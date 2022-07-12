《經濟通通訊社１２日專訊》京東健康（０６６１８）於９：３４ａｍ錄得１手７５萬股交
叉盤，每股造６２﹒３元，較上日收市價高０﹒８１％，涉資４６７２﹒５萬元。
京東健康現價升１﹒１３％，報６２﹒５元；成交３０５﹒３萬股，成交金額１﹒８８億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入５３﹒０８萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:35
《大手成交》京東健康一手７５萬股交叉盤，涉資４６７２萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》京東健康（０６６１８）於９：３４ａｍ錄得１手７５萬股交
叉盤，每股造６２﹒３元，較上日收市價高０﹒８１％，涉資４６７２﹒５萬元。
京東健康現價升１﹒１３％，報６２﹒５元；成交３０５﹒３萬股，成交金額１﹒８８億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入５３﹒０８萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰12/07/2022 11:00 《大手成交》京東健康一手約７３萬股交叉盤，涉資４５１３萬元
下一篇新聞︰12/07/2022 09:01 《大手成交》京東健康兩手共１９１萬股市前交易，涉１﹒１７億元
07/07/2022 09:40 《異動股》京東健康等２家公司上午９：３９異動
04/07/2022 15:07 《中資異動》京東健康（０６６１８）漲逾５％，報６４﹒６５元
29/06/2022 11:31 《大手成交》京東健康一手約３５萬股交叉盤，涉資２２６０萬元
29/06/2022 09:46 《中資異動》京東健康跌逾５％失守２５０天線，報６３﹒５５元
29/06/2022 09:01 《大手成交》京東健康等６家公司上午９：００大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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