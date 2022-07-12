《經濟通通訊社１２日專訊》金科服務（０９６６６）於９：３８ａｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造１７﹒７２元，較上日收市價高１﹒１４％，涉資１７７２萬元。
金科服務現價升１﹒０３％，報１７﹒７元；成交１０４﹒０３萬股，成交金額
１８４３﹒０４萬元，主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出２４﹒７３萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:39
《大手成交》金科服務一手１００萬股交叉盤，涉資１７７２萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》金科服務（０９６６６）於９：３８ａｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造１７﹒７２元，較上日收市價高１﹒１４％，涉資１７７２萬元。
金科服務現價升１﹒０３％，報１７﹒７元；成交１０４﹒０３萬股，成交金額
１８４３﹒０４萬元，主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出２４﹒７３萬元。（ｒｗ）
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13/07/2022 13:29 《異動股》金科服務（０９６６６）跌近５％創新低，報１６元
12/07/2022 13:06 《異動股》金科服務等２家公司下午１：０５異動
29/06/2022 10:11 《異動股》金科服務漲逾９％突破５０天線，報２２﹒４元
20/06/2022 11:15 《異動股》金科服務等２家公司上午１１：１４異動
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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