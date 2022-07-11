《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報８﹒４２元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８８％，報８﹒４２元，最低
價８﹒４元，最高價８﹒７１元；成交５７０﹒２萬股，成交金額４８４４﹒８６萬元；主動買
沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６５９﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證
券，金額３７９﹒０５萬元，加權平均成交價８﹒４９２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投
資信息，金額３７５﹒６萬元，加權平均成交價８﹒４９１元。以現價計，該股暫連跌２日，累
計跌幅３﹒１１％。
現時，恒生指數報２１００６，跌７１９點或３﹒３１％；恒生中國企業指數報７２７２，
跌２７９點或３﹒７％；恒生科技指數報４５９０，跌２１７點或４﹒５２％；主板成交８０１
億元。
上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６３％，成交３３９９﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２５３３，跌３２３點或２﹒５１％，成交２３８３﹒５億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒４２０ 變動 －２﹒８８％
最高價 ８﹒７１０ 最低價 ８﹒４００
成交股數 ５７０﹒２萬股 成交金額 ４８４４﹒８６萬
１０天平均 ８﹒６９７ 歷史波幅％ ３６﹒４４０
２０天平均 ８﹒８７８ 加權平均價 ８﹒４９７
５０天平均 ９﹒０５７ ＲＳＩ１４ ３９﹒３４５
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股份狀態：主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６５９﹒４３萬元；暫連跌２日，累計跌
幅３﹒１１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ８﹒４２０ －２﹒８８
易生活（００２２３） ０﹒１８４ ＋１１﹒５２
俄鋁（００４８６） ３﹒４１０ －４﹒２１
中鋁（０２６００） ２﹒９１０ －２﹒６８
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（ｅｄ）
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