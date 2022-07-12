《異動股》藥明生物（０２２６９）跌逾２％，報７５﹒２５元

《經濟通通訊社１２日專訊》藥明生物（０２２６９）跌２﹒３４％，報７５﹒２５元，最
低價７４﹒６５元，最高價７７﹒８元；成交２２６﹒９８萬股，成交金額１﹒７３億元；主動
買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１９３３﹒４４萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，
金額１１５６﹒７６萬元，加權平均成交價７６﹒１７１元；現時最大淨被動賣出券商為
ＶＩＲＴＵ ＩＴＧ ＨＫ，金額５４０﹒８３萬元，加權平均成交價７６﹒４１２元。以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒６１％。
現時，恒生指數報２１０３５，跌８８點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報７２７９，跌
４１點或０﹒５７％；恒生科技指數報４５７８，跌４３點或０﹒９５％；主板成交１７６﹒７
億元。
上證綜合指數報３３０８，跌５點或０﹒１７％，成交７６２﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２５９５，跌２１點或０﹒１７％，成交５０３﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ７５﹒２５０ 變動 －２﹒３４％
最高價 ７７﹒８００ 最低價 ７４﹒６５０
成交股數 ２２６﹒９８萬股 成交金額 １﹒７３億
１０天平均 ７７﹒７９０ 歷史波幅％ ６７﹒４８６
２０天平均 ７３﹒７３８ 加權平均價 ７６﹒１１４
５０天平均 ６３﹒６８８ ＲＳＩ１４ ５５﹒２１２
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股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出１９３３﹒４４萬元；暫連跌４日，累計
跌幅９﹒６１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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藥明生物（０２２６９） ７５﹒２５ －２﹒３４
匯控（００００５） ４９﹒２０ ＋０﹒４１
港交所（００３８８） ３６５﹒４０ －０﹒２７
騰訊（００７００） ３３９﹒４０ －０﹒８８
建行（００９３９） ５﹒１８ ＋０﹒１９
中移動（００９４１） ４９﹒４０ ＋０﹒４１
友邦（０１２９９） ８３﹒９０ ＋０﹒８４
平保（０２３１８） ５２﹒００ ＋０﹒６８
美團（０３６９０） １８１﹒７０ ＋０﹒０６
阿里（０９９８８） １０９﹒００ －４﹒３９
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（ｅｄ）
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