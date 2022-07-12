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00175 吉利汽車
即時 按盤價 升16.680 +0.080 (+0.482%)
大手異動

12/07/2022 10:35

《大手成交》吉利一手２００萬股交叉盤，涉資３４２２萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》吉利（００１７５）於１０：３４ａｍ錄得１手２００萬股交
叉盤，每股造１７﹒１１元，較上日收市價高１﹒８５％，涉資３４２２萬元。
　　吉利現價升２﹒１４％，報１７﹒１６元；成交４０２６﹒１９萬股，成交金額６﹒９１億
元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入１﹒４５億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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