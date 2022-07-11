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06169 宇華教育
即時 按盤價 跌1.170 -0.060 (-4.878%)
大手異動

11/07/2022 15:44

《異動股》宇華教育跌近１０％失守２０天線，報１﹒３２元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》宇華教育（０６１６９）跌９﹒５９％，報１﹒３２元，跌穿
２０天線（１﹒３５４元），最低價１﹒３１元，最高價１﹒４５元；成交４１００﹒３９萬股
，成交金額５６０１﹒２７萬元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８０﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額９０２﹒２９萬元，加權平均成交價
１﹒３７５元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額６８０﹒５萬元，加權平均成交
價１﹒３６元。
　　現時，恒生指數報２１０８３，跌６４１點或２﹒９５％；恒生中國企業指數報７３０４，
跌２４７點或３﹒２７％；恒生科技指數報４６０８，跌２００點或４﹒１６％；主板成交
１０７９﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３３１３，跌４２點或１﹒２７％，成交４２４９﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１７，跌２３９點或１﹒８７％，成交２９４５﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒３２０　變動　　　　　　－９﹒５９％
　　最高價　　　　　　　１﹒４５０　最低價　　　　　　１﹒３１０
　　成交股數　　４１００﹒３９萬股　成交金額　　５６０１﹒２７萬
　　１０天平均　　　　　１﹒３８２　歷史波幅％　　　６１﹒０７７
　　２０天平均　　　　　１﹒３５４　加權平均價　　　　１﹒３６６
　　５０天平均　　　　　１﹒２０９　ＲＳＩ１４　　　４９﹒９２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２８０﹒３２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　宇華教育（０６１６９）　　　１﹒３２　－９﹒５９
　　東方教育（００６６７）　　　３﹒９５　－０﹒５０
　　中教（００８３９）　　　　　７﹒２８　－１﹒６２
　　希望教育（０１７６５）　　　０﹒７２　＋２﹒８６
　　天立教育（０１７７３）　　　０﹒９３　－５﹒１０
　　新東方在綫（０１７９７）　１９﹒８０　＋２﹒１７
　　嘉宏教育（０１９３５）　　　３﹒１１　－６﹒８９
　　中國春來（０１９６９）　　　２﹒４０　－１﹒６４
　　新高教（０２００１）　　　　２﹒７４　－２﹒４９
　　新東方（０９９０１）　　　１７﹒５４　－３﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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