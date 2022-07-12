《異動股》吉利（００１７５）升近３％，報１７﹒２６元

《經濟通通訊社１２日專訊》吉利（００１７５）升２﹒７４％，報１７﹒２６元，最高價

１７﹒３２元，最低價１６﹒４６元；成交１６２６﹒４９萬股，成交金額２﹒７７億元；主動

買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３７６１﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額１２３３﹒７６萬元，加權平均成交價１７﹒１０４元；現時最大淨被動賣出

券商為花旗環球金融亞洲，金額８５０﹒２４萬元，加權平均成交價１６﹒９７７元。

現時，恒生指數報２１０１９，跌１０４點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報７２６６，

跌５４點或０﹒７４％；恒生科技指數報４５６１，跌６１點或１﹒３３％；主板成交

２１１﹒０６億元。

上證綜合指數報３３０２，跌１０點或０﹒３３％，成交９２６﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２５６５，跌５２點或０﹒４１％，成交６１２﹒４４億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒２６０ 變動 ＋２﹒７４％

最高價 １７﹒３２０ 最低價 １６﹒４６０

成交股數 １６２６﹒４９萬股 成交金額 ２﹒７７億

１０天平均 １７﹒３７４ 歷史波幅％ ６５﹒３１６

２０天平均 １６﹒６１３ 加權平均價 １７﹒０３７

５０天平均 １４﹒７４７ ＲＳＩ１４ ５７﹒２４４

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股份狀態：主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３７６１﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利（００１７５） １７﹒２６ ＋２﹒７４

東風（００４８９） ５﹒８０ ＋０﹒１７

力勁（００５５８） １２﹒６６ －０﹒４７

中升（００８８１） ５３﹒７５ －０﹒８３

比亞迪（０１２１１） ２８７﹒６０ －６﹒２６

贛鋒鋰業（０１７７２） ７８﹒１５ ＋０﹒５１

理想汽車（０２０１５） １４７﹒２０ ＋１﹒３８

廣汽（０２２３８） ７﹒６７ －０﹒６５

長汽（０２３３３） １３﹒３８ ＋０﹒７５

小鵬汽車（０９８６８） １１５﹒４０ －２﹒２０

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（ｅｄ）

