  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

12/07/2022 10:48

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２７元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１％，報２７元，最低價
２６﹒９５元，創１個月新低，最高價２８﹒７５元；成交１１７４﹒５２萬股，成交金額
３﹒２８億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２５﹒８８萬元。現時最大淨被動
買入券商為中銀國際證券，金額６６１﹒６１萬元，加權平均成交價２７﹒７８２元；現時最大
淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２３６２﹒３７萬元，加權平均成交價２８﹒０８５
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒３％。
　　現時，恒生指數報２０８６４，跌２５９點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７２０３，
跌１１６點或１﹒６％；恒生科技指數報４５２８，跌９４點或２﹒０４％；主板成交
４６４﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３３００，跌１３點或０﹒４％，成交２０２６﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５２０，跌９６點或０﹒７７％，成交１３８５﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２７﹒０００　變動　　　　－５﹒１０％
　　最高價　　　　　　２８﹒７５０　最低價　　　２６﹒９５０
　　成交股數　　１１７４﹒５２萬股　成交金額　　　３﹒２８億
　　１０天平均　　　　３２﹒４９５　歷史波幅％　９０﹒３２６
　　２０天平均　　　　３１﹒７３５　加權平均價　２７﹒９３３
　　５０天平均　　　　３０﹒４６３　ＲＳＩ１４　３５﹒７７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２５﹒８８萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１７﹒３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２７﹒００　－５﹒１０
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒９４　－０﹒６８
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒６０　－０﹒１４
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒６３　－１﹒８９
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒３４　－０﹒６８
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒９８　＋１﹒７０
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒５８　＋０﹒４７
　　雅生活（０３３１９）　　　１０﹒３４　－１﹒５２
　　保利物業（０６０４９）　　４８﹒６５　－２﹒７０
　　金科服務（０９６６６）　　１７﹒４０　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰13/07/2022 10:01  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２６﹒４元

下一篇新聞︰12/07/2022 09:56  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾３％，報２７﹒５５元

其他大手異動
More

14/07/2022 09:37  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２４元

14/07/2022 09:31  《異動股》中基長壽等４家公司上午９：３０異動

13/07/2022 11:58  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２５﹒８元

11/07/2022 13:26  《異動股》碧服（６０９８）跌逾１３％為最差藍籌，內地通脹升溫

11/07/2022 11:11  《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，阿里美團分別跌逾６及５％

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金