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01167 加科思－Ｂ
即時 按盤價 跌4.930 -0.220 (-4.272%)
大手異動

12/07/2022 09:53

《異動股》加科思（０１１６７）跌逾２％創新低，報５﹒３１元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》加科思（０１１６７）跌２﹒３９％，報５﹒３１元，最低價
５﹒３１元，創上市新低，最高價５﹒４９元；成交１８﹒９萬股，成交金額１０１﹒９８萬元
；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
創盈市場服務，金額２８﹒５３萬元，加權平均成交價５﹒３７３元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞士信貸證券香港，金額９﹒５６萬元，加權平均成交價５﹒４５元。以現價計，該股暫連跌
６日，累計跌幅１４﹒７７％。
　　現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６３，
跌５７點或０﹒７９％；恒生科技指數報４５６２，跌５９點或１﹒３％；主板成交
２２３﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３３０１，跌１２點或０﹒３８％，成交９７７﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４２，跌７４點或０﹒５９％，成交６４８﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　５﹒３１０　變動　　　　　－２﹒３９％
　　最高價　　　　５﹒４９０　最低價　　　　　５﹒３１０
　　成交股數　　１８﹒９萬股　成交金額　　１０１﹒９８萬
　　１０天平均　　５﹒９９９　歷史波幅％　　４８﹒２１０
　　２０天平均　　６﹒４２７　加權平均價　　　５﹒３９６
　　５０天平均　　７﹒０８５　ＲＳＩ１４　　２４﹒０４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２４：７６，資金淨主動賣出５１﹒７２萬元；暫連跌６
日，累計跌幅１４﹒７７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加科思（０１１６７）　　　　　５﹒３１　－２﹒３９
　　金斯瑞（０１５４８）　　　　３０﹒８５　－１﹒２８
　　信達生物（０１８０１）　　　３６﹒２０　－０﹒６９
　　君實生物（０１８７７）　　　４２﹒６５　－３﹒７２
　　騰盛博藥（０２１３７）　　　１３﹒５０　－３﹒４３
　　三葉草生物（０２１９７）　　　４﹒５０　－３﹒０２
　　藥明生物（０２２６９）　　　７５﹒１５　－２﹒４７
　　百濟神州（０６１６０）　　１０５﹒４０　－４﹒１８
　　康希諾（０６１８５）　　　　７５﹒２５　－３﹒４６
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒７５　－２﹒３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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