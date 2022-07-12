《異動股》融信（０３３０１）跌逾１％創新低，報１﹒３８元

《經濟通通訊社１２日專訊》融信（０３３０１）跌１﹒４３％，報１﹒３８元，最低價

１﹒３８元，創上市新低，最高價１﹒４元；成交９萬股，成交金額１２﹒５２萬元；主動買沽

比率１５：８５，資金淨主動賣出８﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務

，金額３﹒０５萬元，加權平均成交價１﹒３９元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，

金額１﹒０１萬元，加權平均成交價１﹒４元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅

１６﹒３６％。

現時，恒生指數報２０９６６，跌１５７點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２５３，

跌６７點或０﹒９２％；恒生科技指數報４５６４，跌５８點或１﹒２７％；主板成交

１１２﹒４５億元。

上證綜合指數報３３０７，跌６點或０﹒１９％，成交４５２﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２６１９，升２點或０﹒０２％，成交３００﹒０５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３８０ 變動 －１﹒４３％

最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒３８０

成交股數 ９萬股 成交金額 １２﹒５２萬

１０天平均 １﹒６７３ 歷史波幅％ ８６﹒２６５

２０天平均 １﹒７７４ 加權平均價 １﹒３９１

５０天平均 １﹒９６８ ＲＳＩ１４ ２４﹒０３５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出８﹒４７萬元；暫連跌５日

，累計跌幅１６﹒３６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信（０３３０１） １﹒３８ －１﹒４３

恒隆地產（００１０１） １４﹒１８ －０﹒８４

越地（００１２３） ９﹒７５ －１﹒３２

中海外（００６８８） ２４﹒３５ ＋０﹒８３

中國金茂（００８１７） ２﹒０１ ＋１﹒００

旭輝（００８８４） ３﹒０８ －０﹒９６

新城發展（０１０３０） ３﹒０４ ＋０﹒６６

潤地（０１１０９） ３６﹒４５ ＋１﹒２５

碧桂園（０２００７） ４﹒１２ －０﹒７２

萬科（０２２０２） １８﹒４２ ＋０﹒９９

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（ｅｄ）

