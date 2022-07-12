《異動股》安踏（０２０２０）升逾３％，報９５﹒５元

《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）升３﹒４７％，報９５﹒５元，最高價

９５﹒７５元，最低價９１﹒７元；成交１３９﹒５２萬股，成交金額１﹒３１億元；主動買沽

比率７４：２６，資金淨主動買入５２８１﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額

５３３﹒９７萬元，加權平均成交價９３﹒９１３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額

１０９０﹒４７萬元，加權平均成交價９４﹒１４１元。

現時，恒生指數報２１００４，跌１１９點或０﹒５７％；恒生中國企業指數報７２７０，

跌５０點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５７７，跌４５點或０﹒９８％；主板成交

６３﹒１６億元。

上證綜合指數報３３０９，跌３點或０﹒１１％，成交２１０﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２６２１，升４點或０﹒０３％，成交１３８﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ９５﹒５００ 變動 ＋３﹒４７％

最高價 ９５﹒７５０ 最低價 ９１﹒７００

成交股數 １３９﹒５２萬股 成交金額 １﹒３１億

１０天平均 ９６﹒２３０ 歷史波幅％ ６１﹒５２９

２０天平均 ９１﹒６０８ 加權平均價 ９３﹒８２６

５０天平均 ８８﹒５３９ ＲＳＩ１４ ５４﹒３５３

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股份狀態：主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５２８１﹒１７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏（０２０２０） ９５﹒５０ ＋３﹒４７

潤啤（００２９１） ５２﹒１０ －１﹒０４

特步（０１３６８） １４﹒３４ ＋１﹒５６

百威亞太（０１８７６） ２２﹒５０ －０﹒４４

申洲（０２３１３） ８３﹒７５ －０﹒３６

蒙牛（０２３１９） ３８﹒０５ ＋０﹒５３

李寧（０２３３１） ６９﹒３５ ＋０﹒９５

滔搏（０６１１０） ７﹒０３ －０﹒１４

高鑫零售（０６８０８） ２﹒４３ －１﹒２２

海底撈（０６８６２） １６﹒１８ ＋１﹒１２

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（ｅｄ）

