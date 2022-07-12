《異動股》太陽城（０１３８３）漲近２３％，報０﹒１３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》太陽城（０１３８３）升２２﹒７３％，報０﹒１３５元，最
高價０﹒１３５元，最低價０﹒１０８元；成交５４４萬股，成交金額６８﹒９４萬元；主動買
沽比率８４：１６，資金淨主動買入４７﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際
，金額２﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為寶盛證券香港
，金額６﹒８５萬元，加權平均成交價０﹒１３元。
現時，恒生指數報２１０１１，跌１１２點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報７２６７，
跌５３點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５７１，跌５１點或１﹒１２％；主板成交
１８２﹒９７億元。
上證綜合指數報３３０６，跌６點或０﹒２１％，成交７９３﹒１億元人民幣。
深證成份指數報１２５８５，跌３１點或０﹒２５％，成交５２４﹒７４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３５ 變動 ＋２２﹒７３％
最高價 ０﹒１３５ 最低價 ０﹒１０８
成交股數 ５４４萬股 成交金額 ６８﹒９４萬
１０天平均 ０﹒０８８ 歷史波幅％ ３１８﹒１６０
２０天平均 ０﹒０７８ 加權平均價 ０﹒１２７
５０天平均 ０﹒０７９ ＲＳＩ１４ ８０﹒０５８
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股份狀態：主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入４７﹒０９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太陽城（０１３８３） ０﹒１３５ ＋２２﹒７３
香港中旅（００３０８） １﹒５２０ ＋０﹒６６
同程旅行（００７８０） １５﹒６００ －１﹒２７
途屹（０１７０１） ０﹒１３０ ＋５﹒６９
飛揚（０１９０１） ０﹒６８０ －１﹒４５
海昌海洋（０２２５５） ８﹒１５０ ＋０﹒６２
伯明翰（０２３０９） ０﹒０８１ ＋８﹒００
縱橫遊（０８０６９） ０﹒４５５ －１﹒０９
浩柏（０８４３１） ０﹒０８５ －４﹒４９
攜程（０９９６１） １９３﹒５００ －１﹒３８
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（ｅｄ）
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