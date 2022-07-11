《異動股》中梁（０２７７２）跌逾１９％創新低，報０﹒８８元

《經濟通通訊社１１日專訊》中梁（０２７７２）跌１９﹒２７％，報０﹒８８元，最低價
０﹒８７元，創上市新低，最高價１﹒１元；成交１３２４﹒３５萬股，成交金額
１２３７﹒８６萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出８９﹒８萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額１９２﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒９３９元；現時最大
淨被動賣出券商為摩根大通，金額１０７﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒９３９元。
現時，恒生指數報２１０２９，跌６９６點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２８４，
跌２６７點或３﹒５４％；恒生科技指數報４６０３，跌２０５點或４﹒２６％；主板成交
８５０﹒４２億元。
上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６２％，成交３５９４﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，跌３０７點或２﹒３９％，成交２５０２﹒２２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒８８０ 變動 －１９﹒２７％
最高價 １﹒１００ 最低價 ０﹒８７０
成交股數 １３２４﹒３５萬股 成交金額 １２３７﹒８６萬
１０天平均 １﹒２１５ 歷史波幅％ ５９﹒５７０
２０天平均 １﹒３６２ 加權平均價 ０﹒９３５
５０天平均 １﹒８５６ ＲＳＩ１４ １２﹒１５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出８９﹒８萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中梁（０２７７２） ０﹒８８ －１９﹒２７
新地（０００１６） ９２﹒４０ －１﹒６０
中海外（００６８８） ２４﹒００ －３﹒６１
旭輝（００８８４） ３﹒０３ －６﹒１９
龍湖（００９６０） ３２﹒８０ －６﹒６９
潤地（０１１０９） ３５﹒５０ －４﹒０５
長實（０１１１３） ５５﹒２５ －１﹒５２
碧桂園（０２００７） ４﹒１０ －９﹒０９
萬科（０２２０２） １８﹒３４ －４﹒９７
佳源（０２７６８） ０﹒４３ －１﹒１５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動