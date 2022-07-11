《異動股》碧桂園（０２００７）跌近１０％，報４﹒０６元

《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園（０２００７）跌９﹒９８％，報４﹒０６元，最低價

４﹒０５元，創１個月新低，最高價４﹒４８元；成交７１８８﹒７３萬股，成交金額３﹒０１

億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３２９﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券

商為富途證券國際，金額１２１３﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒１８３元；現時最大淨被動

賣出券商為高盛亞洲證券，金額２３４９﹒５２萬元，加權平均成交價４﹒２２８元。

現時，恒生指數報２１０２０，跌７０５點或３﹒２５％；恒生中國企業指數報７２７８，

跌２７３點或３﹒６２％；恒生科技指數報４５９５，跌２１２點或４﹒４２％；主板成交

８１５﹒１億元。

上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６２％，成交３４５６﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２５４２，跌３１４點或２﹒４５％，成交２４１６﹒６３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒０６０ 變動 －９﹒９８％

最高價 ４﹒４８０ 最低價 ４﹒０５０

成交股數 ７１８８﹒７３萬股 成交金額 ３﹒０１億

１０天平均 ４﹒６２９ 歷史波幅％ ５１﹒４７０

２０天平均 ４﹒５４１ 加權平均價 ４﹒１９３

５０天平均 ４﹒６７５ ＲＳＩ１４ ３２﹒７５０

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３２９﹒３５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ４﹒０６ －９﹒９８

中海外（００６８８） ２３﹒９５ －３﹒８２

中國金茂（００８１７） １﹒９９ －６﹒１３

旭輝（００８８４） ３﹒０２ －６﹒５０

龍湖（００９６０） ３２﹒７５ －６﹒８３

新城發展（０１０３０） ３﹒０８ －７﹒５１

潤地（０１１０９） ３５﹒４５ －４﹒１９

合景泰富（０１８１３） ２﹒０２ －１０﹒６２

萬科（０２２０２） １８﹒３２ －５﹒０８

綠城（０３９００） １６﹒４６ －５﹒４０

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（ｅｄ）

