《異動股》融信（０３３０１）跌逾１％創新低，報１﹒３８元

《經濟通通訊社１２日專訊》融信（０３３０１）跌１﹒４３％，報１﹒３８元，最低價
１﹒３８元，創上市新低，最高價１﹒４元；成交９萬股，成交金額１２﹒５２萬元；主動買沽
比率１５：８５，資金淨主動賣出８﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務
，金額３﹒０５萬元，加權平均成交價１﹒３９元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，
金額１﹒０１萬元，加權平均成交價１﹒４元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅
１６﹒３６％。
現時，恒生指數報２０９６６，跌１５７點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報７２５３，
跌６７點或０﹒９２％；恒生科技指數報４５６４，跌５８點或１﹒２７％；主板成交
１１２﹒４５億元。
上證綜合指數報３３０７，跌６點或０﹒１９％，成交４５２﹒１３億元人民幣。
深證成份指數報１２６１９，升２點或０﹒０２％，成交３００﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒３８０ 變動 －１﹒４３％
最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒３８０
成交股數 ９萬股 成交金額 １２﹒５２萬
１０天平均 １﹒６７３ 歷史波幅％ ８６﹒２６５
２０天平均 １﹒７７４ 加權平均價 １﹒３９１
５０天平均 １﹒９６８ ＲＳＩ１４ ２４﹒０３５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１５：８５，資金淨主動賣出８﹒４７萬元；暫連跌５日
，累計跌幅１６﹒３６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融信（０３３０１） １﹒３８ －１﹒４３
恒隆地產（００１０１） １４﹒１８ －０﹒８４
越地（００１２３） ９﹒７５ －１﹒３２
中海外（００６８８） ２４﹒３５ ＋０﹒８３
中國金茂（００８１７） ２﹒０１ ＋１﹒００
旭輝（００８８４） ３﹒０８ －０﹒９６
新城發展（０１０３０） ３﹒０４ ＋０﹒６６
潤地（０１１０９） ３６﹒４５ ＋１﹒２５
碧桂園（０２００７） ４﹒１２ －０﹒７２
萬科（０２２０２） １８﹒４２ ＋０﹒９９
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（ｅｄ）
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