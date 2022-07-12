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01948 UJU HOLDING
即時 按盤價 跌4.600 -0.070 (-1.499%)
大手異動

12/07/2022 09:41

《大手成交》ＵＪＵ　ＨＬＤＧ５７８萬股非自動對盤，涉約兩千萬

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）於９：４０ａｍ錄得１手
５７８﹒３萬股非自動對盤，每股造４﹒６６元，較上日收市價高０﹒８７％，涉資
２６９４﹒８８萬元。
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ現價升１﹒３％，報４﹒６８元；成交５８４﹒１萬股，成交金額
２７２１﹒８萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入２６﹒９３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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