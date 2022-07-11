《異動股》碧桂園（０２００７）跌近１０％，報４﹒０６元

《經濟通通訊社１１日專訊》碧桂園（０２００７）跌９﹒９８％，報４﹒０６元，最低價
４﹒０５元，創１個月新低，最高價４﹒４８元；成交７１８８﹒７３萬股，成交金額３﹒０１
億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３２９﹒３５萬元。現時最大淨被動買入券
商為富途證券國際，金額１２１３﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒１８３元；現時最大淨被動
賣出券商為高盛亞洲證券，金額２３４９﹒５２萬元，加權平均成交價４﹒２２８元。
現時，恒生指數報２１０２０，跌７０５點或３﹒２５％；恒生中國企業指數報７２７８，
跌２７３點或３﹒６２％；恒生科技指數報４５９５，跌２１２點或４﹒４２％；主板成交
８１５﹒１億元。
上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６２％，成交３４５６﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２５４２，跌３１４點或２﹒４５％，成交２４１６﹒６３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒０６０ 變動 －９﹒９８％
最高價 ４﹒４８０ 最低價 ４﹒０５０
成交股數 ７１８８﹒７３萬股 成交金額 ３﹒０１億
１０天平均 ４﹒６２９ 歷史波幅％ ５１﹒４７０
２０天平均 ４﹒５４１ 加權平均價 ４﹒１９３
５０天平均 ４﹒６７５ ＲＳＩ１４ ３２﹒７５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２３２９﹒３５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園（０２００７） ４﹒０６ －９﹒９８
中海外（００６８８） ２３﹒９５ －３﹒８２
中國金茂（００８１７） １﹒９９ －６﹒１３
旭輝（００８８４） ３﹒０２ －６﹒５０
龍湖（００９６０） ３２﹒７５ －６﹒８３
新城發展（０１０３０） ３﹒０８ －７﹒５１
潤地（０１１０９） ３５﹒４５ －４﹒１９
合景泰富（０１８１３） ２﹒０２ －１０﹒６２
萬科（０２２０２） １８﹒３２ －５﹒０８
綠城（０３９００） １６﹒４６ －５﹒４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動