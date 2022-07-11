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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 跌102.200 -6.500 (-5.980%)
大手異動

11/07/2022 11:11

《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，阿里美團分別跌逾６及５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）現價跌６﹒９４％，報１１２﹒６元，該
股成交約２８５０萬股，涉資３２﹒９０億元，盤中高見１１７﹒９元，最低見１１２﹒６元；
美團（０３６９０）跌５﹒４６％，報１８１﹒８元；騰訊（００７００）跌２﹒８４％，報
３４２﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌１０﹒１１％，報２９﹒３５元。
　　國家市場監管總局昨日發文，根據《中華人民共和國反壟斷法》，對２８宗未依法申報違法
實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中涉及１２宗騰訊控股的案件、５宗涉及阿里巴巴的
案件，以及其他涉案企業，包括滴滴、嗶哩嗶哩　（０９６２６）、平安健康　（０１８３３）
、聯想　（００９９２）、新浪微博　（０９８９８）等。
　　　騰訊違規案件包括收購好買樂、奇秦科技、小幫規劃等企業股權，騰訊收購好樂買的案件
被罰５０萬人民幣。阿里巴巴則為收購百世集團及優酷土豆的股權案、阿里創投收購第一財經等
案件，案件罰款約為５０萬元人民幣。
　　現時，恒生指數報２１１０３，跌６２２點或跌２﹒８７％，主板成交５７１﹒３４億元。
國企指數報７３０８，跌２４３點或跌３﹒２２％。恒生科技指數報４６１７，跌１９１點或跌
３﹒９８％。
　　即月期指新報２１０９７，跌６２９點，低水６點。即月國指期貨報７３０４，跌２６２點
，低水４點。即月科指期貨新報４６１７，跌１９３點，平水。
　　上證綜合指數報３３０５，跌５０點或跌１﹒５１％，成交２６０２﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５６，跌３００點或跌２﹒３４％，成交１８９１﹒３４億元人民幣

　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　１１２﹒６元　　跌６﹒９４％
　　美團（０３６９０）　　　　１８１﹒８元　　跌５﹒４６％
　　騰訊（００７００）　　　　３４２﹒６元　　跌２﹒８４％
　　碧桂園服務（０６０９８）　２９﹒３５元　跌１０﹒１１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　４﹒１９元　　　跌７﹒１％
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒３８元　　跌６﹒８６％
　　京東集團（０９６１８）　　２３３﹒６元　　跌４﹒９６％
　　友邦（０１２９９）　　　　　８２﹒９元　　跌２﹒６４％
　　港交所（００３８８）　　　３６６﹒２元　　跌２﹒５５％
　　匯控（００００５）　　　　　４９﹒３元　　　　　跌１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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