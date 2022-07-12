《異動股》祖龍娛樂（０９９９０）跌近２％創新低，報４﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌１﹒６７％，報４﹒７元，最低價
４﹒７元，創上市新低，最高價４﹒７９元；成交５﹒２萬股，成交金額２４﹒６３萬元；主動
買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９﹒４７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場
服務，金額１﹒８８萬元，加權平均成交價４﹒７１元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額
７﹒０７萬元，加權平均成交價４﹒７２１元。以現價計，該股暫連跌９日，累計跌幅
２３﹒９５％。
現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６２，
跌５８點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６５，跌５７點或１﹒２５％；主板成交
２０４﹒３３億元。
上證綜合指數報３３０５，跌８點或０﹒２５％，成交８８８﹒１８億元人民幣。
深證成份指數報１２５７０，跌４６點或０﹒３７％，成交５８９﹒０１億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒７００ 變動 －１﹒６７％
最高價 ４﹒７９０ 最低價 ４﹒７００
成交股數 ５﹒２萬股 成交金額 ２４﹒６３萬
１０天平均 ５﹒２２５ 歷史波幅％ ５６﹒２８２
２０天平均 ５﹒５４１ 加權平均價 ４﹒７３６
５０天平均 ６﹒３７１ ＲＳＩ１４ ２５﹒８２０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９﹒４７萬元；暫連跌９日
，累計跌幅２３﹒９５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒７０ －１﹒６７
中手游（００３０２） ２﹒１５ －０﹒９２
騰訊（００７００） ３３８﹒８０ －１﹒０５
網龍（００７７７） １６﹒２２ －１﹒９３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１６ －１﹒５６
創夢天地（０１１１９） ４﹒７５ －１﹒４５
百奧家庭（０２１００） ０﹒６７ ＋９﹒８４
心動（０２４００） １８﹒７８ －０﹒６３
金山軟件（０３８８８） ２７﹒４５ －１﹒９６
網易（０９９９９） １３６﹒５０ －０﹒９４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動