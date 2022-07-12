《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２７元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１％，報２７元，最低價
２６﹒９５元，創１個月新低，最高價２８﹒７５元；成交１１７４﹒５２萬股，成交金額
３﹒２８億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２５﹒８８萬元。現時最大淨被動
買入券商為中銀國際證券，金額６６１﹒６１萬元，加權平均成交價２７﹒７８２元；現時最大
淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２３６２﹒３７萬元，加權平均成交價２８﹒０８５
元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒３％。
現時，恒生指數報２０８６４，跌２５９點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７２０３，
跌１１６點或１﹒６％；恒生科技指數報４５２８，跌９４點或２﹒０４％；主板成交
４６４﹒０８億元。
上證綜合指數報３３００，跌１３點或０﹒４％，成交２０２６﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２５２０，跌９６點或０﹒７７％，成交１３８５﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒０００ 變動 －５﹒１０％
最高價 ２８﹒７５０ 最低價 ２６﹒９５０
成交股數 １１７４﹒５２萬股 成交金額 ３﹒２８億
１０天平均 ３２﹒４９５ 歷史波幅％ ９０﹒３２６
２０天平均 ３１﹒７３５ 加權平均價 ２７﹒９３３
５０天平均 ３０﹒４６３ ＲＳＩ１４ ３５﹒７７６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２５﹒８８萬元；暫連
跌２日，累計跌幅１７﹒３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒００ －５﹒１０
世茂服務（００８７３） ２﹒９４ －０﹒６８
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒６０ －０﹒１４
融創服務（０１５１６） ３﹒６３ －１﹒８９
旭輝永升（０１９９５） ７﹒３４ －０﹒６８
中海物業（０２６６９） ８﹒９８ ＋１﹒７０
綠城服務（０２８６９） ８﹒５８ ＋０﹒４７
雅生活（０３３１９） １０﹒３４ －１﹒５２
保利物業（０６０４９） ４８﹒６５ －２﹒７０
金科服務（０９６６６） １７﹒４０ －０﹒６８
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（ｅｄ）
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