《中資異動》光大環境（００２５７）跌近５％，報４﹒２７元

《經濟通通訊社１１日專訊》光大環境（００２５７）跌４﹒９％，報４﹒２７元，最低價
４﹒２６元，創１個月新低，最高價４﹒４７元；成交１８３２﹒７７萬股，成交金額
８００４﹒８７萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７３﹒０２萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額２２７﹒９４萬元，加權平均成交價４﹒３３７元；現時
最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額５３８﹒３４萬元，加權平均成交價４﹒３４６元。
現時，恒生指數報２１０７３，跌６５１點或３％；恒生中國企業指數報７２９８，跌
２５３點或３﹒３６％；恒生科技指數報４６１２，跌１９５點或４﹒０７％；主板成交
７７７﹒０１億元。
上證綜合指數報３３０８，跌４７點或１﹒４２％，成交３３１５﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１２５７５，跌２８１點或２﹒１９％，成交２３３１﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒２７０ 變動 －４﹒９０％
最高價 ４﹒４７０ 最低價 ４﹒２６０
成交股數 １８３２﹒７７萬股 成交金額 ８００４﹒８７萬
１０天平均 ４﹒５３５ 歷史波幅％ ２５﹒３３３
２０天平均 ４﹒５１８ 加權平均價 ４﹒３６８
５０天平均 ４﹒５４８ ＲＳＩ１４ ３５﹒１６２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７３﹒０２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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光大環境（００２５７） ４﹒２７０ －４﹒９０
粵投（００２７０） ８﹒４４０ －０﹒９４
北控水務（００３７１） ２﹒３２０ －２﹒５２
中國水務（００８５５） ７﹒３１０ －３﹒０５
東江環保（００８９５） ３﹒０３０ ＋７﹒０７
津創環保（０１０６５） ３﹒０５０ －０﹒９７
中國水業（０１１２９） ０﹒１７７ －４﹒３２
綠色動力（０１３３０） ３﹒２２０ －０﹒３１
首創環境（０３９８９） ０﹒１８９ －３﹒０８
康達環保（０６１３６） ０﹒６９０ 無升跌
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（ｅｄ）
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