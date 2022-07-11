《異動股》中梁（０２７７２）跌逾１９％創新低，報０﹒８８元

《經濟通通訊社１１日專訊》中梁（０２７７２）跌１９﹒２７％，報０﹒８８元，最低價

０﹒８７元，創上市新低，最高價１﹒１元；成交１３２４﹒３５萬股，成交金額

１２３７﹒８６萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出８９﹒８萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國投資信息，金額１９２﹒６３萬元，加權平均成交價０﹒９３９元；現時最大

淨被動賣出券商為摩根大通，金額１０７﹒６４萬元，加權平均成交價０﹒９３９元。

現時，恒生指數報２１０２９，跌６９６點或３﹒２１％；恒生中國企業指數報７２８４，

跌２６７點或３﹒５４％；恒生科技指數報４６０３，跌２０５點或４﹒２６％；主板成交

８５０﹒４２億元。

上證綜合指數報３３０１，跌５４點或１﹒６２％，成交３５９４﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２５４９，跌３０７點或２﹒３９％，成交２５０２﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８８０ 變動 －１９﹒２７％

最高價 １﹒１００ 最低價 ０﹒８７０

成交股數 １３２４﹒３５萬股 成交金額 １２３７﹒８６萬

１０天平均 １﹒２１５ 歷史波幅％ ５９﹒５７０

２０天平均 １﹒３６２ 加權平均價 ０﹒９３５

５０天平均 １﹒８５６ ＲＳＩ１４ １２﹒１５８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出８９﹒８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中梁（０２７７２） ０﹒８８ －１９﹒２７

新地（０００１６） ９２﹒４０ －１﹒６０

中海外（００６８８） ２４﹒００ －３﹒６１

旭輝（００８８４） ３﹒０３ －６﹒１９

龍湖（００９６０） ３２﹒８０ －６﹒６９

潤地（０１１０９） ３５﹒５０ －４﹒０５

長實（０１１１３） ５５﹒２５ －１﹒５２

碧桂園（０２００７） ４﹒１０ －９﹒０９

萬科（０２２０２） １８﹒３４ －４﹒９７

佳源（０２７６８） ０﹒４３ －１﹒１５

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（ｅｄ）

