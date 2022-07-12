《異動股》凱升漲近６１％突破１００天線，報０﹒１５９元

《經濟通通訊社１２日專訊》凱升（００１０２）升６０﹒６１％，報０﹒１５９元，升穿

１００天線（０﹒１０６元），最高價０﹒１６元，創１個月新高，最低價０﹒１０１元；成交

１﹒６９億股，成交金額２３２７﹒０７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入

４６７﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額１２﹒１９萬元，加權平均成交

價０﹒１２元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額５８﹒３２萬元，加權平均成交價

０﹒１３４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２５３﹒３３％。

現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６１，

跌５９點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５６６，跌５６點或１﹒２２％；主板成交

３８１﹒５３億元。

上證綜合指數報３３１０，跌３點或０﹒１％，成交１６８３﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２５７６，跌４１點或０﹒３３％，成交１１３６﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１５９ 變動 ＋６０﹒６１％

最高價 ０﹒１６０ 最低價 ０﹒１０１

成交股數 １﹒６９億股 成交金額 ２３２７﹒０７萬

１０天平均 ０﹒０７６ 歷史波幅％ ３１６﹒２７７

２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１３８

５０天平均 ０﹒０８７ ＲＳＩ１４ ９７﹒２２２

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入

４６７﹒７４萬元；暫連升４日，累計升幅２５３﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升（００１０２） ０﹒１５９ ＋６０﹒６１

銀娛（０００２７） ４５﹒２５０ －０﹒１１

新濠（００２００） ５﹒１６０ －０﹒９６

信德（００２４２） １﹒５００ －０﹒６６

澳博（００８８０） ３﹒２１０ －０﹒６２

永利澳門（０１１２８） ４﹒８６０ －０﹒６１

金沙（０１９２８） １７﹒１８０ ＋０﹒２３

美高梅（０２２８２） ４﹒０３０ －０﹒７４

金界（０３９１８） ６﹒４４０ －１﹒０８

ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒０９０ －０﹒７０

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（ｅｄ）

