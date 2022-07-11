《異動股》長汽挫近１０％失守１００天線，報１３﹒１４元

《經濟通通訊社１１日專訊》長汽（０２３３３）跌１０％，報１３﹒１４元，跌穿１００

天線（１３﹒７２２元），最低價１３﹒１２元，創１個月新低，最高價１４﹒０８元；成交

６７５６﹒０４萬股，成交金額９﹒０９億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出

２５３１﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３２０９﹒４３萬元，加

權平均成交價１３﹒４７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額

５７２９﹒５２萬元，加權平均成交價１３﹒３７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１２﹒５２％。

現時，恒生指數報２１０４７，跌６７８點或３﹒１２％；恒生中國企業指數報７２８４，

跌２６７點或３﹒５４％；恒生科技指數報４５９７，跌２１０點或４﹒３９％；主板成交

７４１﹒８億元。

上證綜合指數報３２９９，跌５６點或１﹒６８％，成交３１３１﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２５２１，跌３３５點或２﹒６１％，成交２２１９﹒４２億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒１４０ 變動 －１０﹒００％

最高價 １４﹒０８０ 最低價 １３﹒１２０

成交股數 ６７５６﹒０４萬股 成交金額 ９﹒０９億

１０天平均 １５﹒３６０ 歷史波幅％ ６９﹒０２２

２０天平均 １５﹒７７０ 加權平均價 １３﹒４４７

５０天平均 １３﹒７０８ ＲＳＩ１４ ３８﹒２１４

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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出

２５３１﹒７２萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒５２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長汽（０２３３３） １３﹒１４ －１０﹒００

吉利（００１７５） １６﹒４４ －５﹒４１

力勁（００５５８） １２﹒７６ －７﹒００

中升（００８８１） ５４﹒１０ －１﹒７３

比亞迪（０１２１１） ３００﹒８０ －６﹒２３

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒１０ －７﹒１６

理想汽車（０２０１５） １４３﹒９０ －４﹒８９

廣汽（０２２３８） ７﹒６３ －３﹒９０

永達汽車（０３６６９） ７﹒３４ －０﹒８１

小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒８０ －７﹒３６

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（ｅｄ）

