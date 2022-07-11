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02618 京東物流
即時 按盤價 跌15.200 -0.580 (-3.676%)
大手異動

11/07/2022 13:13

《中資異動》京東物流跌近５％失守５０天線，報１５﹒６２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》京東物流（０２６１８）跌４﹒７６％，報１５﹒６２元，跌
穿５０天線（１５﹒８５３元），最低價１５﹒５８元，最高價１６﹒４元；成交４７５﹒４９
萬股，成交金額７５４１﹒８萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２２５４﹒５２
萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券，金額６２１﹒１２萬元，加權平均成交價
１５﹒９７３元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額３４２﹒４萬元，加權平
均成交價１５﹒８６６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒８７％。
　　現時，恒生指數報２１０８０，跌６４５點或２﹒９７％；恒生中國企業指數報７２９９，
跌２５２點或３﹒３４％；恒生科技指數報４６１０，跌１９８點或４﹒１２％；主板成交
６９６﹒１９億元。
　　上證綜合指數報３３０５，跌５０點或１﹒５％，成交２９３１﹒４１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６４，跌２９２點或２﹒２８％，成交２０９９﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒６２０　變動　　　　　－４﹒７６％
　　最高價　　　　　１６﹒４００　最低價　　　　１５﹒５８０
　　成交股數　　４７５﹒４９萬股　成交金額　　７５４１﹒８萬
　　１０天平均　　　１６﹒８６２　歷史波幅％　　３６﹒２１４
　　２０天平均　　　１６﹒５００　加權平均價　　１５﹒８６１
　　５０天平均　　　１５﹒８５３　ＲＳＩ１４　　４１﹒４９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出２２５４﹒５２萬元；暫
連跌４日，累計跌幅８﹒８７％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東物流（０２６１８）　　　　　　１５﹒６２０　　－４﹒７６
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　　１６﹒９８０　　＋０﹒９５
　　ＩＮＦＩＮＩＴＹ（０１４４２）　　　０﹒９７０　　－２﹒０２
　　健升物流（０１５２９）　　　　　　　０﹒２３３　　　　無升跌
　　中通快遞（０２０５７）　　　　　２０６﹒２００　　－１﹒９０
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　　９﹒０８０　　－０﹒３３
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　　１﹒５１０　－１０﹒１２
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　１１﹒４２０　　－４﹒８３
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　　０﹒８００　　　　無升跌
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　　４﹒１９０　　＋１﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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