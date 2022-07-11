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02011 中國恒泰集團
即時 按盤價 跌0.850 -0.050 (-5.556%)
大手異動

11/07/2022 14:44

《異動股》中國恒泰（０２０１１）挫近６％，報０﹒６４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國恒泰（０２０１１）跌５﹒８８％，報０﹒６４元，最低
價０﹒５元，創５２周新低，最高價０﹒７元；成交１５７０﹒６萬股，成交金額
１０２７﹒３１萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入７８９﹒４６萬元。現時最大
淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２８﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒６５９元；現時最
大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１３２﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒５９３元
。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒５７％。
　　現時，恒生指數報２１０７８，跌６４７點或２﹒９８％；恒生中國企業指數報７３０４，
跌２４７點或３﹒２８％；恒生科技指數報４６１７，跌１９１點或３﹒９８％；主板成交
９２３﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３３１５，跌４０點或１﹒２％，成交３９７５﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６２８，跌２２８點或１﹒７８％，成交２７６２﹒２１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒６４０　變動　　　　　　－５﹒８８％
　　最高價　　　　　　０﹒７００　最低價　　　　　　０﹒５００
　　成交股數　　１５７０﹒６萬股　成交金額　　１０２７﹒３１萬
　　１０天平均　　　　０﹒７１６　歷史波幅％　　１０１﹒７６０
　　２０天平均　　　　０﹒８８２　加權平均價　　　　０﹒６５４
　　５０天平均　　　　１﹒１１６　ＲＳＩ１４　　　２４﹒３４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入７８９﹒４６萬元；暫連
跌２日，累計跌幅８﹒５７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恒泰（０２０１１）　　０﹒６４０　－５﹒８８
　　廸生創建（００１１３）　　４﹒０７０　＋２﹒５２
　　高雅光學（００９０７）　　０﹒５７０　＋１﹒７９
　　時代集團（０１０２３）　　０﹒４１０　－１﹒２０
　　其利工業（０１７３１）　　０﹒９４０　　　無升跌
　　植華（０１８４２）　　　　０﹒２０６　－１﹒９０
　　新秀麗（０１９１０）　　１６﹒２８０　－４﹒４６
　　普拉達（０１９１３）　　４１﹒５００　－２﹒９２
　　訓修（０１９６２）　　　　０﹒９９０　－３﹒８８
　　康耐特（０２２７６）　　　４﹒６５０　－２﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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