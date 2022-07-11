《異動股》中國地利漲逾１３％突破１０天線，報１﹒４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國地利（０１３８７）升１３﹒２８％，報１﹒４５元，升

穿１０天線（１﹒４４７元），最高價１﹒４６元，最低價１﹒２７元；成交２２９﹒２６萬股

，成交金額３０２﹒３２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４７﹒０１萬元。現

時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒２９７元；現時最大

淨被動賣出券商為ＣＩＴＡＤＥＬ ＳＥＣ （ＨＫ），金額２０﹒０４萬元，加權平均成交價

１﹒３０５元。

現時，恒生指數報２１０４３，跌６８２點或３﹒１４％；恒生中國企業指數報７２９０，

跌２６１點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６０７，跌２０１點或４﹒１９％；主板成交

８２６﹒２億元。

上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５６％，成交３４９６﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５８，跌２９９點或２﹒３３％，成交２４４０﹒９６億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４５０ 變動 ＋１３﹒２８％

最高價 １﹒４６０ 最低價 １﹒２７０

成交股數 ２２９﹒２６萬股 成交金額 ３０２﹒３２萬

１０天平均 １﹒４４７ 歷史波幅％ ４１﹒２７５

２０天平均 １﹒５９３ 加權平均價 １﹒３１９

５０天平均 １﹒７４７ ＲＳＩ１４ ３８﹒１７１

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４７﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國地利（０１３８７） １﹒４５０ ＋１３﹒２８

亞洲果業（０００７３） ０﹒１２０ －４﹒７６

金源米業（００６７７） ０﹒４８０ 無升跌

超大（００６８２） ０﹒０３８ －７﹒３２

中國金控（００８７５） ９﹒１３０ －５﹒０９

中國萬天（０１８５４） ０﹒３３５ ＋１﹒５２

中國澱粉（０３８３８） ０﹒３４５ 無升跌

大成糖業（０３８８９） ０﹒０８１ ＋１﹒２５

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（ｅｄ）

