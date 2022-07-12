《異動股》加科思（０１１６７）跌逾２％創新低，報５﹒３１元

《經濟通通訊社１２日專訊》加科思（０１１６７）跌２﹒３９％，報５﹒３１元，最低價
５﹒３１元，創上市新低，最高價５﹒４９元；成交１８﹒９萬股，成交金額１０１﹒９８萬元
；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額２８﹒５３萬元，加權平均成交價５﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額９﹒５６萬元，加權平均成交價５﹒４５元。以現價計，該股暫連跌
６日，累計跌幅１４﹒７７％。
現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６３，
跌５７點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６２，跌５９點或１﹒３％；主板成交
２２３﹒９６億元。
上證綜合指數報３３０１，跌１２點或０﹒３８％，成交９７７﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２５４２，跌７４點或０﹒５９％，成交６４８﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒３１０ 變動 －２﹒３９％
最高價 ５﹒４９０ 最低價 ５﹒３１０
成交股數 １８﹒９萬股 成交金額 １０１﹒９８萬
１０天平均 ５﹒９９９ 歷史波幅％ ４８﹒２１０
２０天平均 ６﹒４２７ 加權平均價 ５﹒３９６
５０天平均 ７﹒０８５ ＲＳＩ１４ ２４﹒０４８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１﹒７２萬元；暫連跌６
日，累計跌幅１４﹒７７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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加科思（０１１６７） ５﹒３１ －２﹒３９
金斯瑞（０１５４８） ３０﹒８５ －１﹒２８
信達生物（０１８０１） ３６﹒２０ －０﹒６９
君實生物（０１８７７） ４２﹒６５ －３﹒７２
騰盛博藥（０２１３７） １３﹒５０ －３﹒４３
三葉草生物（０２１９７） ４﹒５０ －３﹒０２
藥明生物（０２２６９） ７５﹒１５ －２﹒４７
百濟神州（０６１６０） １０５﹒４０ －４﹒１８
康希諾（０６１８５） ７５﹒２５ －３﹒４６
康方生物（０９９２６） ２２﹒７５ －２﹒３６
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（ｅｄ）
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