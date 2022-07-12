《異動股》加科思（０１１６７）跌逾２％創新低，報５﹒３１元

《經濟通通訊社１２日專訊》加科思（０１１６７）跌２﹒３９％，報５﹒３１元，最低價

５﹒３１元，創上市新低，最高價５﹒４９元；成交１８﹒９萬股，成交金額１０１﹒９８萬元

；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

創盈市場服務，金額２８﹒５３萬元，加權平均成交價５﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞士信貸證券香港，金額９﹒５６萬元，加權平均成交價５﹒４５元。以現價計，該股暫連跌

６日，累計跌幅１４﹒７７％。

現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６３，

跌５７點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６２，跌５９點或１﹒３％；主板成交

２２３﹒９６億元。

上證綜合指數報３３０１，跌１２點或０﹒３８％，成交９７７﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２５４２，跌７４點或０﹒５９％，成交６４８﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒３１０ 變動 －２﹒３９％

最高價 ５﹒４９０ 最低價 ５﹒３１０

成交股數 １８﹒９萬股 成交金額 １０１﹒９８萬

１０天平均 ５﹒９９９ 歷史波幅％ ４８﹒２１０

２０天平均 ６﹒４２７ 加權平均價 ５﹒３９６

５０天平均 ７﹒０８５ ＲＳＩ１４ ２４﹒０４８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１﹒７２萬元；暫連跌６

日，累計跌幅１４﹒７７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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加科思（０１１６７） ５﹒３１ －２﹒３９

金斯瑞（０１５４８） ３０﹒８５ －１﹒２８

信達生物（０１８０１） ３６﹒２０ －０﹒６９

君實生物（０１８７７） ４２﹒６５ －３﹒７２

騰盛博藥（０２１３７） １３﹒５０ －３﹒４３

三葉草生物（０２１９７） ４﹒５０ －３﹒０２

藥明生物（０２２６９） ７５﹒１５ －２﹒４７

百濟神州（０６１６０） １０５﹒４０ －４﹒１８

康希諾（０６１８５） ７５﹒２５ －３﹒４６

康方生物（０９９２６） ２２﹒７５ －２﹒３６

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（ｅｄ）

