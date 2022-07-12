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03606 福耀玻璃
即時 按盤價 跌38.800 -0.450 (-1.146%)
大手異動

12/07/2022 10:19

《大手成交》福耀玻璃一手約８９萬股交叉盤，涉資３５３４萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》福耀玻璃（０３６０６）於１０：１８ａｍ錄得１手
８９﹒３６萬股交叉盤，每股造３９﹒５５元，較上日收市價高２﹒４６％，涉資
３５３４﹒１９萬元。
　　福耀玻璃現價升１﹒５５％，報３９﹒２元；成交１７４﹒１６萬股，成交金額
６８６３﹒７萬元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入６９９﹒６１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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