《異動股》凱升升逾２７％突破１００天線，報０﹒１２６元

《經濟通通訊社１２日專訊》凱升（００１０２）升２７﹒２７％，報０﹒１２６元，升穿

１００天線（０﹒１０６元），最高價０﹒１３３元，創１個月新高，最低價０﹒１０１元；成

交３３９１﹒６萬股，成交金額３８９﹒８９萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入

１４４﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額１７﹒６９萬元，加權平均成交

價０﹒１１３元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額２５﹒１１萬元，加權平均成交價

０﹒１１４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１８０％。

現時，恒生指數報２１０３４，跌８９點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２７９，跌

４１點或０﹒５６％；恒生科技指數報４５８０，跌４２點或０﹒９１％；主板成交

１６９﹒８６億元。

上證綜合指數報３３０８，跌５點或０﹒１６％，成交７２５﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２５９６，跌２０點或０﹒１６％，成交４７９﹒２９億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１２６ 變動 ＋２７﹒２７％

最高價 ０﹒１３３ 最低價 ０﹒１０１

成交股數 ３３９１﹒６萬股 成交金額 ３８９﹒８９萬

１０天平均 ０﹒０７２ 歷史波幅％ ３１６﹒２７７

２０天平均 ０﹒０８０ 加權平均價 ０﹒１１５

５０天平均 ０﹒０８６ ＲＳＩ１４ ９６﹒０２６

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入

１４４﹒６４萬元；暫連升４日，累計升幅１８０％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升（００１０２） ０﹒１２６ ＋２７﹒２７

銀娛（０００２７） ４５﹒１５０ －０﹒３３

新濠（００２００） ５﹒１６０ －０﹒９６

信德（００２４２） １﹒５１０ 無升跌

澳博（００８８０） ３﹒２３０ 無升跌

永利澳門（０１１２８） ４﹒８７０ －０﹒４１

金沙（０１９２８） １６﹒９００ －１﹒４０

美高梅（０２２８２） ４﹒０３０ －０﹒７４

金界（０３９１８） ６﹒４８０ －０﹒４６

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒０６０ －１﹒１２

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（ｅｄ）

