《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）於９：４２ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造９５﹒５５元，較上日收市價高３﹒５２％，涉資４７７７﹒５萬元。
安踏現價升３﹒２％，報９５﹒２５元；成交３９４﹒１４萬股，成交金額３﹒７４億元，
主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４９２２﹒６７萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:43
《大手成交》安踏一手５０萬股交叉盤，涉資４７７８萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》安踏（０２０２０）於９：４２ａｍ錄得１手５０萬股交叉盤
，每股造９５﹒５５元，較上日收市價高３﹒５２％，涉資４７７７﹒５萬元。
安踏現價升３﹒２％，報９５﹒２５元；成交３９４﹒１４萬股，成交金額３﹒７４億元，
主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入４９２２﹒６７萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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