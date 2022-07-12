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00751 創維集團
即時 按盤價 跌3.790 -0.140 (-3.562%)
大手異動

12/07/2022 10:20

《異動股》創維（００７５１）跌近１０％，報４﹒０５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》創維（００７５１）跌９﹒６％，報４﹒０５元，最低價４元
，最高價４﹒５３元；成交１２８４﹒４萬股，成交金額５３７５﹒１２萬元；主動買沽比率
３１：６９，資金淨主動賣出１９１３﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞
洲，金額４５８﹒３４萬元，加權平均成交價４﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額２９６﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒２６３元。
　　現時，恒生指數報２０９６３，跌１６０點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７２４７，
跌７３點或１％；恒生科技指數報４５５６，跌６６點或１﹒４３％；主板成交３６７﹒０６億
元。
　　上證綜合指數報３３０８，跌４點或０﹒１４％，成交１６０９﹒８５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６５，跌５１點或０﹒４１％，成交１０９２﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒０５０　變動　　　　　　－９﹒６０％
　　最高價　　　　　　４﹒５３０　最低價　　　　　　４﹒０００
　　成交股數　　１２８４﹒４萬股　成交金額　　５３７５﹒１２萬
　　１０天平均　　　　３﹒９５９　歷史波幅％　　　５９﹒３４２
　　２０天平均　　　　３﹒８５０　加權平均價　　　　４﹒１８５
　　５０天平均　　　　３﹒９１７　ＲＳＩ１４　　　５３﹒７８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出１９１３﹒９６萬元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創維（００７５１）　　　　　　　　　　　　４﹒０５０　　－９﹒６０
　　金山科技（０００４０）　　　　　　　　　　０﹒６４０　　　　無升跌
　　愛高（００３２８）　　　　　　　　　　　　０﹒０７８　　－２﹒５０
　　國美零售（００４９３）　　　　　　　　　　０﹒３５５　　－１﹒３９
　　海信（００９２１）　　　　　　　　　　　　９﹒６６０　　＋２﹒５５
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）　　　　　　　　　３﹒８１０　　－０﹒２６
　　ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）　　０﹒６００　＋１１﹒１１
　　小米（０１８１０）　　　　　　　　　　　１２﹒７２０　　－１﹒２４
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　　　　　　　４﹒８５０　　－０﹒２１
　　海爾智家（０６６９０）　　　　　　　　　２７﹒５５０　　＋１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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