《異動股》吉利（００１７５）升近３％，報１７﹒２６元

《經濟通通訊社１２日專訊》吉利（００１７５）升２﹒７４％，報１７﹒２６元，最高價
１７﹒３２元，最低價１６﹒４６元；成交１６２６﹒４９萬股，成交金額２﹒７７億元；主動
買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３７６１﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額１２３３﹒７６萬元，加權平均成交價１７﹒１０４元；現時最大淨被動賣出
券商為花旗環球金融亞洲，金額８５０﹒２４萬元，加權平均成交價１６﹒９７７元。
現時，恒生指數報２１０１９，跌１０４點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報７２６６，
跌５４點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５６１，跌６１點或１﹒３３％；主板成交
２１１﹒０６億元。
上證綜合指數報３３０２，跌１０點或０﹒３３％，成交９２６﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２５６５，跌５２點或０﹒４１％，成交６１２﹒４４億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒２６０ 變動 ＋２﹒７４％
最高價 １７﹒３２０ 最低價 １６﹒４６０
成交股數 １６２６﹒４９萬股 成交金額 ２﹒７７億
１０天平均 １７﹒３７４ 歷史波幅％ ６５﹒３１６
２０天平均 １６﹒６１３ 加權平均價 １７﹒０３７
５０天平均 １４﹒７４７ ＲＳＩ１４ ５７﹒２４４
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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３７６１﹒５７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利（００１７５） １７﹒２６ ＋２﹒７４
東風（００４８９） ５﹒８０ ＋０﹒１７
力勁（００５５８） １２﹒６６ －０﹒４７
中升（００８８１） ５３﹒７５ －０﹒８３
比亞迪（０１２１１） ２８７﹒６０ －６﹒２６
贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒１５ ＋０﹒５１
理想汽車（０２０１５） １４７﹒２０ ＋１﹒３８
廣汽（０２２３８） ７﹒６７ －０﹒６５
長汽（０２３３３） １３﹒３８ ＋０﹒７５
小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒４０ －２﹒２０
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（ｅｄ）
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