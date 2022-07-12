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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌76.000 -3.450 (-4.342%)
大手異動

12/07/2022 09:46

《異動股》藥明生物（０２２６９）跌逾２％，報７５﹒２５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》藥明生物（０２２６９）跌２﹒３４％，報７５﹒２５元，最
低價７４﹒６５元，最高價７７﹒８元；成交２２６﹒９８萬股，成交金額１﹒７３億元；主動
買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１９３３﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額１１５６﹒７６萬元，加權平均成交價７６﹒１７１元；現時最大淨被動賣出券商為
ＶＩＲＴＵ　ＩＴＧ　ＨＫ，金額５４０﹒８３萬元，加權平均成交價７６﹒４１２元。以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒６１％。
　　現時，恒生指數報２１０３５，跌８８點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２７９，跌
４１點或０﹒５７％；恒生科技指數報４５７８，跌４３點或０﹒９５％；主板成交１７６﹒７
億元。
　　上證綜合指數報３３０８，跌５點或０﹒１７％，成交７６２﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９５，跌２１點或０﹒１７％，成交５０３﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７５﹒２５０　變動　　　　－２﹒３４％
　　最高價　　　　　７７﹒８００　最低價　　　７４﹒６５０
　　成交股數　　２２６﹒９８萬股　成交金額　　　１﹒７３億
　　１０天平均　　　７７﹒７９０　歷史波幅％　６７﹒４８６
　　２０天平均　　　７３﹒７３８　加權平均價　７６﹒１１４
　　５０天平均　　　６３﹒６８８　ＲＳＩ１４　５５﹒２１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１９３３﹒４４萬元；暫連跌４日，累計
跌幅９﹒６１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７５﹒２５　－２﹒３４
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒２０　＋０﹒４１
　　港交所（００３８８）　　３６５﹒４０　－０﹒２７
　　騰訊（００７００）　　　３３９﹒４０　－０﹒８８
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒１８　＋０﹒１９
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒４０　＋０﹒４１
　　友邦（０１２９９）　　　　８３﹒９０　＋０﹒８４
　　平保（０２３１８）　　　　５２﹒００　＋０﹒６８
　　美團（０３６９０）　　　１８１﹒７０　＋０﹒０６
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒００　－４﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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