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02800 盈富基金
即時 按盤價 跌20.840 -0.400 (-1.883%)
大手異動

12/07/2022 09:55

《大手成交》盈富基金一手４７萬股特別盤，涉資１００９萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》盈富基金（０２８００）於９：５４ａｍ錄得１手４７萬股特
別盤，每股造２１﹒４６元，較上日收市價低０﹒８３％，涉資１００８﹒６２萬元。
　　盈富基金現價跌０﹒８３％，報２１﹒４６元；成交５３５４﹒３８萬股，成交金額
１１﹒５３億元，主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入３１７５﹒８２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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