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02020 安踏體育
即時 按盤價 跌92.200 -1.950 (-2.071%)
大手異動

12/07/2022 09:43

《大手成交》安踏一手５０萬股交叉盤，涉資４７７８萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）於９：４２ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造９５﹒５５元，較上日收市價高３﹒５２％，涉資４７７７﹒５萬元。
　　安踏現價升３﹒２％，報９５﹒２５元；成交３９４﹒１４萬股，成交金額３﹒７４億元，
主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４９２２﹒６７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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