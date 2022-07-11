《異動股》榮萬家挫逾１８％穿１０天線兼創新低，報３﹒２４元

《經濟通通訊社１１日專訊》榮萬家（０２１４６）跌１８﹒１８％，報３﹒２４元，跌穿

１０天線（３﹒８６１元），最低價３﹒２元，創上市新低，最高價４﹒１元；成交２７﹒４５

萬股，成交金額１０３﹒２６萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３０﹒８５萬元

。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８﹒５４萬元，加權平均成交價３﹒６９９元

；現時最大淨被動賣出券商為禹洲金融控股，金額５０﹒５９萬元，加權平均成交價３﹒７２元

。

現時，恒生指數報２１０５６，跌６６９點或３﹒０８％；恒生中國企業指數報７２８９，

跌２６１點或３﹒４７％；恒生科技指數報４６０６，跌２０２點或４﹒２１％；主板成交

７８１﹒５５億元。

上證綜合指數報３３０６，跌４９點或１﹒４９％，成交３３３４﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２５６０，跌２９６點或２﹒３１％，成交２３４３﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒２４０ 變動 －１８﹒１８％

最高價 ４﹒１００ 最低價 ３﹒２００

成交股數 ２７﹒４５萬股 成交金額 １０３﹒２６萬

１０天平均 ３﹒８６１ 歷史波幅％ ４９﹒０２８

２０天平均 ３﹒８９９ 加權平均價 ３﹒７６２

５０天平均 ４﹒６１２ ＲＳＩ１４ ０﹒５５７

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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３０﹒８５

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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榮萬家（０２１４６） ３﹒２４ －１８﹒１８

世茂服務（００８７３） ３﹒００ －４﹒１５

華潤萬象（０１２０９） ３６﹒９０ －３﹒７８

融創服務（０１５１６） ３﹒７２ －７﹒９２

旭輝永升（０１９９５） ７﹒１５ －１３﹒３３

中海物業（０２６６９） ９﹒０８ －１﹒５２

綠城服務（０２８６９） ８﹒５９ －４﹒８７

雅生活（０３３１９） １０﹒４０ －６﹒３１

碧桂園服務（０６０９８） ２８﹒３５ －１３﹒１７

金科服務（０９６６６） １７﹒６０ －５﹒８８

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（ｅｄ）

