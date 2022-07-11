《異動股》中國恒泰（０２０１１）挫近６％，報０﹒６４元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國恒泰（０２０１１）跌５﹒８８％，報０﹒６４元，最低

價０﹒５元，創５２周新低，最高價０﹒７元；成交１５７０﹒６萬股，成交金額

１０２７﹒３１萬元；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入７８９﹒４６萬元。現時最大

淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額２８﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒６５９元；現時最

大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額１３２﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒５９３元

。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒５７％。

現時，恒生指數報２１０７８，跌６４７點或２﹒９８％；恒生中國企業指數報７３０４，

跌２４７點或３﹒２８％；恒生科技指數報４６１７，跌１９１點或３﹒９８％；主板成交

９２３﹒４５億元。

上證綜合指數報３３１５，跌４０點或１﹒２％，成交３９７５﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１２６２８，跌２２８點或１﹒７８％，成交２７６２﹒２１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６４０ 變動 －５﹒８８％

最高價 ０﹒７００ 最低價 ０﹒５００

成交股數 １５７０﹒６萬股 成交金額 １０２７﹒３１萬

１０天平均 ０﹒７１６ 歷史波幅％ １０１﹒７６０

２０天平均 ０﹒８８２ 加權平均價 ０﹒６５４

５０天平均 １﹒１１６ ＲＳＩ１４ ２４﹒３４２

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率８８：１２，資金淨主動買入７８９﹒４６萬元；暫連

跌２日，累計跌幅８﹒５７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國恒泰（０２０１１） ０﹒６４０ －５﹒８８

廸生創建（００１１３） ４﹒０７０ ＋２﹒５２

高雅光學（００９０７） ０﹒５７０ ＋１﹒７９

時代集團（０１０２３） ０﹒４１０ －１﹒２０

其利工業（０１７３１） ０﹒９４０ 無升跌

植華（０１８４２） ０﹒２０６ －１﹒９０

新秀麗（０１９１０） １６﹒２８０ －４﹒４６

普拉達（０１９１３） ４１﹒５００ －２﹒９２

訓修（０１９６２） ０﹒９９０ －３﹒８８

康耐特（０２２７６） ４﹒６５０ －２﹒１１

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（ｅｄ）

