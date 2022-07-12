《經濟通通訊社１２日專訊》三葉草生物（０２１９７）於市前９：０２ａｍ錄得１手
１５２６﹒４８萬股市前交易，每股造４﹒１５元，較上日收市價低１０﹒５６％，涉資
６３３４﹒８９萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:03
《大手成交》三葉草生物一手１５２６萬股市前交易，涉６３３５萬
《經濟通通訊社１２日專訊》三葉草生物（０２１９７）於市前９：０２ａｍ錄得１手
１５２６﹒４８萬股市前交易，每股造４﹒１５元，較上日收市價低１０﹒５６％，涉資
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|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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