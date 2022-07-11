《異動股》藥明生物跌近５％失守１０天線，報７６﹒３元

《經濟通通訊社１１日專訊》藥明生物（０２２６９）跌４﹒６２％，報７６﹒３元，跌穿
１０天線（７７﹒８５５元），最低價７６元，最高價７９﹒７５元；成交１３９８﹒１８萬股
，成交金額１０﹒８９億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１﹒１５億元。現時最
大淨被動買入券商為法國興業證券，金額４７５１萬元，加權平均成交價７７﹒７６８元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額４１９７﹒７７萬元，加權平均成交價７７﹒６７元。
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒３５％。
現時，恒生指數報２１０２７，跌６９７點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２８０，
跌２７１點或３﹒５９％；恒生科技指數報４５９６，跌２１１點或４﹒４％；主板成交
７９３﹒９９億元。
上證綜合指數報３３０３，跌５３點或１﹒５８％，成交３３７９﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２５３８，跌３１８點或２﹒４８％，成交２３７２﹒６億元人民幣。
基本資料
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現價 ７６﹒３００ 變動 －４﹒６２％
最高價 ７９﹒７５０ 最低價 ７６﹒０００
成交股數 １３９８﹒１８萬股 成交金額 １０﹒８９億
１０天平均 ７７﹒８５５ 歷史波幅％ ６６﹒９０６
２０天平均 ７３﹒１８８ 加權平均價 ７７﹒９２２
５０天平均 ６３﹒２６９ ＲＳＩ１４ ５７﹒１０１
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１﹒１５億元；暫連跌３
日，累計跌幅８﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７６﹒３０ －４﹒６２
匯控（００００５） ４９﹒２５ －１﹒１０
港交所（００３８８） ３６３﹒６０ －３﹒２５
騰訊（００７００） ３４０﹒８０ －３﹒３５
建行（００９３９） ５﹒１５ －０﹒７７
中移動（００９４１） ４９﹒００ ＋０﹒２０
友邦（０１２９９） ８２﹒８０ －２﹒７６
平保（０２３１８） ５１﹒４０ －２﹒７４
美團（０３６９０） １８１﹒１０ －５﹒８２
阿里（０９９８８） １１２﹒７０ －６﹒８６
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（ｅｄ）
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