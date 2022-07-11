  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09633 農夫山泉
即時 按盤價 跌45.050 -0.700 (-1.530%)
大手異動

11/07/2022 14:09

《異動股》農夫山泉跌逾３％失守１０天線，報４４﹒０５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌３﹒１９％，報４４﹒０５元，跌
穿１０天線（４５﹒０７５元），最低價４３﹒９５元，最高價４５﹒４元；成交３０５﹒６７
萬股，成交金額１﹒３７億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１２７﹒４萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９４０﹒１萬元，加權平均成交價４４﹒７９８元；現時
最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額５９５﹒５７萬元，加權平均成交價４４﹒８９元。
　　現時，恒生指數報２１０４６，跌６７８點或３﹒１２％；恒生中國企業指數報７２９１，
跌２６０點或３﹒４５％；恒生科技指數報４６０８，跌２００點或４﹒１６％；主板成交
８３５﹒９１億元。
　　上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５７％，成交３５３２﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５５５，跌３０１點或２﹒３５％，成交２４６４﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４４﹒０５０　變動　　　　－３﹒１９％
　　最高價　　　　　４５﹒４００　最低價　　　４３﹒９５０
　　成交股數　　３０５﹒６７萬股　成交金額　　　１﹒３７億
　　１０天平均　　　４５﹒０７５　歷史波幅％　２６﹒４３４
　　２０天平均　　　４３﹒５９６　加權平均價　４４﹒７０９
　　５０天平均　　　４２﹒１５５　ＲＳＩ１４　５２﹒７６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１２７﹒４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　農夫山泉（０９６３３）　　４４﹒０５０　　－３﹒１９
　　統一企業（００２２０）　　　６﹒８５０　　－１﹒３０
　　維他奶（００３４５）　　　１２﹒３８０　　－２﹒５２
　　中國食品（００５０６）　　　２﹒６８０　　－１﹒４７
　　森美（００７５６）　　　　　０﹒０８９　＋２７﹒１４
　　西藏水資源（０１１１５）　　０﹒５９０　　＋７﹒２７
　　捷榮（０２１１９）　　　　　０﹒８９０　　　　無升跌
　　安德利（０２２１８）　　　　６﹒６３０　　＋２﹒７９
　　天福（０６８６８）　　　　　５﹒１００　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰13/07/2022 10:49  《異動股》農夫山泉升近３％突破１０天線，報４５﹒７元

下一篇新聞︰29/06/2022 14:07  《異動股》維他奶績後挫近６％，全年盈轉虧蝕１﹒６億元

其他大手異動
More

29/06/2022 10:02  《異動股》農夫山泉（０９６３３）跌近３％，報４４﹒２５元

23/06/2022 13:47  《異動股》農夫山泉（０９６３３）升逾３％，報４３﹒９元

23/06/2022 09:52  《大手成交》農夫山泉一手約８３萬股交叉盤，涉資３６４６萬元

20/06/2022 11:38  《異動股》農夫山泉升近３％突破２５０天線，報４２﹒５５元

13/06/2022 09:21  《異動股》阿里等多家藍籌開市競價異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金