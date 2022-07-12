《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２７元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１％，報２７元，最低價

２６﹒９５元，創１個月新低，最高價２８﹒７５元；成交１１７４﹒５２萬股，成交金額

３﹒２８億元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２５﹒８８萬元。現時最大淨被動

買入券商為中銀國際證券，金額６６１﹒６１萬元，加權平均成交價２７﹒７８２元；現時最大

淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額２３６２﹒３７萬元，加權平均成交價２８﹒０８５

元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１７﹒３％。

現時，恒生指數報２０８６４，跌２５９點或１﹒２３％；恒生中國企業指數報７２０３，

跌１１６點或１﹒６％；恒生科技指數報４５２８，跌９４點或２﹒０４％；主板成交

４６４﹒０８億元。

上證綜合指數報３３００，跌１３點或０﹒４％，成交２０２６﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２５２０，跌９６點或０﹒７７％，成交１３８５﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒０００ 變動 －５﹒１０％

最高價 ２８﹒７５０ 最低價 ２６﹒９５０

成交股數 １１７４﹒５２萬股 成交金額 ３﹒２８億

１０天平均 ３２﹒４９５ 歷史波幅％ ９０﹒３２６

２０天平均 ３１﹒７３５ 加權平均價 ２７﹒９３３

５０天平均 ３０﹒４６３ ＲＳＩ１４ ３５﹒７７６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出３２５﹒８８萬元；暫連

跌２日，累計跌幅１７﹒３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒００ －５﹒１０

世茂服務（００８７３） ２﹒９４ －０﹒６８

華潤萬象（０１２０９） ３６﹒６０ －０﹒１４

融創服務（０１５１６） ３﹒６３ －１﹒８９

旭輝永升（０１９９５） ７﹒３４ －０﹒６８

中海物業（０２６６９） ８﹒９８ ＋１﹒７０

綠城服務（０２８６９） ８﹒５８ ＋０﹒４７

雅生活（０３３１９） １０﹒３４ －１﹒５２

保利物業（０６０４９） ４８﹒６５ －２﹒７０

金科服務（０９６６６） １７﹒４０ －０﹒６８

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（ｅｄ）

