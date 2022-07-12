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09666 金科服務
即時 按盤價 跌15.020 -0.540 (-3.470%)
大手異動

12/07/2022 09:44

《大手成交》金科服務一手１００萬股交叉盤，涉資１７６６萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》金科服務（０９６６６）於９：４３ａｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造１７﹒６６元，較上日收市價高０﹒８％，涉資１７６６萬元。
　　金科服務現價升１﹒０３％，報１７﹒７元；成交２０４﹒９萬股，成交金額
３６２４﹒４４萬元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出９﹒３３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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