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02333 長城汽車
即時 按盤價 跌12.820 -0.340 (-2.584%)
大手異動

11/07/2022 13:30

《異動股》長汽挫近１０％失守１００天線，報１３﹒１４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》長汽（０２３３３）跌１０％，報１３﹒１４元，跌穿１００
天線（１３﹒７２２元），最低價１３﹒１２元，創１個月新低，最高價１４﹒０８元；成交
６７５６﹒０４萬股，成交金額９﹒０９億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
２５３１﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３２０９﹒４３萬元，加
權平均成交價１３﹒４７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額
５７２９﹒５２萬元，加權平均成交價１３﹒３７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１２﹒５２％。
　　現時，恒生指數報２１０４７，跌６７８點或３﹒１２％；恒生中國企業指數報７２８４，
跌２６７點或３﹒５４％；恒生科技指數報４５９７，跌２１０點或４﹒３９％；主板成交
７４１﹒８億元。
　　上證綜合指數報３２９９，跌５６點或１﹒６８％，成交３１３１﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２１，跌３３５點或２﹒６１％，成交２２１９﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１３﹒１４０　變動　　　　－１０﹒００％
　　最高價　　　　　　１４﹒０８０　最低價　　　　１３﹒１２０
　　成交股數　　６７５６﹒０４萬股　成交金額　　　　９﹒０９億
　　１０天平均　　　　１５﹒３６０　歷史波幅％　　６９﹒０２２
　　２０天平均　　　　１５﹒７７０　加權平均價　　１３﹒４４７
　　５０天平均　　　　１３﹒７０８　ＲＳＩ１４　　３８﹒２１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
２５３１﹒７２萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒５２％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒１４　－１０﹒００
　　吉利（００１７５）　　　　１６﹒４４　　－５﹒４１
　　力勁（００５５８）　　　　１２﹒７６　　－７﹒００
　　中升（００８８１）　　　　５４﹒１０　　－１﹒７３
　　比亞迪（０１２１１）　　３００﹒８０　　－６﹒２３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７７﹒１０　　－７﹒１６
　　理想汽車（０２０１５）　１４３﹒９０　　－４﹒８９
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒６３　　－３﹒９０
　　永達汽車（０３６６９）　　　７﹒３４　　－０﹒８１
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１５﹒８０　　－７﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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