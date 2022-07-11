《中資異動》京東物流跌近５％失守５０天線，報１５﹒６２元

《經濟通通訊社１１日專訊》京東物流（０２６１８）跌４﹒７６％，報１５﹒６２元，跌

穿５０天線（１５﹒８５３元），最低價１５﹒５８元，最高價１６﹒４元；成交４７５﹒４９

萬股，成交金額７５４１﹒８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２２５４﹒５２

萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額６２１﹒１２萬元，加權平均成交價

１５﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３４２﹒４萬元，加權平

均成交價１５﹒８６６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒８７％。

現時，恒生指數報２１０８０，跌６４５點或２﹒９７％；恒生中國企業指數報７２９９，

跌２５２點或３﹒３４％；恒生科技指數報４６１０，跌１９８點或４﹒１２％；主板成交

６９６﹒１９億元。

上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５％，成交２９３１﹒４１億元人民幣。

深證成份指數報１２５６４，跌２９２點或２﹒２８％，成交２０９９﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒６２０ 變動 －４﹒７６％

最高價 １６﹒４００ 最低價 １５﹒５８０

成交股數 ４７５﹒４９萬股 成交金額 ７５４１﹒８萬

１０天平均 １６﹒８６２ 歷史波幅％ ３６﹒２１４

２０天平均 １６﹒５００ 加權平均價 １５﹒８６１

５０天平均 １５﹒８５３ ＲＳＩ１４ ４１﹒４９５

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２２５４﹒５２萬元；暫

連跌４日，累計跌幅８﹒８７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東物流（０２６１８） １５﹒６２０ －４﹒７６

嘉里物流（００６３６） １６﹒９８０ ＋０﹒９５

ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２） ０﹒９７０ －２﹒０２

健升物流（０１５２９） ０﹒２３３ 無升跌

中通快遞（０２０５７） ２０６﹒２００ －１﹒９０

嘉泓物流（０２１３０） ９﹒０８０ －０﹒３３

滄港鐵路（０２１６９） １﹒５１０ －１０﹒１２

快狗打車（０２２４６） １１﹒４２０ －４﹒８３

盛良物流（０８２９２） ０﹒８００ 無升跌

安能物流（０９９５６） ４﹒１９０ ＋１﹒４５

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（ｅｄ）

