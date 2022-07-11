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02146 榮萬家
即時 按盤價 跌2.770 -0.190 (-6.419%)
大手異動

11/07/2022 13:48

《異動股》榮萬家挫逾１８％穿１０天線兼創新低，報３﹒２４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》榮萬家（０２１４６）跌１８﹒１８％，報３﹒２４元，跌穿
１０天線（３﹒８６１元），最低價３﹒２元，創上市新低，最高價４﹒１元；成交２７﹒４５
萬股，成交金額１０３﹒２６萬元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３０﹒８５萬元
。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額８﹒５４萬元，加權平均成交價３﹒６９９元
；現時最大淨被動賣出券商為禹洲金融控股，金額５０﹒５９萬元，加權平均成交價３﹒７２元

　　現時，恒生指數報２１０５６，跌６６９點或３﹒０８％；恒生中國企業指數報７２８９，
跌２６１點或３﹒４７％；恒生科技指數報４６０６，跌２０２點或４﹒２１％；主板成交
７８１﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３３０６，跌４９點或１﹒４９％，成交３３３４﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６０，跌２９６點或２﹒３１％，成交２３４３﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３﹒２４０　變動　　　　－１８﹒１８％
　　最高價　　　　　４﹒１００　最低價　　　　　３﹒２００
　　成交股數　　２７﹒４５萬股　成交金額　　１０３﹒２６萬
　　１０天平均　　　３﹒８６１　歷史波幅％　　４９﹒０２８
　　２０天平均　　　３﹒８９９　加權平均價　　　３﹒７６２
　　５０天平均　　　４﹒６１２　ＲＳＩ１４　　　０﹒５５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３０﹒８５
萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　榮萬家（０２１４６）　　　　３﹒２４　－１８﹒１８
　　世茂服務（００８７３）　　　３﹒００　　－４﹒１５
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒９０　　－３﹒７８
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒７２　　－７﹒９２
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒１５　－１３﹒３３
　　中海物業（０２６６９）　　　９﹒０８　　－１﹒５２
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒５９　　－４﹒８７
　　雅生活（０３３１９）　　　１０﹒４０　　－６﹒３１
　　碧桂園服務（０６０９８）　２８﹒３５　－１３﹒１７
　　金科服務（０９６６６）　　１７﹒６０　　－５﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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