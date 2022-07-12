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09990 祖龍娛樂
即時 按盤價 跌4.720 -0.130 (-2.680%)
大手異動

12/07/2022 09:50

《異動股》祖龍娛樂（０９９９０）跌近２％創新低，報４﹒７元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌１﹒６７％，報４﹒７元，最低價
４﹒７元，創上市新低，最高價４﹒７９元；成交５﹒２萬股，成交金額２４﹒６３萬元；主動
買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額１﹒８８萬元，加權平均成交價４﹒７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
７﹒０７萬元，加權平均成交價４﹒７２１元。以現價計，該股暫連跌９日，累計跌幅
２３﹒９５％。
　　現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６２，
跌５８點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６５，跌５７點或１﹒２５％；主板成交
２０４﹒３３億元。
　　上證綜合指數報３３０５，跌８點或０﹒２５％，成交８８８﹒１８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７０，跌４６點或０﹒３７％，成交５８９﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒７００　變動　　　　－１﹒６７％
　　最高價　　　４﹒７９０　最低價　　　　４﹒７００
　　成交股數　　５﹒２萬股　成交金額　　２４﹒６３萬
　　１０天平均　５﹒２２５　歷史波幅％　５６﹒２８２
　　２０天平均　５﹒５４１　加權平均價　　４﹒７３６
　　５０天平均　６﹒３７１　ＲＳＩ１４　２５﹒８２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９﹒４７萬元；暫連跌９日
，累計跌幅２３﹒９５％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　４﹒７０　－１﹒６７
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒１５　－０﹒９２
　　騰訊（００７００）　　　３３８﹒８０　－１﹒０５
　　網龍（００７７７）　　　　１６﹒２２　－１﹒９３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１６　－１﹒５６
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７５　－１﹒４５
　　百奧家庭（０２１００）　　　０﹒６７　＋９﹒８４
　　心動（０２４００）　　　　１８﹒７８　－０﹒６３
　　金山軟件（０３８８８）　　２７﹒４５　－１﹒９６
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒５０　－０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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