《中資異動》重汽挫逾５％失守２０天線，報１０﹒１元

《經濟通通訊社１１日專訊》重汽（０３８０８）跌５﹒０８％，報１０﹒１元，跌穿２０
天線（１０﹒２８７元），最低價１０﹒１元，最高價１０﹒６４元；成交１０４﹒９萬股，成
交金額１０７１﹒２８萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２９５萬元。現時最大
淨被動買入券商為麥格理資本，金額１１０﹒９１萬元，加權平均成交價１０﹒２０８元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額９０﹒１萬元，加權平均成交價１０﹒２０８元。
現時，恒生指數報２１０２９，跌６９６點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２７６，
跌２７４點或３﹒６４％；恒生科技指數報４５９４，跌２１４點或４﹒４６％；主板成交
７３８﹒２６億元。
上證綜合指數報３２９９，跌５６點或１﹒６９％，成交３１１７﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１２５２２，跌３３４點或２﹒６％，成交２２１０﹒８３億元人民幣。
基本資料
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現價 １０﹒１００ 變動 －５﹒０８％
最高價 １０﹒６４０ 最低價 １０﹒１００
成交股數 １０４﹒９萬股 成交金額 １０７１﹒２８萬
１０天平均 １０﹒４０４ 歷史波幅％ ３６﹒８０３
２０天平均 １０﹒２８７ 加權平均價 １０﹒２１２
５０天平均 ９﹒６０４ ＲＳＩ１４ ４８﹒９９８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２９５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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重汽（０３８０８） １０﹒１０ －５﹒０８
中船防務（００３１７） ６﹒００ －２﹒４４
東風（００４８９） ５﹒７３ －２﹒７２
三一國際（００６３１） ８﹒３２ －１﹒６５
中聯重科（０１１５７） ４﹒３１ －２﹒２７
中車（０１７６６） ２﹒９４ －１﹒０１
中集（０２０３９） １２﹒０４ －２﹒４３
濰柴（０２３３８） １２﹒３２ －４﹒３５
中國龍工（０３３３９） １﹒８７ －１﹒０６
中車時代（０３８９８） ３７﹒３５ －３﹒８６
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（ｅｄ）
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