《大手成交》京東健康兩手共１９１萬股市前交易，涉１﹒１７億元

《經濟通通訊社１２日專訊》京東健康（０６６１８）於市前９：００ａｍ錄得２手共

１９１﹒０８萬股市前交易，每股造６１﹒３元至６１﹒４８５元，較上日收市價低０﹒５１％

至０﹒８１％，涉資１﹒１７億元。（ｒｗ）

