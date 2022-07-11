《異動股》宇華教育跌近１０％失守２０天線，報１﹒３２元

《經濟通通訊社１１日專訊》宇華教育（０６１６９）跌９﹒５９％，報１﹒３２元，跌穿

２０天線（１﹒３５４元），最低價１﹒３１元，最高價１﹒４５元；成交４１００﹒３９萬股

，成交金額５６０１﹒２７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８０﹒３２萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額９０２﹒２９萬元，加權平均成交價

１﹒３７５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６８０﹒５萬元，加權平均成交

價１﹒３６元。

現時，恒生指數報２１０８３，跌６４１點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報７３０４，

跌２４７點或３﹒２７％；恒生科技指數報４６０８，跌２００點或４﹒１６％；主板成交

１０７９﹒７２億元。

上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２７％，成交４２４９﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２６１７，跌２３９點或１﹒８７％，成交２９４５﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３２０ 變動 －９﹒５９％

最高價 １﹒４５０ 最低價 １﹒３１０

成交股數 ４１００﹒３９萬股 成交金額 ５６０１﹒２７萬

１０天平均 １﹒３８２ 歷史波幅％ ６１﹒０７７

２０天平均 １﹒３５４ 加權平均價 １﹒３６６

５０天平均 １﹒２０９ ＲＳＩ１４ ４９﹒９２１

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８０﹒３２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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宇華教育（０６１６９） １﹒３２ －９﹒５９

東方教育（００６６７） ３﹒９５ －０﹒５０

中教（００８３９） ７﹒２８ －１﹒６２

希望教育（０１７６５） ０﹒７２ ＋２﹒８６

天立教育（０１７７３） ０﹒９３ －５﹒１０

新東方在綫（０１７９７） １９﹒８０ ＋２﹒１７

嘉宏教育（０１９３５） ３﹒１１ －６﹒８９

中國春來（０１９６９） ２﹒４０ －１﹒６４

新高教（０２００１） ２﹒７４ －２﹒４９

新東方（０９９０１） １７﹒５４ －３﹒２０

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（ｅｄ）

