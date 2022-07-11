《異動股》李寧挫逾５％失守１０天線，報６８﹒２５元

《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）跌５﹒０８％，報６８﹒２５元，跌穿

１０天線（７１﹒５４元），最低價６８﹒２５元，最高價７２﹒８元；成交１１１８﹒３２萬

股，成交金額７﹒８３億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９５１８﹒２８萬元。

現時最大淨被動買入券商為美銀，金額６５０４﹒４４萬元，加權平均成交價６９﹒８２９元；

現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１２０﹒４１萬元，加權平均成交價

６９﹒５４８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２７％。

現時，恒生指數報２１０４４，跌６８１點或３﹒１３％；恒生中國企業指數報７２９０，

跌２６０點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６００，跌２０８點或４﹒３４％；主板成交

９８５﹒１４億元。

上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２７％，成交４２４９﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２６１７，跌２３９點或１﹒８７％，成交２９４５﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ６８﹒２５０ 變動 －５﹒０８％

最高價 ７２﹒８００ 最低價 ６８﹒２５０

成交股數 １１１８﹒３２萬股 成交金額 ７﹒８３億

１０天平均 ７１﹒５４０ 歷史波幅％ ４４﹒６０７

２０天平均 ６７﹒９０３ 加權平均價 ７０﹒０３９

５０天平均 ６２﹒０９８ ＲＳＩ１４ ５２﹒４１４

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９５１８﹒２８萬元；暫

連跌２日，累計跌幅７﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６８﹒２５ －５﹒０８

潤啤（００２９１） ５２﹒２０ －３﹒８７

特步（０１３６８） １３﹒９６ －５﹒５５

頤海（０１５７９） ２４﹒６０ －４﹒６５

百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －２﹒１６

安踏（０２０２０） ９１﹒９０ －７﹒３１

申洲（０２３１３） ８３﹒３５ －４﹒５２

蒙牛（０２３１９） ３７﹒９０ －２﹒０７

海底撈（０６８６２） １５﹒９４ －６﹒１２

九毛九（０９９２２） １８﹒２４ －６﹒０８

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（ｅｄ）

