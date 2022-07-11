《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，阿里美團分別跌逾６及５％

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）現價跌６﹒９４％，報１１２﹒６元，該

股成交約２８５０萬股，涉資３２﹒９０億元，盤中高見１１７﹒９元，最低見１１２﹒６元；

美團（０３６９０）跌５﹒４６％，報１８１﹒８元；騰訊（００７００）跌２﹒８４％，報

３４２﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌１０﹒１１％，報２９﹒３５元。

國家市場監管總局昨日發文，根據《中華人民共和國反壟斷法》，對２８宗未依法申報違法

實施經營者集中案件作出行政處罰決定，當中涉及１２宗騰訊控股的案件、５宗涉及阿里巴巴的

案件，以及其他涉案企業，包括滴滴、嗶哩嗶哩 （０９６２６）、平安健康 （０１８３３）

、聯想 （００９９２）、新浪微博 （０９８９８）等。

騰訊違規案件包括收購好買樂、奇秦科技、小幫規劃等企業股權，騰訊收購好樂買的案件

被罰５０萬人民幣。阿里巴巴則為收購百世集團及優酷土豆的股權案、阿里創投收購第一財經等

案件，案件罰款約為５０萬元人民幣。

現時，恒生指數報２１１０３，跌６２２點或跌２﹒８７％，主板成交５７１﹒３４億元。

國企指數報７３０８，跌２４３點或跌３﹒２２％。恒生科技指數報４６１７，跌１９１點或跌

３﹒９８％。

即月期指新報２１０９７，跌６２９點，低水６點。即月國指期貨報７３０４，跌２６２點

，低水４點。即月科指期貨新報４６１７，跌１９３點，平水。

上證綜合指數報３３０５，跌５０點或跌１﹒５１％，成交２６０２﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２５５６，跌３００點或跌２﹒３４％，成交１８９１﹒３４億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１２﹒６元 跌６﹒９４％

美團（０３６９０） １８１﹒８元 跌５﹒４６％

騰訊（００７００） ３４２﹒６元 跌２﹒８４％

碧桂園服務（０６０９８） ２９﹒３５元 跌１０﹒１１％

碧桂園（０２００７） ４﹒１９元 跌７﹒１％

金沙（０１９２８） １７﹒３８元 跌６﹒８６％

京東集團（０９６１８） ２３３﹒６元 跌４﹒９６％

友邦（０１２９９） ８２﹒９元 跌２﹒６４％

港交所（００３８８） ３６６﹒２元 跌２﹒５５％

匯控（００００５） ４９﹒３元 跌１％

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（ｐｃ）

