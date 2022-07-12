《異動股》創維（００７５１）跌近１０％，報４﹒０５元

《經濟通通訊社１２日專訊》創維（００７５１）跌９﹒６％，報４﹒０５元，最低價４元
，最高價４﹒５３元；成交１２８４﹒４萬股，成交金額５３７５﹒１２萬元；主動買沽比率
３１：６９，資金淨主動賣出１９１３﹒９６萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞
洲，金額４５８﹒３４萬元，加權平均成交價４﹒２５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額２９６﹒７４萬元，加權平均成交價４﹒２６３元。
現時，恒生指數報２０９６３，跌１６０點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報７２４７，
跌７３點或１％；恒生科技指數報４５５６，跌６６點或１﹒４３％；主板成交３６７﹒０６億
元。
上證綜合指數報３３０８，跌４點或０﹒１４％，成交１６０９﹒８５億元人民幣。
深證成份指數報１２５６５，跌５１點或０﹒４１％，成交１０９２﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒０５０ 變動 －９﹒６０％
最高價 ４﹒５３０ 最低價 ４﹒０００
成交股數 １２８４﹒４萬股 成交金額 ５３７５﹒１２萬
１０天平均 ３﹒９５９ 歷史波幅％ ５９﹒３４２
２０天平均 ３﹒８５０ 加權平均價 ４﹒１８５
５０天平均 ３﹒９１７ ＲＳＩ１４ ５３﹒７８７
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股份狀態：主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出１９１３﹒９６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創維（００７５１） ４﹒０５０ －９﹒６０
金山科技（０００４０） ０﹒６４０ 無升跌
愛高（００３２８） ０﹒０７８ －２﹒５０
國美零售（００４９３） ０﹒３５５ －１﹒３９
海信（００９２１） ９﹒６６０ ＋２﹒５５
ＴＣＬ電子（０１０７０） ３﹒８１０ －０﹒２６
ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７） ０﹒６００ ＋１１﹒１１
小米（０１８１０） １２﹒７２０ －１﹒２４
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ４﹒８５０ －０﹒２１
海爾智家（０６６９０） ２７﹒５５０ ＋１﹒０６
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（ｅｄ）
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