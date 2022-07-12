《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報４﹒０４元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒６５％，報４﹒０４元，最低價
４﹒０２元，創１個月新低，最高價４﹒１５元；成交８４１﹒１８萬股，成交金額
３４４４﹒１３萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１６８﹒２６萬元。現時最大
淨被動買入券商為美銀，金額１６２﹒９７萬元，加權平均成交價４﹒１０２元；現時最大淨被
動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３７５﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒０８７元。以現價計，
該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒４２％。
現時，恒生指數報２０９３９，跌１８４點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７２３９，
跌８１點或１﹒１２％；恒生科技指數報４５３８，跌８４點或１﹒８２％；主板成交
２４４﹒６３億元。
上證綜合指數報３３０２，跌１０點或０﹒３３％，成交１０５２﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２５５３，跌６３點或０﹒５％，成交６９６﹒９３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒０４０ 變動 －２﹒６５％
最高價 ４﹒１５０ 最低價 ４﹒０２０
成交股數 ８４１﹒１８萬股 成交金額 ３４４４﹒１３萬
１０天平均 ４﹒５６５ 歷史波幅％ ５８﹒５２２
２０天平均 ４﹒５３４ 加權平均價 ４﹒０９４
５０天平均 ４﹒６５６ ＲＳＩ１４ ３２﹒２１７
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１６８﹒２６萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１０﹒４２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園（０２００７） ４﹒０４ －２﹒６５
越地（００１２３） ９﹒７４ －１﹒４２
中海外（００６８８） ２４﹒５０ ＋１﹒４５
中國金茂（００８１７） １﹒９９ 無升跌
旭輝（００８８４） ３﹒０４ －２﹒２５
龍湖（００９６０） ３３﹒２０ ＋１﹒５３
新城發展（０１０３０） ３﹒０１ －０﹒３３
潤地（０１１０９） ３６﹒４０ ＋１﹒１１
合景泰富（０１８１３） １﹒９３ －３﹒５０
萬科（０２２０２） １８﹒６０ ＋１﹒９７
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（ｅｄ）
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