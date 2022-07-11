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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌92.200 -1.950 (-2.071%)
大手異動

11/07/2022 13:17

《異動股》安踏（２０２０）跌逾５％失守１００天線，報９４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》安踏（０２０２０）跌５﹒１９％，報９４元，跌穿１００天
線（９５﹒９５２元），最低價９４元，最高價１００﹒３元，創１個月新高；成交
３４８﹒１２萬股，成交金額３﹒３５億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
５６４４﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２２３４﹒０１萬元，加權平均成
交價９６﹒０９５元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１２１９萬元，加權平均成交
價９５﹒７６５元。
　　現時，恒生指數報２１０７６，跌６４９點或２﹒９９％；恒生中國企業指數報７２９６，
跌２５４點或３﹒３８％；恒生科技指數報４６０７，跌２００點或４﹒１７％；主板成交
７０４﹒５７億元。
　　上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５６％，成交２９７１﹒９１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５３，跌３０３點或２﹒３６％，成交２１２１﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９４﹒０００　變動　　　　－５﹒１９％
　　最高價　　　　１００﹒３００　最低價　　　９４﹒０００
　　成交股數　　３４８﹒１２萬股　成交金額　　　３﹒３５億
　　１０天平均　　　９６﹒４４５　歷史波幅％　５５﹒５８５
　　２０天平均　　　９１﹒３０８　加權平均價　９６﹒１９９
　　５０天平均　　　８８﹒４１３　ＲＳＩ１４　５２﹒７２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
５６４４﹒０８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏（０２０２０）　　　９４﹒００　－５﹒１９
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒４０　－３﹒５０
　　特步（０１３６８）　　　１４﹒１６　－４﹒１９
　　頤海（０１５７９）　　　２４﹒５０　－５﹒０４
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　－２﹒１６
　　申洲（０２３１３）　　　８５﹒４０　－２﹒１８
　　蒙牛（０２３１９）　　　３７﹒６０　－２﹒８４
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒３５　－３﹒５５
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９６　－６﹒０１
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２０　－６﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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