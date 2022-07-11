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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌76.000 -3.450 (-4.342%)
大手異動

11/07/2022 13:53

《異動股》藥明生物跌近５％失守１０天線，報７６﹒３元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒６２％，報７６﹒３元，跌穿
１０天線（７７﹒８５５元），最低價７６元，最高價７９﹒７５元；成交１３９８﹒１８萬股
，成交金額１０﹒８９億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１﹒１５億元。現時最
大淨被動買入券商為法國興業證券，金額４７５１萬元，加權平均成交價７７﹒７６８元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４１９７﹒７７萬元，加權平均成交價７７﹒６７元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３５％。
　　現時，恒生指數報２１０２７，跌６９７點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２８０，
跌２７１點或３﹒５９％；恒生科技指數報４５９６，跌２１１點或４﹒４％；主板成交
７９３﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３３０３，跌５３點或１﹒５８％，成交３３７９﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３８，跌３１８點或２﹒４８％，成交２３７２﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７６﹒３００　變動　　　　－４﹒６２％
　　最高價　　　　　　７９﹒７５０　最低價　　　７６﹒０００
　　成交股數　　１３９８﹒１８萬股　成交金額　　１０﹒８９億
　　１０天平均　　　　７７﹒８５５　歷史波幅％　６６﹒９０６
　　２０天平均　　　　７３﹒１８８　加權平均價　７７﹒９２２
　　５０天平均　　　　６３﹒２６９　ＲＳＩ１４　５７﹒１０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１﹒１５億元；暫連跌３
日，累計跌幅８﹒３５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７６﹒３０　－４﹒６２
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒２５　－１﹒１０
　　港交所（００３８８）　　３６３﹒６０　－３﹒２５
　　騰訊（００７００）　　　３４０﹒８０　－３﹒３５
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒１５　－０﹒７７
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒００　＋０﹒２０
　　友邦（０１２９９）　　　　８２﹒８０　－２﹒７６
　　平保（０２３１８）　　　　５１﹒４０　－２﹒７４
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒１０　－５﹒８２
　　阿里（０９９８８）　　　１１２﹒７０　－６﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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