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01387 中國地利
即時 按盤價 跌1.380 -0.060 (-4.167%)
大手異動

11/07/2022 14:05

《異動股》中國地利漲逾１３％突破１０天線，報１﹒４５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國地利（０１３８７）升１３﹒２８％，報１﹒４５元，升
穿１０天線（１﹒４４７元），最高價１﹒４６元，最低價１﹒２７元；成交２２９﹒２６萬股
，成交金額３０２﹒３２萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４７﹒０１萬元。現
時最大淨被動買入券商為美銀，金額１１﹒５７萬元，加權平均成交價１﹒２９７元；現時最大
淨被動賣出券商為ＣＩＴＡＤＥＬ　ＳＥＣ　（ＨＫ），金額２０﹒０４萬元，加權平均成交價
１﹒３０５元。
　　現時，恒生指數報２１０４３，跌６８２點或３﹒１４％；恒生中國企業指數報７２９０，
跌２６１點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６０７，跌２０１點或４﹒１９％；主板成交
８２６﹒２億元。
　　上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５６％，成交３４９６﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５８，跌２９９點或２﹒３３％，成交２４４０﹒９６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒４５０　變動　　　　＋１３﹒２８％
　　最高價　　　　　　１﹒４６０　最低價　　　　　１﹒２７０
　　成交股數　　２２９﹒２６萬股　成交金額　　３０２﹒３２萬
　　１０天平均　　　　１﹒４４７　歷史波幅％　　４１﹒２７５
　　２０天平均　　　　１﹒５９３　加權平均價　　　１﹒３１９
　　５０天平均　　　　１﹒７４７　ＲＳＩ１４　　３８﹒１７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４７﹒０１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國地利（０１３８７）　１﹒４５０　＋１３﹒２８
　　亞洲果業（０００７３）　０﹒１２０　　－４﹒７６
　　金源米業（００６７７）　０﹒４８０　　　　無升跌
　　超大（００６８２）　　　０﹒０３８　　－７﹒３２
　　中國金控（００８７５）　９﹒１３０　　－５﹒０９
　　中國萬天（０１８５４）　０﹒３３５　　＋１﹒５２
　　中國澱粉（０３８３８）　０﹒３４５　　　　無升跌
　　大成糖業（０３８８９）　０﹒０８１　　＋１﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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