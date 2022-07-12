《異動股》創維（００７５１）跌近１０％，報４﹒０５元

《經濟通通訊社１２日專訊》創維（００７５１）跌９﹒６％，報４﹒０５元，最低價４元

，最高價４﹒５３元；成交１２８４﹒４萬股，成交金額５３７５﹒１２萬元；主動買沽比率

３１：６９，資金淨主動賣出１９１３﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞

洲，金額４５８﹒３４萬元，加權平均成交價４﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸

證券香港，金額２９６﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒２６３元。

現時，恒生指數報２０９６３，跌１６０點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７２４７，

跌７３點或１％；恒生科技指數報４５５６，跌６６點或１﹒４３％；主板成交３６７﹒０６億

元。

上證綜合指數報３３０８，跌４點或０﹒１４％，成交１６０９﹒８５億元人民幣。

深證成份指數報１２５６５，跌５１點或０﹒４１％，成交１０９２﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒０５０ 變動 －９﹒６０％

最高價 ４﹒５３０ 最低價 ４﹒０００

成交股數 １２８４﹒４萬股 成交金額 ５３７５﹒１２萬

１０天平均 ３﹒９５９ 歷史波幅％ ５９﹒３４２

２０天平均 ３﹒８５０ 加權平均價 ４﹒１８５

５０天平均 ３﹒９１７ ＲＳＩ１４ ５３﹒７８７

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股份狀態：主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出１９１３﹒９６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創維（００７５１） ４﹒０５０ －９﹒６０

金山科技（０００４０） ０﹒６４０ 無升跌

愛高（００３２８） ０﹒０７８ －２﹒５０

國美零售（００４９３） ０﹒３５５ －１﹒３９

海信（００９２１） ９﹒６６０ ＋２﹒５５

ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒８１０ －０﹒２６

ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７） ０﹒６００ ＋１１﹒１１

小米（０１８１０） １２﹒７２０ －１﹒２４

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒８５０ －０﹒２１

海爾智家（０６６９０） ２７﹒５５０ ＋１﹒０６

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（ｅｄ）

