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08275 永勤集團控股
即時 按盤價 跌0.590 -0.020 (-3.279%)
大手異動

12/07/2022 10:56

《異動股》永勤漲近３６％突破２５０天線，報０﹒８元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》永勤（０８２７５）升３５﹒５９％，報０﹒８元，升穿
２５０天線（０﹒７４元），最高價０﹒８７元，創１個月新高，最低價０﹒５９元；成交
５９６萬股，成交金額４９３﹒２１萬元；主動買沽比率９９：１，資金淨主動買入
４８４﹒０３萬元。現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額２５３﹒１４萬元，加權平
均成交價０﹒８６３元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅７０﹒２１％。
　　現時，恒生指數報２０８６１，跌２６３點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１９９，
跌１２１點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２４，跌９８點或２﹒１４％；主板成交
４９３﹒０１億元。
　　上證綜合指數報３２９６，跌１７點或０﹒５３％，成交２１２７﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９６，跌１２０點或０﹒９５％，成交１４５８﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒８００　變動　　　　＋３５﹒５９％
　　最高價　　　０﹒８７０　最低價　　　　　０﹒５９０
　　成交股數　　５９６萬股　成交金額　　４９３﹒２１萬
　　１０天平均　０﹒５５８　歷史波幅％　１０９﹒４７２
　　２０天平均　０﹒５６２　加權平均價　　　０﹒８２８
　　５０天平均　０﹒５７５　ＲＳＩ１４　　７１﹒３４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９９：１，資金淨主動買入
４８４﹒０３萬元；暫連升４日，累計升幅７０﹒２１％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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