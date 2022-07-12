《異動股》安踏（０２０２０）升逾３％，報９５﹒５元

《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）升３﹒４７％，報９５﹒５元，最高價
９５﹒７５元，最低價９１﹒７元；成交１３９﹒５２萬股，成交金額１﹒３１億元；主動買沽
比率７４：２６，資金淨主動買入５２８１﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
５３３﹒９７萬元，加權平均成交價９３﹒９１３元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額
１０９０﹒４７萬元，加權平均成交價９４﹒１４１元。
現時，恒生指數報２１００４，跌１１９點或０﹒５７％；恒生中國企業指數報７２７０，
跌５０點或０﹒６９％；恒生科技指數報４５７７，跌４５點或０﹒９８％；主板成交
６３﹒１６億元。
上證綜合指數報３３０９，跌３點或０﹒１１％，成交２１０﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２６２１，升４點或０﹒０３％，成交１３８﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ９５﹒５００ 變動 ＋３﹒４７％
最高價 ９５﹒７５０ 最低價 ９１﹒７００
成交股數 １３９﹒５２萬股 成交金額 １﹒３１億
１０天平均 ９６﹒２３０ 歷史波幅％ ６１﹒５２９
２０天平均 ９１﹒６０８ 加權平均價 ９３﹒８２６
５０天平均 ８８﹒５３９ ＲＳＩ１４ ５４﹒３５３
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股份狀態：主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入５２８１﹒１７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏（０２０２０） ９５﹒５０ ＋３﹒４７
潤啤（００２９１） ５２﹒１０ －１﹒０４
特步（０１３６８） １４﹒３４ ＋１﹒５６
百威亞太（０１８７６） ２２﹒５０ －０﹒４４
申洲（０２３１３） ８３﹒７５ －０﹒３６
蒙牛（０２３１９） ３８﹒０５ ＋０﹒５３
李寧（０２３３１） ６９﹒３５ ＋０﹒９５
滔搏（０６１１０） ７﹒０３ －０﹒１４
高鑫零售（０６８０８） ２﹒４３ －１﹒２２
海底撈（０６８６２） １６﹒１８ ＋１﹒１２
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（ｅｄ）
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