《異動股》凱升升逾３６％突破１００天線，報０﹒１３５元

《經濟通通訊社１２日專訊》凱升（００１０２）升３６﹒３６％，報０﹒１３５元，升穿

１００天線（０﹒１０６元），最高價０﹒１４５元，創１個月新高，最低價０﹒１０１元；成

交５３６１﹒２萬股，成交金額６４９﹒９５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

１９２﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額１７﹒６４萬元，加權平均成交

價０﹒１１４元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３１﹒８萬元，加權平均成交價

０﹒１１７元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２００％。

現時，恒生指數報２０９８４，跌１３９點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７２５９，

跌６１點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５６１，跌６１點或１﹒３２％；主板成交

１９６﹒６６億元。

上證綜合指數報３３０５，跌８點或０﹒２５％，成交８５７﹒７２億元人民幣。

深證成份指數報１２５７１，跌４５點或０﹒３６％，成交５６８﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１３５ 變動 ＋３６﹒３６％

最高價 ０﹒１４５ 最低價 ０﹒１０１

成交股數 ５３６１﹒２萬股 成交金額 ６４９﹒９５萬

１０天平均 ０﹒０７３ 歷史波幅％ ３１６﹒２７７

２０天平均 ０﹒０８１ 加權平均價 ０﹒１２１

５０天平均 ０﹒０８６ ＲＳＩ１４ ９６﹒４４４

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入

１９２﹒１５萬元；暫連升４日，累計升幅２００％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升（００１０２） ０﹒１３５ ＋３６﹒３６

銀娛（０００２７） ４５﹒０００ －０﹒６６

新濠（００２００） ５﹒１６０ －０﹒９６

信德（００２４２） １﹒５１０ 無升跌

澳博（００８８０） ３﹒２２０ －０﹒３１

永利澳門（０１１２８） ４﹒８４０ －１﹒０２

金沙（０１９２８） １６﹒８２０ －１﹒８７

美高梅（０２２８２） ４﹒０２０ －０﹒９９

金界（０３９１８） ６﹒４８０ －０﹒４６

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒０７０ －０﹒９８

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（ｅｄ）

