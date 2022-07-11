《異動股》中國地利漲逾１３％突破１０天線，報１﹒４５元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國地利（０１３８７）升１３﹒２８％，報１﹒４５元，升
穿１０天線（１﹒４４７元），最高價１﹒４６元，最低價１﹒２７元；成交２２９﹒２６萬股
，成交金額３０２﹒３２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４７﹒０１萬元。現
時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒２９７元；現時最大
淨被動賣出券商為ＣＩＴＡＤＥＬ ＳＥＣ （ＨＫ），金額２０﹒０４萬元，加權平均成交價
１﹒３０５元。
現時，恒生指數報２１０４３，跌６８２點或３﹒１４％；恒生中國企業指數報７２９０，
跌２６１點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６０７，跌２０１點或４﹒１９％；主板成交
８２６﹒２億元。
上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５６％，成交３４９６﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１２５５８，跌２９９點或２﹒３３％，成交２４４０﹒９６億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４５０ 變動 ＋１３﹒２８％
最高價 １﹒４６０ 最低價 １﹒２７０
成交股數 ２２９﹒２６萬股 成交金額 ３０２﹒３２萬
１０天平均 １﹒４４７ 歷史波幅％ ４１﹒２７５
２０天平均 １﹒５９３ 加權平均價 １﹒３１９
５０天平均 １﹒７４７ ＲＳＩ１４ ３８﹒１７１
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４７﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國地利（０１３８７） １﹒４５０ ＋１３﹒２８
亞洲果業（０００７３） ０﹒１２０ －４﹒７６
金源米業（００６７７） ０﹒４８０ 無升跌
超大（００６８２） ０﹒０３８ －７﹒３２
中國金控（００８７５） ９﹒１３０ －５﹒０９
中國萬天（０１８５４） ０﹒３３５ ＋１﹒５２
中國澱粉（０３８３８） ０﹒３４５ 無升跌
大成糖業（０３８８９） ０﹒０８１ ＋１﹒２５
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（ｅｄ）
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