《異動股》太陽城（０１３８３）漲近２３％，報０﹒１３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》太陽城（０１３８３）升２２﹒７３％，報０﹒１３５元，最

高價０﹒１３５元，最低價０﹒１０８元；成交５４４萬股，成交金額６８﹒９４萬元；主動買

沽比率８４：１６，資金淨主動買入４７﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際

，金額２﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為寶盛證券香港

，金額６﹒８５萬元，加權平均成交價０﹒１３元。

現時，恒生指數報２１０１１，跌１１２點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報７２６７，

跌５３點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５７１，跌５１點或１﹒１２％；主板成交

１８２﹒９７億元。

上證綜合指數報３３０６，跌６點或０﹒２１％，成交７９３﹒１億元人民幣。

深證成份指數報１２５８５，跌３１點或０﹒２５％，成交５２４﹒７４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３５ 變動 ＋２２﹒７３％

最高價 ０﹒１３５ 最低價 ０﹒１０８

成交股數 ５４４萬股 成交金額 ６８﹒９４萬

１０天平均 ０﹒０８８ 歷史波幅％ ３１８﹒１６０

２０天平均 ０﹒０７８ 加權平均價 ０﹒１２７

５０天平均 ０﹒０７９ ＲＳＩ１４ ８０﹒０５８

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股份狀態：主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入４７﹒０９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太陽城（０１３８３） ０﹒１３５ ＋２２﹒７３

香港中旅（００３０８） １﹒５２０ ＋０﹒６６

同程旅行（００７８０） １５﹒６００ －１﹒２７

途屹（０１７０１） ０﹒１３０ ＋５﹒６９

飛揚（０１９０１） ０﹒６８０ －１﹒４５

海昌海洋（０２２５５） ８﹒１５０ ＋０﹒６２

伯明翰（０２３０９） ０﹒０８１ ＋８﹒００

縱橫遊（０８０６９） ０﹒４５５ －１﹒０９

浩柏（０８４３１） ０﹒０８５ －４﹒４９

攜程（０９９６１） １９３﹒５００ －１﹒３８

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（ｅｄ）

