《異動股》凱升漲近６１％突破１００天線，報０﹒１５９元

《經濟通通訊社１２日專訊》凱升（００１０２）升６０﹒６１％，報０﹒１５９元，升穿
１００天線（０﹒１０６元），最高價０﹒１６元，創１個月新高，最低價０﹒１０１元；成交
１﹒６９億股，成交金額２３２７﹒０７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
４６７﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額１２﹒１９萬元，加權平均成交
價０﹒１２元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額５８﹒３２萬元，加權平均成交價
０﹒１３４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２５３﹒３３％。
現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６１，
跌５９點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５６６，跌５６點或１﹒２２％；主板成交
３８１﹒５３億元。
上證綜合指數報３３１０，跌３點或０﹒１％，成交１６８３﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２５７６，跌４１點或０﹒３３％，成交１１３６﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１５９ 變動 ＋６０﹒６１％
最高價 ０﹒１６０ 最低價 ０﹒１０１
成交股數 １﹒６９億股 成交金額 ２３２７﹒０７萬
１０天平均 ０﹒０７６ 歷史波幅％ ３１６﹒２７７
２０天平均 ０﹒０８２ 加權平均價 ０﹒１３８
５０天平均 ０﹒０８７ ＲＳＩ１４ ９７﹒２２２
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
４６７﹒７４萬元；暫連升４日，累計升幅２５３﹒３３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱升（００１０２） ０﹒１５９ ＋６０﹒６１
銀娛（０００２７） ４５﹒２５０ －０﹒１１
新濠（００２００） ５﹒１６０ －０﹒９６
信德（００２４２） １﹒５００ －０﹒６６
澳博（００８８０） ３﹒２１０ －０﹒６２
永利澳門（０１１２８） ４﹒８６０ －０﹒６１
金沙（０１９２８） １７﹒１８０ ＋０﹒２３
美高梅（０２２８２） ４﹒０３０ －０﹒７４
金界（０３９１８） ６﹒４４０ －１﹒０８
ＤＹＮＡＭ（０６８８９） ７﹒０９０ －０﹒７０
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（ｅｄ）
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