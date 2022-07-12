  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

12/07/2022 09:56

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２７﹒５５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報２７﹒５５元，
最低價２７﹒５５元，最高價２８﹒７５元；成交５８７﹒０１萬股，成交金額１﹒６６億元；
主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３５７３﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為麥
格理資本，金額２８２﹒５１萬元，加權平均成交價２８﹒３１１元；現時最大淨被動賣出券商
為中國投資信息，金額１５０４﹒３萬元，加權平均成交價２８﹒２５６元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅１５﹒６２％。
　　現時，恒生指數報２０９３２，跌１９１點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３５，
跌８５點或１﹒１７％；恒生科技指數報４５３６，跌８６點或１﹒８８％；主板成交
２４７﹒９９億元。
　　上證綜合指數報３３０２，跌１１點或０﹒３５％，成交１０６３﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５４９，跌６８點或０﹒５４％，成交７０６﹒１４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２７﹒５５０　變動　　　　－３﹒１６％
　　最高價　　　　　２８﹒７５０　最低價　　　２７﹒５５０
　　成交股數　　５８７﹒０１萬股　成交金額　　　１﹒６６億
　　１０天平均　　　３２﹒５５０　歷史波幅％　９０﹒３２６
　　２０天平均　　　３１﹒７６２　加權平均價　２８﹒２６２
　　５０天平均　　　３０﹒４７４　ＲＳＩ１４　３６﹒９９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３５７３﹒４２萬元；暫連跌２日，累計
跌幅１５﹒６２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２７﹒５５　－３﹒１６
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒９５　－０﹒３４
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒８０　＋０﹒４１
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒６５　－１﹒３５
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒３６　－０﹒４１
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒８３　　　無升跌
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６０　＋０﹒７０
　　雅生活（０３３１９）　　　１０﹒３６　－１﹒３３
　　保利物業（０６０４９）　　４９﹒６０　－０﹒８０
　　金科服務（０９６６６）　　１７﹒２６　－１﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰12/07/2022 10:48  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２７元

下一篇新聞︰11/07/2022 13:26  《異動股》碧服（６０９８）跌逾１３％為最差藍籌，內地通脹升溫

其他大手異動
More

14/07/2022 09:31  《異動股》中基長壽等４家公司上午９：３０異動

13/07/2022 11:58  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２５﹒８元

13/07/2022 10:01  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２６﹒４元

11/07/2022 11:11  《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，阿里美團分別跌逾６及５％

11/07/2022 11:01  《異動股》碧桂園服務挫逾１０％失守５０天線，報２９﹒３５元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金