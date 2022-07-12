《異動股》寶龍商業（０９９０９）跌逾１％創新低，報４﹒４９元

《經濟通通訊社１２日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌１﹒３２％，報４﹒４９元，最低
價４﹒４５元，創上市新低，最高價４﹒６４元；成交７２﹒５５萬股，成交金額３３０﹒９５
萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１８７﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額１３﹒３萬元，加權平均成交價４﹒５２９元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額２０﹒２５萬元，加權平均成交價４﹒５４７元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅８﹒７４％。
現時，恒生指數報２０８６８，跌２５６點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７２０３，
跌１１７點或１﹒６％；恒生科技指數報４５２６，跌９６點或２﹒０９％；主板成交
４６７﹒６５億元。
上證綜合指數報３２９８，跌１５點或０﹒４６％，成交２０３９﹒７６億元人民幣。
深證成份指數報１２５０９，跌１０７點或０﹒８５％，成交１３９６﹒６４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒４９０ 變動 －１﹒３２％
最高價 ４﹒６４０ 最低價 ４﹒４５０
成交股數 ７２﹒５５萬股 成交金額 ３３０﹒９５萬
１０天平均 ５﹒１２６ 歷史波幅％ ６９﹒６７０
２０天平均 ５﹒６９２ 加權平均價 ４﹒５６２
５０天平均 ６﹒０５９ ＲＳＩ１４ ２８﹒９４８
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１８７﹒５４萬元；暫連跌
２日，累計跌幅８﹒７４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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寶龍商業（０９９０９） ４﹒４９ －１﹒３２
華潤萬象（０１２０９） ３６﹒４５ －０﹒５５
融創服務（０１５１６） ３﹒６２ －２﹒１６
旭輝永升（０１９９５） ７﹒３２ －０﹒９５
中海物業（０２６６９） ８﹒９８ ＋１﹒７０
綠城服務（０２８６９） ８﹒６２ ＋０﹒９４
雅生活（０３３１９） １０﹒３０ －１﹒９０
保利物業（０６０４９） ４８﹒５５ －２﹒９０
碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒００ －５﹒１０
金科服務（０９６６６） １７﹒４０ －０﹒６８
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（ｅｄ）
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