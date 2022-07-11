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02007 碧桂園
即時 按盤價 跌3.310 -0.310 (-8.564%)
大手異動

11/07/2022 14:01

《異動股》碧桂園（０２００７）跌近１０％，報４﹒０６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園（０２００７）跌９﹒９８％，報４﹒０６元，最低價
４﹒０５元，創１個月新低，最高價４﹒４８元；成交７１８８﹒７３萬股，成交金額３﹒０１
億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３２９﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券
商為富途證券國際，金額１２１３﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒１８３元；現時最大淨被動
賣出券商為高盛亞洲證券，金額２３４９﹒５２萬元，加權平均成交價４﹒２２８元。
　　現時，恒生指數報２１０２０，跌７０５點或３﹒２５％；恒生中國企業指數報７２７８，
跌２７３點或３﹒６２％；恒生科技指數報４５９５，跌２１２點或４﹒４２％；主板成交
８１５﹒１億元。
　　上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６２％，成交３４５６﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４２，跌３１４點或２﹒４５％，成交２４１６﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　４﹒０６０　變動　　　　－９﹒９８％
　　最高價　　　　　　　４﹒４８０　最低價　　　　４﹒０５０
　　成交股數　　７１８８﹒７３萬股　成交金額　　　３﹒０１億
　　１０天平均　　　　　４﹒６２９　歷史波幅％　５１﹒４７０
　　２０天平均　　　　　４﹒５４１　加權平均價　　４﹒１９３
　　５０天平均　　　　　４﹒６７５　ＲＳＩ１４　３２﹒７５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３２９﹒３５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒０６　　－９﹒９８
　　中海外（００６８８）　　２３﹒９５　　－３﹒８２
　　中國金茂（００８１７）　　１﹒９９　　－６﹒１３
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒０２　　－６﹒５０
　　龍湖（００９６０）　　　３２﹒７５　　－６﹒８３
　　新城發展（０１０３０）　　３﹒０８　　－７﹒５１
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒４５　　－４﹒１９
　　合景泰富（０１８１３）　　２﹒０２　－１０﹒６２
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒３２　　－５﹒０８
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒４６　　－５﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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