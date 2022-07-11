《異動股》農夫山泉跌逾３％失守１０天線，報４４﹒０５元

《經濟通通訊社１１日專訊》農夫山泉（０９６３３）跌３﹒１９％，報４４﹒０５元，跌

穿１０天線（４５﹒０７５元），最低價４３﹒９５元，最高價４５﹒４元；成交３０５﹒６７

萬股，成交金額１﹒３７億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１２７﹒４萬元。

現時最大淨被動買入券商為美銀，金額９４０﹒１萬元，加權平均成交價４４﹒７９８元；現時

最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團，金額５９５﹒５７萬元，加權平均成交價４４﹒８９元。

現時，恒生指數報２１０４６，跌６７８點或３﹒１２％；恒生中國企業指數報７２９１，

跌２６０點或３﹒４５％；恒生科技指數報４６０８，跌２００點或４﹒１６％；主板成交

８３５﹒９１億元。

上證綜合指數報３３０３，跌５２點或１﹒５７％，成交３５３２﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２５５５，跌３０１點或２﹒３５％，成交２４６４﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ４４﹒０５０ 變動 －３﹒１９％

最高價 ４５﹒４００ 最低價 ４３﹒９５０

成交股數 ３０５﹒６７萬股 成交金額 １﹒３７億

１０天平均 ４５﹒０７５ 歷史波幅％ ２６﹒４３４

２０天平均 ４３﹒５９６ 加權平均價 ４４﹒７０９

５０天平均 ４２﹒１５５ ＲＳＩ１４ ５２﹒７６０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出４１２７﹒４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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農夫山泉（０９６３３） ４４﹒０５０ －３﹒１９

統一企業（００２２０） ６﹒８５０ －１﹒３０

維他奶（００３４５） １２﹒３８０ －２﹒５２

中國食品（００５０６） ２﹒６８０ －１﹒４７

森美（００７５６） ０﹒０８９ ＋２７﹒１４

西藏水資源（０１１１５） ０﹒５９０ ＋７﹒２７

捷榮（０２１１９） ０﹒８９０ 無升跌

安德利（０２２１８） ６﹒６３０ ＋２﹒７９

天福（０６８６８） ５﹒１００ 無升跌

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（ｅｄ）

