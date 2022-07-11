《異動股》寶龍（０１２３８）挫逾１０％，報１﹒１１元

《經濟通通訊社１１日專訊》寶龍（０１２３８）跌１０﹒４８％，報１﹒１１元，最低價

１﹒１１元，創５２周新低，最高價１﹒２４元；成交１６７５﹒６萬股，成交金額

１９２７﹒９６萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出７１７﹒９３萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７４﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒１５１元；現時

最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４６﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒１４９元

。

現時，恒生指數報２１０６４，跌６６１點或３﹒０５％；恒生中國企業指數報７２９０，

跌２６１點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６０３，跌２０５點或４﹒２７％；主板成交

７２６﹒５３億元。

上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５９％，成交３０６７﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２５４０，跌３１７點或２﹒４７％，成交２１８０﹒９１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１１０ 變動 －１０﹒４８％

最高價 １﹒２４０ 最低價 １﹒１１０

成交股數 １６７５﹒６萬股 成交金額 １９２７﹒９６萬

１０天平均 １﹒３２９ 歷史波幅％ ７６﹒２７９

２０天平均 １﹒５５９ 加權平均價 １﹒１５１

５０天平均 １﹒８９６ ＲＳＩ１４ ２２﹒６５６

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出７１７﹒９３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶龍（０１２３８） １﹒１１ －１０﹒４８

中海外（００６８８） ２４﹒００ －３﹒６１

中國金茂（００８１７） １﹒９８ －６﹒６０

旭輝（００８８４） ３﹒０２ －６﹒５０

龍湖（００９６０） ３３﹒０５ －５﹒９７

潤地（０１１０９） ３５﹒６０ －３﹒７８

合景泰富（０１８１３） ２﹒０６ －８﹒８５

碧桂園（０２００７） ４﹒１１ －８﹒８７

萬科（０２２０２） １８﹒４０ －４﹒６６

綠城（０３９００） １６﹒５６ －４﹒８３

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（ｅｄ）

