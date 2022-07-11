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00257 光大環境
即時 按盤價 跌4.130 -0.060 (-1.432%)
大手異動

11/07/2022 13:46

《中資異動》光大環境（００２５７）跌近５％，報４﹒２７元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》光大環境（００２５７）跌４﹒９％，報４﹒２７元，最低價
４﹒２６元，創１個月新低，最高價４﹒４７元；成交１８３２﹒７７萬股，成交金額
８００４﹒８７萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７３﹒０２萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額２２７﹒９４萬元，加權平均成交價４﹒３３７元；現時
最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額５３８﹒３４萬元，加權平均成交價４﹒３４６元。
　　現時，恒生指數報２１０７３，跌６５１點或３％；恒生中國企業指數報７２９８，跌
２５３點或３﹒３６％；恒生科技指數報４６１２，跌１９５點或４﹒０７％；主板成交
７７７﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３３０８，跌４７點或１﹒４２％，成交３３１５﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７５，跌２８１點或２﹒１９％，成交２３３１﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒２７０　變動　　　　　　－４﹒９０％
　　最高價　　　　　　　４﹒４７０　最低價　　　　　　４﹒２６０
　　成交股數　　１８３２﹒７７萬股　成交金額　　８００４﹒８７萬
　　１０天平均　　　　　４﹒５３５　歷史波幅％　　　２５﹒３３３
　　２０天平均　　　　　４﹒５１８　加權平均價　　　　４﹒３６８
　　５０天平均　　　　　４﹒５４８　ＲＳＩ１４　　　３５﹒１６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７３﹒０２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　光大環境（００２５７）　４﹒２７０　－４﹒９０
　　粵投（００２７０）　　　８﹒４４０　－０﹒９４
　　北控水務（００３７１）　２﹒３２０　－２﹒５２
　　中國水務（００８５５）　７﹒３１０　－３﹒０５
　　東江環保（００８９５）　３﹒０３０　＋７﹒０７
　　津創環保（０１０６５）　３﹒０５０　－０﹒９７
　　中國水業（０１１２９）　０﹒１７７　－４﹒３２
　　綠色動力（０１３３０）　３﹒２２０　－０﹒３１
　　首創環境（０３９８９）　０﹒１８９　－３﹒０８
　　康達環保（０６１３６）　０﹒６９０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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