《異動股》宇華教育跌近１０％失守２０天線，報１﹒３２元

《經濟通通訊社１１日專訊》宇華教育（０６１６９）跌９﹒５９％，報１﹒３２元，跌穿
２０天線（１﹒３５４元），最低價１﹒３１元，最高價１﹒４５元；成交４１００﹒３９萬股
，成交金額５６０１﹒２７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８０﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額９０２﹒２９萬元，加權平均成交價
１﹒３７５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６８０﹒５萬元，加權平均成交
價１﹒３６元。
現時，恒生指數報２１０８３，跌６４１點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報７３０４，
跌２４７點或３﹒２７％；恒生科技指數報４６０８，跌２００點或４﹒１６％；主板成交
１０７９﹒７２億元。
上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２７％，成交４２４９﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２６１７，跌２３９點或１﹒８７％，成交２９４５﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３２０ 變動 －９﹒５９％
最高價 １﹒４５０ 最低價 １﹒３１０
成交股數 ４１００﹒３９萬股 成交金額 ５６０１﹒２７萬
１０天平均 １﹒３８２ 歷史波幅％ ６１﹒０７７
２０天平均 １﹒３５４ 加權平均價 １﹒３６６
５０天平均 １﹒２０９ ＲＳＩ１４ ４９﹒９２１
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８０﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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宇華教育（０６１６９） １﹒３２ －９﹒５９
東方教育（００６６７） ３﹒９５ －０﹒５０
中教（００８３９） ７﹒２８ －１﹒６２
希望教育（０１７６５） ０﹒７２ ＋２﹒８６
天立教育（０１７７３） ０﹒９３ －５﹒１０
新東方在綫（０１７９７） １９﹒８０ ＋２﹒１７
嘉宏教育（０１９３５） ３﹒１１ －６﹒８９
中國春來（０１９６９） ２﹒４０ －１﹒６４
新高教（０２００１） ２﹒７４ －２﹒４９
新東方（０９９０１） １７﹒５４ －３﹒２０
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（ｅｄ）
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