《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２７﹒５５元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒１６％，報２７﹒５５元，
最低價２７﹒５５元，最高價２８﹒７５元；成交５８７﹒０１萬股，成交金額１﹒６６億元；
主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３５７３﹒４２萬元。現時最大淨被動買入券商為麥
格理資本，金額２８２﹒５１萬元，加權平均成交價２８﹒３１１元；現時最大淨被動賣出券商
為中國投資信息，金額１５０４﹒３萬元，加權平均成交價２８﹒２５６元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅１５﹒６２％。
現時，恒生指數報２０９３２，跌１９１點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報７２３５，
跌８５點或１﹒１７％；恒生科技指數報４５３６，跌８６點或１﹒８８％；主板成交
２４７﹒９９億元。
上證綜合指數報３３０２，跌１１點或０﹒３５％，成交１０６３﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２５４９，跌６８點或０﹒５４％，成交７０６﹒１４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒５５０ 變動 －３﹒１６％
最高價 ２８﹒７５０ 最低價 ２７﹒５５０
成交股數 ５８７﹒０１萬股 成交金額 １﹒６６億
１０天平均 ３２﹒５５０ 歷史波幅％ ９０﹒３２６
２０天平均 ３１﹒７６２ 加權平均價 ２８﹒２６２
５０天平均 ３０﹒４７４ ＲＳＩ１４ ３６﹒９９４
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股份狀態：主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入３５７３﹒４２萬元；暫連跌２日，累計
跌幅１５﹒６２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒５５ －３﹒１６
世茂服務（００８７３） ２﹒９５ －０﹒３４
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒８０ ＋０﹒４１
融創服務（０１５１６） ３﹒６５ －１﹒３５
旭輝永升（０１９９５） ７﹒３６ －０﹒４１
中海物業（０２６６９） ８﹒８３ 無升跌
綠城服務（０２８６９） ８﹒６０ ＋０﹒７０
雅生活（０３３１９） １０﹒３６ －１﹒３３
保利物業（０６０４９） ４９﹒６０ －０﹒８０
金科服務（０９６６６） １７﹒２６ －１﹒４８
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（ｅｄ）
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