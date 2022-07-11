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02331 李寧
即時 按盤價 跌66.500 -0.550 (-0.820%)
大手異動

11/07/2022 15:12

《異動股》李寧挫逾５％失守１０天線，報６８﹒２５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）跌５﹒０８％，報６８﹒２５元，跌穿
１０天線（７１﹒５４元），最低價６８﹒２５元，最高價７２﹒８元；成交１１１８﹒３２萬
股，成交金額７﹒８３億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９５１８﹒２８萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額６５０４﹒４４萬元，加權平均成交價６９﹒８２９元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１２０﹒４１萬元，加權平均成交價
６９﹒５４８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２１０４４，跌６８１點或３﹒１３％；恒生中國企業指數報７２９０，
跌２６０點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６００，跌２０８點或４﹒３４％；主板成交
９８５﹒１４億元。
　　上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２７％，成交４２４９﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１７，跌２３９點或１﹒８７％，成交２９４５﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６８﹒２５０　變動　　　　－５﹒０８％
　　最高價　　　　　　７２﹒８００　最低價　　　６８﹒２５０
　　成交股數　　１１１８﹒３２萬股　成交金額　　　７﹒８３億
　　１０天平均　　　　７１﹒５４０　歷史波幅％　４４﹒６０７
　　２０天平均　　　　６７﹒９０３　加權平均價　７０﹒０３９
　　５０天平均　　　　６２﹒０９８　ＲＳＩ１４　５２﹒４１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９５１８﹒２８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅７﹒２７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６８﹒２５　－５﹒０８
　　潤啤（００２９１）　　　５２﹒２０　－３﹒８７
　　特步（０１３６８）　　　１３﹒９６　－５﹒５５
　　頤海（０１５７９）　　　２４﹒６０　－４﹒６５
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒６０　－２﹒１６
　　安踏（０２０２０）　　　９１﹒９０　－７﹒３１
　　申洲（０２３１３）　　　８３﹒３５　－４﹒５２
　　蒙牛（０２３１９）　　　３７﹒９０　－２﹒０７
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒９４　－６﹒１２
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒２４　－６﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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