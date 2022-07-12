《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２７﹒５５元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報２７﹒５５元，

最低價２７﹒５５元，最高價２８﹒７５元；成交５８７﹒０１萬股，成交金額１﹒６６億元；

主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３５７３﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為麥

格理資本，金額２８２﹒５１萬元，加權平均成交價２８﹒３１１元；現時最大淨被動賣出券商

為中國投資信息，金額１５０４﹒３萬元，加權平均成交價２８﹒２５６元。以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅１５﹒６２％。

現時，恒生指數報２０９３２，跌１９１點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３５，

跌８５點或１﹒１７％；恒生科技指數報４５３６，跌８６點或１﹒８８％；主板成交

２４７﹒９９億元。

上證綜合指數報３３０２，跌１１點或０﹒３５％，成交１０６３﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２５４９，跌６８點或０﹒５４％，成交７０６﹒１４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒５５０ 變動 －３﹒１６％

最高價 ２８﹒７５０ 最低價 ２７﹒５５０

成交股數 ５８７﹒０１萬股 成交金額 １﹒６６億

１０天平均 ３２﹒５５０ 歷史波幅％ ９０﹒３２６

２０天平均 ３１﹒７６２ 加權平均價 ２８﹒２６２

５０天平均 ３０﹒４７４ ＲＳＩ１４ ３６﹒９９４

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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３５７３﹒４２萬元；暫連跌２日，累計

跌幅１５﹒６２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒５５ －３﹒１６

世茂服務（００８７３） ２﹒９５ －０﹒３４

華潤萬象（０１２０９） ３６﹒８０ ＋０﹒４１

融創服務（０１５１６） ３﹒６５ －１﹒３５

旭輝永升（０１９９５） ７﹒３６ －０﹒４１

中海物業（０２６６９） ８﹒８３ 無升跌

綠城服務（０２８６９） ８﹒６０ ＋０﹒７０

雅生活（０３３１９） １０﹒３６ －１﹒３３

保利物業（０６０４９） ４９﹒６０ －０﹒８０

金科服務（０９６６６） １７﹒２６ －１﹒４８

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（ｅｄ）

