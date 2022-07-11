《中資異動》光大環境（００２５７）跌近５％，報４﹒２７元

《經濟通通訊社１１日專訊》光大環境（００２５７）跌４﹒９％，報４﹒２７元，最低價

４﹒２６元，創１個月新低，最高價４﹒４７元；成交１８３２﹒７７萬股，成交金額

８００４﹒８７萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７３﹒０２萬元。現時最大

淨被動買入券商為富途證券國際，金額２２７﹒９４萬元，加權平均成交價４﹒３３７元；現時

最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額５３８﹒３４萬元，加權平均成交價４﹒３４６元。

現時，恒生指數報２１０７３，跌６５１點或３％；恒生中國企業指數報７２９８，跌

２５３點或３﹒３６％；恒生科技指數報４６１２，跌１９５點或４﹒０７％；主板成交

７７７﹒０１億元。

上證綜合指數報３３０８，跌４７點或１﹒４２％，成交３３１５﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２５７５，跌２８１點或２﹒１９％，成交２３３１﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒２７０ 變動 －４﹒９０％

最高價 ４﹒４７０ 最低價 ４﹒２６０

成交股數 １８３２﹒７７萬股 成交金額 ８００４﹒８７萬

１０天平均 ４﹒５３５ 歷史波幅％ ２５﹒３３３

２０天平均 ４﹒５１８ 加權平均價 ４﹒３６８

５０天平均 ４﹒５４８ ＲＳＩ１４ ３５﹒１６２

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出８７３﹒０２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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光大環境（００２５７） ４﹒２７０ －４﹒９０

粵投（００２７０） ８﹒４４０ －０﹒９４

北控水務（００３７１） ２﹒３２０ －２﹒５２

中國水務（００８５５） ７﹒３１０ －３﹒０５

東江環保（００８９５） ３﹒０３０ ＋７﹒０７

津創環保（０１０６５） ３﹒０５０ －０﹒９７

中國水業（０１１２９） ０﹒１７７ －４﹒３２

綠色動力（０１３３０） ３﹒２２０ －０﹒３１

首創環境（０３９８９） ０﹒１８９ －３﹒０８

康達環保（０６１３６） ０﹒６９０ 無升跌

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（ｅｄ）

