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00102 凱升控股
即時 按盤價 升0.242 +0.032 (+15.238%)
大手異動

12/07/2022 10:24

《異動股》凱升漲近６１％突破１００天線，報０﹒１５９元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》凱升（００１０２）升６０﹒６１％，報０﹒１５９元，升穿
１００天線（０﹒１０６元），最高價０﹒１６元，創１個月新高，最低價０﹒１０１元；成交
１﹒６９億股，成交金額２３２７﹒０７萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
４６７﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為元宇證券，金額１２﹒１９萬元，加權平均成交
價０﹒１２元；現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額５８﹒３２萬元，加權平均成交價
０﹒１３４元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２５３﹒３３％。
　　現時，恒生指數報２１００６，跌１１７點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７２６１，
跌５９點或０﹒８１％；恒生科技指數報４５６６，跌５６點或１﹒２２％；主板成交
３８１﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３３１０，跌３點或０﹒１％，成交１６８３﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７６，跌４１點或０﹒３３％，成交１１３６﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒１５９　變動　　　　　＋６０﹒６１％
　　最高價　　　　０﹒１６０　最低價　　　　　　０﹒１０１
　　成交股數　　１﹒６９億股　成交金額　　２３２７﹒０７萬
　　１０天平均　　０﹒０７６　歷史波幅％　　３１６﹒２７７
　　２０天平均　　０﹒０８２　加權平均價　　　　０﹒１３８
　　５０天平均　　０﹒０８７　ＲＳＩ１４　　　９７﹒２２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入
４６７﹒７４萬元；暫連升４日，累計升幅２５３﹒３３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升（００１０２）　　　　　０﹒１５９　＋６０﹒６１
　　銀娛（０００２７）　　　　４５﹒２５０　　－０﹒１１
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒１６０　　－０﹒９６
　　信德（００２４２）　　　　　１﹒５００　　－０﹒６６
　　澳博（００８８０）　　　　　３﹒２１０　　－０﹒６２
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒８６０　　－０﹒６１
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒１８０　　＋０﹒２３
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒０３０　　－０﹒７４
　　金界（０３９１８）　　　　　６﹒４４０　　－１﹒０８
　　ＤＹＮＡＭ（０６８８９）　　７﹒０９０　　－０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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