《異動股》安踏（２０２０）跌逾５％失守１００天線，報９４元

《經濟通通訊社１１日專訊》安踏（０２０２０）跌５﹒１９％，報９４元，跌穿１００天

線（９５﹒９５２元），最低價９４元，最高價１００﹒３元，創１個月新高；成交

３４８﹒１２萬股，成交金額３﹒３５億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出

５６４４﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２２３４﹒０１萬元，加權平均成

交價９６﹒０９５元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１２１９萬元，加權平均成交

價９５﹒７６５元。

現時，恒生指數報２１０７６，跌６４９點或２﹒９９％；恒生中國企業指數報７２９６，

跌２５４點或３﹒３８％；恒生科技指數報４６０７，跌２００點或４﹒１７％；主板成交

７０４﹒５７億元。

上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５６％，成交２９７１﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１２５５３，跌３０３點或２﹒３６％，成交２１２１﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 ９４﹒０００ 變動 －５﹒１９％

最高價 １００﹒３００ 最低價 ９４﹒０００

成交股數 ３４８﹒１２萬股 成交金額 ３﹒３５億

１０天平均 ９６﹒４４５ 歷史波幅％ ５５﹒５８５

２０天平均 ９１﹒３０８ 加權平均價 ９６﹒１９９

５０天平均 ８８﹒４１３ ＲＳＩ１４ ５２﹒７２２

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出

５６４４﹒０８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏（０２０２０） ９４﹒００ －５﹒１９

潤啤（００２９１） ５２﹒４０ －３﹒５０

特步（０１３６８） １４﹒１６ －４﹒１９

頤海（０１５７９） ２４﹒５０ －５﹒０４

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －２﹒１６

申洲（０２３１３） ８５﹒４０ －２﹒１８

蒙牛（０２３１９） ３７﹒６０ －２﹒８４

李寧（０２３３１） ６９﹒３５ －３﹒５５

海底撈（０６８６２） １５﹒９６ －６﹒０１

九毛九（０９９２２） １８﹒２０ －６﹒２８

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（ｅｄ）

