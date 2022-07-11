《異動股》安踏（２０２０）跌逾５％失守１００天線，報９４元

《經濟通通訊社１１日專訊》安踏（０２０２０）跌５﹒１９％，報９４元，跌穿１００天
線（９５﹒９５２元），最低價９４元，最高價１００﹒３元，創１個月新高；成交
３４８﹒１２萬股，成交金額３﹒３５億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
５６４４﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額２２３４﹒０１萬元，加權平均成
交價９６﹒０９５元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額１２１９萬元，加權平均成交
價９５﹒７６５元。
現時，恒生指數報２１０７６，跌６４９點或２﹒９９％；恒生中國企業指數報７２９６，
跌２５４點或３﹒３８％；恒生科技指數報４６０７，跌２００點或４﹒１７％；主板成交
７０４﹒５７億元。
上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５６％，成交２９７１﹒９１億元人民幣。
深證成份指數報１２５５３，跌３０３點或２﹒３６％，成交２１２１﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 ９４﹒０００ 變動 －５﹒１９％
最高價 １００﹒３００ 最低價 ９４﹒０００
成交股數 ３４８﹒１２萬股 成交金額 ３﹒３５億
１０天平均 ９６﹒４４５ 歷史波幅％ ５５﹒５８５
２０天平均 ９１﹒３０８ 加權平均價 ９６﹒１９９
５０天平均 ８８﹒４１３ ＲＳＩ１４ ５２﹒７２２
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出
５６４４﹒０８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏（０２０２０） ９４﹒００ －５﹒１９
潤啤（００２９１） ５２﹒４０ －３﹒５０
特步（０１３６８） １４﹒１６ －４﹒１９
頤海（０１５７９） ２４﹒５０ －５﹒０４
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －２﹒１６
申洲（０２３１３） ８５﹒４０ －２﹒１８
蒙牛（０２３１９） ３７﹒６０ －２﹒８４
李寧（０２３３１） ６９﹒３５ －３﹒５５
海底撈（０６８６２） １５﹒９６ －６﹒０１
九毛九（０９９２２） １８﹒２０ －６﹒２８
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（ｅｄ）
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