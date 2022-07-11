《異動股》長汽挫近１０％失守１００天線，報１３﹒１４元

《經濟通通訊社１１日專訊》長汽（０２３３３）跌１０％，報１３﹒１４元，跌穿１００
天線（１３﹒７２２元），最低價１３﹒１２元，創１個月新低，最高價１４﹒０８元；成交
６７５６﹒０４萬股，成交金額９﹒０９億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
２５３１﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３２０９﹒４３萬元，加
權平均成交價１３﹒４７元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額
５７２９﹒５２萬元，加權平均成交價１３﹒３７６元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
１２﹒５２％。
現時，恒生指數報２１０４７，跌６７８點或３﹒１２％；恒生中國企業指數報７２８４，
跌２６７點或３﹒５４％；恒生科技指數報４５９７，跌２１０點或４﹒３９％；主板成交
７４１﹒８億元。
上證綜合指數報３２９９，跌５６點或１﹒６８％，成交３１３１﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２５２１，跌３３５點或２﹒６１％，成交２２１９﹒４２億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒１４０ 變動 －１０﹒００％
最高價 １４﹒０８０ 最低價 １３﹒１２０
成交股數 ６７５６﹒０４萬股 成交金額 ９﹒０９億
１０天平均 １５﹒３６０ 歷史波幅％ ６９﹒０２２
２０天平均 １５﹒７７０ 加權平均價 １３﹒４４７
５０天平均 １３﹒７０８ ＲＳＩ１４ ３８﹒２１４
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股份狀態：跌穿１００天線，創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出
２５３１﹒７２萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒５２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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長汽（０２３３３） １３﹒１４ －１０﹒００
吉利（００１７５） １６﹒４４ －５﹒４１
力勁（００５５８） １２﹒７６ －７﹒００
中升（００８８１） ５４﹒１０ －１﹒７３
比亞迪（０１２１１） ３００﹒８０ －６﹒２３
贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒１０ －７﹒１６
理想汽車（０２０１５） １４３﹒９０ －４﹒８９
廣汽（０２２３８） ７﹒６３ －３﹒９０
永達汽車（０３６６９） ７﹒３４ －０﹒８１
小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒８０ －７﹒３６
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（ｅｄ）
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