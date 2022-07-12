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01383 太陽城集團
即時 按盤價 升0.217 +0.065 (+42.763%)
大手異動

12/07/2022 09:47

《異動股》太陽城（０１３８３）漲近２３％，報０﹒１３５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》太陽城（０１３８３）升２２﹒７３％，報０﹒１３５元，最
高價０﹒１３５元，最低價０﹒１０８元；成交５４４萬股，成交金額６８﹒９４萬元；主動買
沽比率８４：１６，資金淨主動買入４７﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際
，金額２﹒４２萬元，加權平均成交價０﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為寶盛證券香港
，金額６﹒８５萬元，加權平均成交價０﹒１３元。
　　現時，恒生指數報２１０１１，跌１１２點或０﹒５３％；恒生中國企業指數報７２６７，
跌５３點或０﹒７３％；恒生科技指數報４５７１，跌５１點或１﹒１２％；主板成交
１８２﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３３０６，跌６點或０﹒２１％，成交７９３﹒１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８５，跌３１點或０﹒２５％，成交５２４﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１３５　變動　　　　＋２２﹒７３％
　　最高價　　　０﹒１３５　最低價　　　　　０﹒１０８
　　成交股數　　５４４萬股　成交金額　　　６８﹒９４萬
　　１０天平均　０﹒０８８　歷史波幅％　３１８﹒１６０
　　２０天平均　０﹒０７８　加權平均價　　　０﹒１２７
　　５０天平均　０﹒０７９　ＲＳＩ１４　　８０﹒０５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入４７﹒０９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太陽城（０１３８３）　　　　０﹒１３５　＋２２﹒７３
　　香港中旅（００３０８）　　　１﹒５２０　　＋０﹒６６
　　同程旅行（００７８０）　　１５﹒６００　　－１﹒２７
　　途屹（０１７０１）　　　　　０﹒１３０　　＋５﹒６９
　　飛揚（０１９０１）　　　　　０﹒６８０　　－１﹒４５
　　海昌海洋（０２２５５）　　　８﹒１５０　　＋０﹒６２
　　伯明翰（０２３０９）　　　　０﹒０８１　　＋８﹒００
　　縱橫遊（０８０６９）　　　　０﹒４５５　　－１﹒０９
　　浩柏（０８４３１）　　　　　０﹒０８５　　－４﹒４９
　　攜程（０９９６１）　　　１９３﹒５００　　－１﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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