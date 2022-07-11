《異動股》中國恒泰（０２０１１）挫近６％，報０﹒６４元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國恒泰（０２０１１）跌５﹒８８％，報０﹒６４元，最低
價０﹒５元，創５２周新低，最高價０﹒７元；成交１５７０﹒６萬股，成交金額
１０２７﹒３１萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入７８９﹒４６萬元。現時最大
淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２８﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒６５９元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１３２﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒５９３元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒５７％。
現時，恒生指數報２１０７８，跌６４７點或２﹒９８％；恒生中國企業指數報７３０４，
跌２４７點或３﹒２８％；恒生科技指數報４６１７，跌１９１點或３﹒９８％；主板成交
９２３﹒４５億元。
上證綜合指數報３３１５，跌４０點或１﹒２％，成交３９７５﹒５３億元人民幣。
深證成份指數報１２６２８，跌２２８點或１﹒７８％，成交２７６２﹒２１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒６４０ 變動 －５﹒８８％
最高價 ０﹒７００ 最低價 ０﹒５００
成交股數 １５７０﹒６萬股 成交金額 １０２７﹒３１萬
１０天平均 ０﹒７１６ 歷史波幅％ １０１﹒７６０
２０天平均 ０﹒８８２ 加權平均價 ０﹒６５４
５０天平均 １﹒１１６ ＲＳＩ１４ ２４﹒３４２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入７８９﹒４６萬元；暫連
跌２日，累計跌幅８﹒５７％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國恒泰（０２０１１） ０﹒６４０ －５﹒８８
廸生創建（００１１３） ４﹒０７０ ＋２﹒５２
高雅光學（００９０７） ０﹒５７０ ＋１﹒７９
時代集團（０１０２３） ０﹒４１０ －１﹒２０
其利工業（０１７３１） ０﹒９４０ 無升跌
植華（０１８４２） ０﹒２０６ －１﹒９０
新秀麗（０１９１０） １６﹒２８０ －４﹒４６
普拉達（０１９１３） ４１﹒５００ －２﹒９２
訓修（０１９６２） ０﹒９９０ －３﹒８８
康耐特（０２２７６） ４﹒６５０ －２﹒１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動