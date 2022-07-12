《經濟通通訊社１２日專訊》福耀玻璃（０３６０６）於１０：１８ａｍ錄得１手
８９﹒３６萬股交叉盤，每股造３９﹒５５元，較上日收市價高２﹒４６％，涉資
３５３４﹒１９萬元。
福耀玻璃現價升１﹒５５％，報３９﹒２元；成交１７４﹒１６萬股，成交金額
６８６３﹒７萬元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入６９９﹒６１萬元。（ｒｗ）
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12/07/2022 10:19
《大手成交》福耀玻璃一手約８９萬股交叉盤，涉資３５３４萬元
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８９﹒３６萬股交叉盤，每股造３９﹒５５元，較上日收市價高２﹒４６％，涉資
３５３４﹒１９萬元。
福耀玻璃現價升１﹒５５％，報３９﹒２元；成交１７４﹒１６萬股，成交金額
６８６３﹒７萬元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入６９９﹒６１萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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