《異動股》李寧挫逾５％失守１０天線，報６８﹒２５元

《經濟通通訊社１１日專訊》李寧（０２３３１）跌５﹒０８％，報６８﹒２５元，跌穿
１０天線（７１﹒５４元），最低價６８﹒２５元，最高價７２﹒８元；成交１１１８﹒３２萬
股，成交金額７﹒８３億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９５１８﹒２８萬元。
現時最大淨被動買入券商為美銀，金額６５０４﹒４４萬元，加權平均成交價６９﹒８２９元；
現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２１２０﹒４１萬元，加權平均成交價
６９﹒５４８元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒２７％。
現時，恒生指數報２１０４４，跌６８１點或３﹒１３％；恒生中國企業指數報７２９０，
跌２６０點或３﹒４６％；恒生科技指數報４６００，跌２０８點或４﹒３４％；主板成交
９８５﹒１４億元。
上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２７％，成交４２４９﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２６１７，跌２３９點或１﹒８７％，成交２９４５﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ６８﹒２５０ 變動 －５﹒０８％
最高價 ７２﹒８００ 最低價 ６８﹒２５０
成交股數 １１１８﹒３２萬股 成交金額 ７﹒８３億
１０天平均 ７１﹒５４０ 歷史波幅％ ４４﹒６０７
２０天平均 ６７﹒９０３ 加權平均價 ７０﹒０３９
５０天平均 ６２﹒０９８ ＲＳＩ１４ ５２﹒４１４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出９５１８﹒２８萬元；暫
連跌２日，累計跌幅７﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６８﹒２５ －５﹒０８
潤啤（００２９１） ５２﹒２０ －３﹒８７
特步（０１３６８） １３﹒９６ －５﹒５５
頤海（０１５７９） ２４﹒６０ －４﹒６５
百威亞太（０１８７６） ２２﹒６０ －２﹒１６
安踏（０２０２０） ９１﹒９０ －７﹒３１
申洲（０２３１３） ８３﹒３５ －４﹒５２
蒙牛（０２３１９） ３７﹒９０ －２﹒０７
海底撈（０６８６２） １５﹒９４ －６﹒１２
九毛九（０９９２２） １８﹒２４ －６﹒０８
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（ｅｄ）
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