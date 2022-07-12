《經濟通通訊社１２日專訊》ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８）於９：４０ａｍ錄得１手
５７８﹒３萬股非自動對盤，每股造４﹒６６元，較上日收市價高０﹒８７％，涉資
２６９４﹒８８萬元。
ＵＪＵ ＨＬＤＧ現價升１﹒３％，報４﹒６８元；成交５８４﹒１萬股，成交金額
２７２１﹒８萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２６﹒９３萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:41
《大手成交》ＵＪＵ ＨＬＤＧ５７８萬股非自動對盤，涉約兩千萬
《經濟通通訊社１２日專訊》ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８）於９：４０ａｍ錄得１手
５７８﹒３萬股非自動對盤，每股造４﹒６６元，較上日收市價高０﹒８７％，涉資
２６９４﹒８８萬元。
ＵＪＵ ＨＬＤＧ現價升１﹒３％，報４﹒６８元；成交５８４﹒１萬股，成交金額
２７２１﹒８萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２６﹒９３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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