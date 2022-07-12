《經濟通通訊社１２日專訊》盈富基金（０２８００）於９：５４ａｍ錄得１手４７萬股特
別盤，每股造２１﹒４６元，較上日收市價低０﹒８３％，涉資１００８﹒６２萬元。
盈富基金現價跌０﹒８３％，報２１﹒４６元；成交５３５４﹒３８萬股，成交金額
１１﹒５３億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入３１７５﹒８２萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 09:55
《大手成交》盈富基金一手４７萬股特別盤，涉資１００９萬元
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別盤，每股造２１﹒４６元，較上日收市價低０﹒８３％，涉資１００８﹒６２萬元。
盈富基金現價跌０﹒８３％，報２１﹒４６元；成交５３５４﹒３８萬股，成交金額
１１﹒５３億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入３１７５﹒８２萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰14/07/2022 10:32 《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２６萬元
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15/07/2022 11:19 《大手成交》友邦等２家公司上午１１：１８大手交易
14/07/2022 11:04 《大手成交》盈富基金一手５０萬股特別盤，涉資１０６９萬元
04/07/2022 09:43 《異動股》互聯互通ＥＴＦ首日開展，四ＥＴＦ同下跌，盈富跌１％
30/06/2022 11:30 《大手成交》盈富基金一手５０萬股特別盤，涉資１１２６萬元
30/06/2022 11:17 《大手成交》盈富基金８分鐘內４手特別盤，共涉４３７０萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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