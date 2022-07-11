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01238 寶龍地產
即時 按盤價 跌1.030 -0.080 (-7.207%)
大手異動

11/07/2022 13:25

《異動股》寶龍（０１２３８）挫逾１０％，報１﹒１１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》寶龍（０１２３８）跌１０﹒４８％，報１﹒１１元，最低價
１﹒１１元，創５２周新低，最高價１﹒２４元；成交１６７５﹒６萬股，成交金額
１９２７﹒９６萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出７１７﹒９３萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７４﹒９５萬元，加權平均成交價１﹒１５１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額４６﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒１４９元

　　現時，恒生指數報２１０６４，跌６６１點或３﹒０５％；恒生中國企業指數報７２９０，
跌２６１點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６０３，跌２０５點或４﹒２７％；主板成交
７２６﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３３０２，跌５３點或１﹒５９％，成交３０６７﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４０，跌３１７點或２﹒４７％，成交２１８０﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒１１０　變動　　　　　－１０﹒４８％
　　最高價　　　　　　１﹒２４０　最低價　　　　　　１﹒１１０
　　成交股數　　１６７５﹒６萬股　成交金額　　１９２７﹒９６萬
　　１０天平均　　　　１﹒３２９　歷史波幅％　　　７６﹒２７９
　　２０天平均　　　　１﹒５５９　加權平均價　　　　１﹒１５１
　　５０天平均　　　　１﹒８９６　ＲＳＩ１４　　　２２﹒６５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出７１７﹒９３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍（０１２３８）　　　　１﹒１１　－１０﹒４８
　　中海外（００６８８）　　２４﹒００　　－３﹒６１
　　中國金茂（００８１７）　　１﹒９８　　－６﹒６０
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒０２　　－６﹒５０
　　龍湖（００９６０）　　　３３﹒０５　　－５﹒９７
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒６０　　－３﹒７８
　　合景泰富（０１８１３）　　２﹒０６　　－８﹒８５
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒１１　　－８﹒８７
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒４０　　－４﹒６６
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒５６　　－４﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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