《異動股》碧桂園（０２００７）跌近３％，報４﹒０４元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園（０２００７）跌２﹒６５％，報４﹒０４元，最低價

４﹒０２元，創１個月新低，最高價４﹒１５元；成交８４１﹒１８萬股，成交金額

３４４４﹒１３萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１６８﹒２６萬元。現時最大

淨被動買入券商為美銀，金額１６２﹒９７萬元，加權平均成交價４﹒１０２元；現時最大淨被

動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３７５﹒９６萬元，加權平均成交價４﹒０８７元。以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒４２％。

現時，恒生指數報２０９３９，跌１８４點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報７２３９，

跌８１點或１﹒１２％；恒生科技指數報４５３８，跌８４點或１﹒８２％；主板成交

２４４﹒６３億元。

上證綜合指數報３３０２，跌１０點或０﹒３３％，成交１０５２﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２５５３，跌６３點或０﹒５％，成交６９６﹒９３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ４﹒０４０ 變動 －２﹒６５％

最高價 ４﹒１５０ 最低價 ４﹒０２０

成交股數 ８４１﹒１８萬股 成交金額 ３４４４﹒１３萬

１０天平均 ４﹒５６５ 歷史波幅％ ５８﹒５２２

２０天平均 ４﹒５３４ 加權平均價 ４﹒０９４

５０天平均 ４﹒６５６ ＲＳＩ１４ ３２﹒２１７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１６８﹒２６萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１０﹒４２％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園（０２００７） ４﹒０４ －２﹒６５

越地（００１２３） ９﹒７４ －１﹒４２

中海外（００６８８） ２４﹒５０ ＋１﹒４５

中國金茂（００８１７） １﹒９９ 無升跌

旭輝（００８８４） ３﹒０４ －２﹒２５

龍湖（００９６０） ３３﹒２０ ＋１﹒５３

新城發展（０１０３０） ３﹒０１ －０﹒３３

潤地（０１１０９） ３６﹒４０ ＋１﹒１１

合景泰富（０１８１３） １﹒９３ －３﹒５０

萬科（０２２０２） １８﹒６０ ＋１﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

