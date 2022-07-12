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03301 融信中國
即時 按盤價 跌1.120 -0.040 (-3.448%)
大手異動

12/07/2022 09:38

《異動股》融信（０３３０１）跌逾１％創新低，報１﹒３８元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》融信（０３３０１）跌１﹒４３％，報１﹒３８元，最低價
１﹒３８元，創上市新低，最高價１﹒４元；成交９萬股，成交金額１２﹒５２萬元；主動買沽
比率１５：８５，資金淨主動賣出８﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務
，金額３﹒０５萬元，加權平均成交價１﹒３９元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，
金額１﹒０１萬元，加權平均成交價１﹒４元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
１６﹒３６％。
　　現時，恒生指數報２０９６６，跌１５７點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２５３，
跌６７點或０﹒９２％；恒生科技指數報４５６４，跌５８點或１﹒２７％；主板成交
１１２﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３３０７，跌６點或０﹒１９％，成交４５２﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１９，升２點或０﹒０２％，成交３００﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒３８０　變動　　　　－１﹒４３％
　　最高價　　　１﹒４００　最低價　　　　１﹒３８０
　　成交股數　　　　９萬股　成交金額　　１２﹒５２萬
　　１０天平均　１﹒６７３　歷史波幅％　８６﹒２６５
　　２０天平均　１﹒７７４　加權平均價　　１﹒３９１
　　５０天平均　１﹒９６８　ＲＳＩ１４　２４﹒０３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出８﹒４７萬元；暫連跌５日
，累計跌幅１６﹒３６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融信（０３３０１）　　　　１﹒３８　－１﹒４３
　　恒隆地產（００１０１）　１４﹒１８　－０﹒８４
　　越地（００１２３）　　　　９﹒７５　－１﹒３２
　　中海外（００６８８）　　２４﹒３５　＋０﹒８３
　　中國金茂（００８１７）　　２﹒０１　＋１﹒００
　　旭輝（００８８４）　　　　３﹒０８　－０﹒９６
　　新城發展（０１０３０）　　３﹒０４　＋０﹒６６
　　潤地（０１１０９）　　　３６﹒４５　＋１﹒２５
　　碧桂園（０２００７）　　　４﹒１２　－０﹒７２
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒４２　＋０﹒９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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