《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報８﹒４２元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８８％，報８﹒４２元，最低

價８﹒４元，最高價８﹒７１元；成交５７０﹒２萬股，成交金額４８４４﹒８６萬元；主動買

沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６５９﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證

券，金額３７９﹒０５萬元，加權平均成交價８﹒４９２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投

資信息，金額３７５﹒６萬元，加權平均成交價８﹒４９１元。以現價計，該股暫連跌２日，累

計跌幅３﹒１１％。

現時，恒生指數報２１００６，跌７１９點或３﹒３１％；恒生中國企業指數報７２７２，

跌２７９點或３﹒７％；恒生科技指數報４５９０，跌２１７點或４﹒５２％；主板成交８０１

億元。

上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６３％，成交３３９９﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２５３３，跌３２３點或２﹒５１％，成交２３８３﹒５億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒４２０ 變動 －２﹒８８％

最高價 ８﹒７１０ 最低價 ８﹒４００

成交股數 ５７０﹒２萬股 成交金額 ４８４４﹒８６萬

１０天平均 ８﹒６９７ 歷史波幅％ ３６﹒４４０

２０天平均 ８﹒８７８ 加權平均價 ８﹒４９７

５０天平均 ９﹒０５７ ＲＳＩ１４ ３９﹒３４５

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股份狀態：主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６５９﹒４３萬元；暫連跌２日，累計跌

幅３﹒１１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ８﹒４２０ －２﹒８８

易生活（００２２３） ０﹒１８４ ＋１１﹒５２

俄鋁（００４８６） ３﹒４１０ －４﹒２１

中鋁（０２６００） ２﹒９１０ －２﹒６８

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（ｅｄ）

