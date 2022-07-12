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00102 凱升控股
即時 按盤價 升0.242 +0.032 (+15.238%)
大手異動

12/07/2022 09:49

《異動股》凱升升逾３６％突破１００天線，報０﹒１３５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》凱升（００１０２）升３６﹒３６％，報０﹒１３５元，升穿
１００天線（０﹒１０６元），最高價０﹒１４５元，創１個月新高，最低價０﹒１０１元；成
交５３６１﹒２萬股，成交金額６４９﹒９５萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
１９２﹒１５萬元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額１７﹒６４萬元，加權平均成交
價０﹒１１４元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額３１﹒８萬元，加權平均成交價
０﹒１１７元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２００％。
　　現時，恒生指數報２０９８４，跌１３９點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報７２５９，
跌６１點或０﹒８４％；恒生科技指數報４５６１，跌６１點或１﹒３２％；主板成交
１９６﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３３０５，跌８點或０﹒２５％，成交８５７﹒７２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７１，跌４５點或０﹒３６％，成交５６８﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１３５　變動　　　　＋３６﹒３６％
　　最高價　　　　　　０﹒１４５　最低價　　　　　０﹒１０１
　　成交股數　　５３６１﹒２萬股　成交金額　　６４９﹒９５萬
　　１０天平均　　　　０﹒０７３　歷史波幅％　３１６﹒２７７
　　２０天平均　　　　０﹒０８１　加權平均價　　　０﹒１２１
　　５０天平均　　　　０﹒０８６　ＲＳＩ１４　　９６﹒４４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入
１９２﹒１５萬元；暫連升４日，累計升幅２００％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升（００１０２）　　　　　０﹒１３５　＋３６﹒３６
　　銀娛（０００２７）　　　　４５﹒０００　　－０﹒６６
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒１６０　　－０﹒９６
　　信德（００２４２）　　　　　１﹒５１０　　　　無升跌
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒２２０　　－０﹒３１
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒８４０　　－１﹒０２
　　金沙（０１９２８）　　　　１６﹒８２０　　－１﹒８７
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒０２０　　－０﹒９９
　　金界（０３９１８）　　　　　６﹒４８０　　－０﹒４６
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　７﹒０７０　　－０﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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