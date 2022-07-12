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09909 寶龍商業
即時 按盤價 跌4.180 -0.300 (-6.696%)
大手異動

12/07/2022 10:49

《異動股》寶龍商業（０９９０９）跌逾１％創新低，報４﹒４９元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌１﹒３２％，報４﹒４９元，最低
價４﹒４５元，創上市新低，最高價４﹒６４元；成交７２﹒５５萬股，成交金額３３０﹒９５
萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１８７﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額１３﹒３萬元，加權平均成交價４﹒５２９元；現時最大淨被動賣出
券商為摩根大通，金額２０﹒２５萬元，加權平均成交價４﹒５４７元。以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅８﹒７４％。
　　現時，恒生指數報２０８６８，跌２５６點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報７２０３，
跌１１７點或１﹒６％；恒生科技指數報４５２６，跌９６點或２﹒０９％；主板成交
４６７﹒６５億元。
　　上證綜合指數報３２９８，跌１５點或０﹒４６％，成交２０３９﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０９，跌１０７點或０﹒８５％，成交１３９６﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒４９０　變動　　　　　－１﹒３２％
　　最高價　　　　　４﹒６４０　最低價　　　　　４﹒４５０
　　成交股數　　７２﹒５５萬股　成交金額　　３３０﹒９５萬
　　１０天平均　　　５﹒１２６　歷史波幅％　　６９﹒６７０
　　２０天平均　　　５﹒６９２　加權平均價　　　４﹒５６２
　　５０天平均　　　６﹒０５９　ＲＳＩ１４　　２８﹒９４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１８７﹒５４萬元；暫連跌
２日，累計跌幅８﹒７４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍商業（０９９０９）　　　４﹒４９　－１﹒３２
　　華潤萬象（０１２０９）　　３６﹒４５　－０﹒５５
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒６２　－２﹒１６
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒３２　－０﹒９５
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒９８　＋１﹒７０
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒６２　＋０﹒９４
　　雅生活（０３３１９）　　　１０﹒３０　－１﹒９０
　　保利物業（０６０４９）　　４８﹒５５　－２﹒９０
　　碧桂園服務（０６０９８）　２７﹒００　－５﹒１０
　　金科服務（０９６６６）　　１７﹒４０　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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