﹒８６６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒８７％。
現時，恒生指數報２１０８０，跌６４５點或２﹒９７％；恒生中國企業指數報７２９９，
跌２５２點或３﹒３４％；恒生科技指數報４６１０，跌１９８點或４﹒１２％；主板成交
６９６﹒１９億元。
上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５％，成交２９３１﹒４１億元人民幣。
深證成份指數報１２５６４，跌２９２點或２﹒２８％，成交２０９９﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒６２０ 變動 －４﹒７６％
最高價 １６﹒４００ 最低價 １５﹒５８０
成交股數 ４７５﹒４９萬股 成交金額 ７５４１﹒８萬
１０天平均 １６﹒８６２ 歷史波幅％ ３６﹒２１４
２０天平均 １６﹒５００ 加權平均價 １５﹒８６１
５０天平均 １５﹒８５３ ＲＳＩ１４ ４１﹒４９５
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２２５４﹒５２萬元；暫
連跌４日，累計跌幅８﹒８７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東物流（０２６１８） １５﹒６２０ －４﹒７６
嘉里物流（００６３６） １６﹒９８０ ＋０﹒９５
ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） ０﹒９７０ －２﹒０２
健升物流（０１５２９） ０﹒２３３ 無升跌
中通快遞（０２０５７） ２０６﹒２００ －１﹒９０
嘉泓物流（０２１３０） ９﹒０８０ －０﹒３３
滄港鐵路（０２１６９） １﹒５１０ －１０﹒１２
快狗打車（０２２４６） １１﹒４２０ －４﹒８３
盛良物流（０８２９２） ０﹒８００ 無升跌
安能物流（０９９５６） ４﹒１９０ ＋１﹒４５
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（ｅｄ）
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