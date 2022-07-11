《中資異動》重汽挫逾５％失守２０天線，報１０﹒１元

《經濟通通訊社１１日專訊》重汽（０３８０８）跌５﹒０８％，報１０﹒１元，跌穿２０

天線（１０﹒２８７元），最低價１０﹒１元，最高價１０﹒６４元；成交１０４﹒９萬股，成

交金額１０７１﹒２８萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２９５萬元。現時最大

淨被動買入券商為麥格理資本，金額１１０﹒９１萬元，加權平均成交價１０﹒２０８元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額９０﹒１萬元，加權平均成交價１０﹒２０８元。

現時，恒生指數報２１０２９，跌６９６點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２７６，

跌２７４點或３﹒６４％；恒生科技指數報４５９４，跌２１４點或４﹒４６％；主板成交

７３８﹒２６億元。

上證綜合指數報３２９９，跌５６點或１﹒６９％，成交３１１７﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２５２２，跌３３４點或２﹒６％，成交２２１０﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒１００ 變動 －５﹒０８％

最高價 １０﹒６４０ 最低價 １０﹒１００

成交股數 １０４﹒９萬股 成交金額 １０７１﹒２８萬

１０天平均 １０﹒４０４ 歷史波幅％ ３６﹒８０３

２０天平均 １０﹒２８７ 加權平均價 １０﹒２１２

５０天平均 ９﹒６０４ ＲＳＩ１４ ４８﹒９９８

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２９５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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重汽（０３８０８） １０﹒１０ －５﹒０８

中船防務（００３１７） ６﹒００ －２﹒４４

東風（００４８９） ５﹒７３ －２﹒７２

三一國際（００６３１） ８﹒３２ －１﹒６５

中聯重科（０１１５７） ４﹒３１ －２﹒２７

中車（０１７６６） ２﹒９４ －１﹒０１

中集（０２０３９） １２﹒０４ －２﹒４３

濰柴（０２３３８） １２﹒３２ －４﹒３５

中國龍工（０３３３９） １﹒８７ －１﹒０６

中車時代（０３８９８） ３７﹒３５ －３﹒８６

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（ｅｄ）

