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01209 華潤萬象生活
即時 按盤價 跌34.550 -1.550 (-4.294%)
大手異動

12/07/2022 09:02

《大手成交》華潤萬象一手約５１萬股市前交易，涉資１８７９萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華潤萬象（０１２０９）於市前９：０１ａｍ錄得１手
５０﹒９４萬股市前交易，每股造３６﹒８８８元，較上日收市價高０﹒６５％，涉資
１８７９﹒０７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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