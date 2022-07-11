《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）於２：３５ｐｍ錄得１手２８﹒３１萬股
交叉盤，每股造１１３﹒３５元，較上日收市價低６﹒３２％，涉資３２０８﹒９４萬元。
阿里現價跌６﹒４５％，報１１３﹒２元；成交４４０７﹒０７萬股，成交金額５０﹒５２
億元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出２５３９﹒４４萬元。（ｒｗ）
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11/07/2022 14:36
《大手成交》阿里一手約２８萬股交叉盤，涉資３２０９萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）於２：３５ｐｍ錄得１手２８﹒３１萬股
交叉盤，每股造１１３﹒３５元，較上日收市價低６﹒３２％，涉資３２０８﹒９４萬元。
阿里現價跌６﹒４５％，報１１３﹒２元；成交４４０７﹒０７萬股，成交金額５０﹒５２
億元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動賣出２５３９﹒４４萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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