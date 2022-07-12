《異動股》藥明生物（０２２６９）跌逾２％，報７５﹒２５元

《經濟通通訊社１２日專訊》藥明生物（０２２６９）跌２﹒３４％，報７５﹒２５元，最

低價７４﹒６５元，最高價７７﹒８元；成交２２６﹒９８萬股，成交金額１﹒７３億元；主動

買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１９３３﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，

金額１１５６﹒７６萬元，加權平均成交價７６﹒１７１元；現時最大淨被動賣出券商為

ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額５４０﹒８３萬元，加權平均成交價７６﹒４１２元。以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒６１％。

現時，恒生指數報２１０３５，跌８８點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２７９，跌

４１點或０﹒５７％；恒生科技指數報４５７８，跌４３點或０﹒９５％；主板成交１７６﹒７

億元。

上證綜合指數報３３０８，跌５點或０﹒１７％，成交７６２﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２５９５，跌２１點或０﹒１７％，成交５０３﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 ７５﹒２５０ 變動 －２﹒３４％

最高價 ７７﹒８００ 最低價 ７４﹒６５０

成交股數 ２２６﹒９８萬股 成交金額 １﹒７３億

１０天平均 ７７﹒７９０ 歷史波幅％ ６７﹒４８６

２０天平均 ７３﹒７３８ 加權平均價 ７６﹒１１４

５０天平均 ６３﹒６８８ ＲＳＩ１４ ５５﹒２１２

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股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１９３３﹒４４萬元；暫連跌４日，累計

跌幅９﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７５﹒２５ －２﹒３４

匯控（００００５） ４９﹒２０ ＋０﹒４１

港交所（００３８８） ３６５﹒４０ －０﹒２７

騰訊（００７００） ３３９﹒４０ －０﹒８８

建行（００９３９） ５﹒１８ ＋０﹒１９

中移動（００９４１） ４９﹒４０ ＋０﹒４１

友邦（０１２９９） ８３﹒９０ ＋０﹒８４

平保（０２３１８） ５２﹒００ ＋０﹒６８

美團（０３６９０） １８１﹒７０ ＋０﹒０６

阿里（０９９８８） １０９﹒００ －４﹒３９

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（ｅｄ）

