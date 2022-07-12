《經濟通通訊社１２日專訊》華潤萬象（０１２０９）於市前９：０１ａｍ錄得１手
５０﹒９４萬股市前交易，每股造３６﹒８８８元，較上日收市價高０﹒６５％，涉資
１８７９﹒０７萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:02
《大手成交》華潤萬象一手約５１萬股市前交易，涉資１８７９萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》華潤萬象（０１２０９）於市前９：０１ａｍ錄得１手
５０﹒９４萬股市前交易，每股造３６﹒８８８元，較上日收市價高０﹒６５％，涉資
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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