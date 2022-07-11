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01378 中國宏橋
即時 按盤價 跌7.740 -0.310 (-3.851%)
大手異動

11/07/2022 13:55

《異動股》中國宏橋（０１３７８）跌近３％，報８﹒４２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國宏橋（０１３７８）跌２﹒８８％，報８﹒４２元，最低
價８﹒４元，最高價８﹒７１元；成交５７０﹒２萬股，成交金額４８４４﹒８６萬元；主動買
沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６５９﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證
券，金額３７９﹒０５萬元，加權平均成交價８﹒４９２元；現時最大淨被動賣出券商為中國投
資信息，金額３７５﹒６萬元，加權平均成交價８﹒４９１元。以現價計，該股暫連跌２日，累
計跌幅３﹒１１％。
　　現時，恒生指數報２１００６，跌７１９點或３﹒３１％；恒生中國企業指數報７２７２，
跌２７９點或３﹒７％；恒生科技指數報４５９０，跌２１７點或４﹒５２％；主板成交８０１
億元。
　　上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６３％，成交３３９９﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３３，跌３２３點或２﹒５１％，成交２３８３﹒５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８﹒４２０　變動　　　　　　－２﹒８８％
　　最高價　　　　　８﹒７１０　最低價　　　　　　８﹒４００
　　成交股數　　５７０﹒２萬股　成交金額　　４８４４﹒８６萬
　　１０天平均　　　８﹒６９７　歷史波幅％　　　３６﹒４４０
　　２０天平均　　　８﹒８７８　加權平均價　　　　８﹒４９７
　　５０天平均　　　９﹒０５７　ＲＳＩ１４　　　３９﹒３４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６５９﹒４３萬元；暫連跌２日，累計跌
幅３﹒１１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　８﹒４２０　　－２﹒８８
　　易生活（００２２３）　　０﹒１８４　＋１１﹒５２
　　俄鋁（００４８６）　　　３﹒４１０　　－４﹒２１
　　中鋁（０２６００）　　　２﹒９１０　　－２﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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