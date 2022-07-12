《異動股》祖龍娛樂（０９９９０）跌近２％創新低，報４﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌１﹒６７％，報４﹒７元，最低價

４﹒７元，創上市新低，最高價４﹒７９元；成交５﹒２萬股，成交金額２４﹒６３萬元；主動

買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場

服務，金額１﹒８８萬元，加權平均成交價４﹒７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額

７﹒０７萬元，加權平均成交價４﹒７２１元。以現價計，該股暫連跌９日，累計跌幅

２３﹒９５％。

現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６２，

跌５８點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６５，跌５７點或１﹒２５％；主板成交

２０４﹒３３億元。

上證綜合指數報３３０５，跌８點或０﹒２５％，成交８８８﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１２５７０，跌４６點或０﹒３７％，成交５８９﹒０１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒７００ 變動 －１﹒６７％

最高價 ４﹒７９０ 最低價 ４﹒７００

成交股數 ５﹒２萬股 成交金額 ２４﹒６３萬

１０天平均 ５﹒２２５ 歷史波幅％ ５６﹒２８２

２０天平均 ５﹒５４１ 加權平均價 ４﹒７３６

５０天平均 ６﹒３７１ ＲＳＩ１４ ２５﹒８２０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９﹒４７萬元；暫連跌９日

，累計跌幅２３﹒９５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒７０ －１﹒６７

中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２

騰訊（００７００） ３３８﹒８０ －１﹒０５

網龍（００７７７） １６﹒２２ －１﹒９３

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１６ －１﹒５６

創夢天地（０１１１９） ４﹒７５ －１﹒４５

百奧家庭（０２１００） ０﹒６７ ＋９﹒８４

心動（０２４００） １８﹒７８ －０﹒６３

金山軟件（０３８８８） ２７﹒４５ －１﹒９６

網易（０９９９９） １３６﹒５０ －０﹒９４

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（ｅｄ）

