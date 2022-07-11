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03808 中國重汽
即時 按盤價 跌9.450 -0.280 (-2.878%)
大手異動

11/07/2022 13:29

《中資異動》重汽挫逾５％失守２０天線，報１０﹒１元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》重汽（０３８０８）跌５﹒０８％，報１０﹒１元，跌穿２０
天線（１０﹒２８７元），最低價１０﹒１元，最高價１０﹒６４元；成交１０４﹒９萬股，成
交金額１０７１﹒２８萬元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２９５萬元。現時最大
淨被動買入券商為麥格理資本，金額１１０﹒９１萬元，加權平均成交價１０﹒２０８元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額９０﹒１萬元，加權平均成交價１０﹒２０８元。
　　現時，恒生指數報２１０２９，跌６９６點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２７６，
跌２７４點或３﹒６４％；恒生科技指數報４５９４，跌２１４點或４﹒４６％；主板成交
７３８﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２９９，跌５６點或１﹒６９％，成交３１１７﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２２，跌３３４點或２﹒６％，成交２２１０﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１０﹒１００　變動　　　　　　－５﹒０８％
　　最高價　　　　１０﹒６４０　最低價　　　　　１０﹒１００
　　成交股數　　１０４﹒９萬股　成交金額　　１０７１﹒２８萬
　　１０天平均　　１０﹒４０４　歷史波幅％　　　３６﹒８０３
　　２０天平均　　１０﹒２８７　加權平均價　　　１０﹒２１２
　　５０天平均　　　９﹒６０４　ＲＳＩ１４　　　４８﹒９９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出２９５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　重汽（０３８０８）　　　１０﹒１０　－５﹒０８
　　中船防務（００３１７）　　６﹒００　－２﹒４４
　　東風（００４８９）　　　　５﹒７３　－２﹒７２
　　三一國際（００６３１）　　８﹒３２　－１﹒６５
　　中聯重科（０１１５７）　　４﹒３１　－２﹒２７
　　中車（０１７６６）　　　　２﹒９４　－１﹒０１
　　中集（０２０３９）　　　１２﹒０４　－２﹒４３
　　濰柴（０２３３８）　　　１２﹒３２　－４﹒３５
　　中國龍工（０３３３９）　　１﹒８７　－１﹒０６
　　中車時代（０３８９８）　３７﹒３５　－３﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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