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02197 三葉草生物－Ｂ
即時 按盤價 跌3.690 -0.310 (-7.750%)
大手異動

12/07/2022 09:03

《大手成交》三葉草生物一手１５２６萬股市前交易，涉６３３５萬

　　《經濟通通訊社１２日專訊》三葉草生物（０２１９７）於市前９：０２ａｍ錄得１手
１５２６﹒４８萬股市前交易，每股造４﹒１５元，較上日收市價低１０﹒５６％，涉資
６３３４﹒８９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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