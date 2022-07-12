《異動股》永勤漲近３６％突破２５０天線，報０﹒８元

《經濟通通訊社１２日專訊》永勤（０８２７５）升３５﹒５９％，報０﹒８元，升穿

２５０天線（０﹒７４元），最高價０﹒８７元，創１個月新高，最低價０﹒５９元；成交

５９６萬股，成交金額４９３﹒２１萬元；主動買沽比率９９：１，資金淨主動買入

４８４﹒０３萬元。現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額２５３﹒１４萬元，加權平

均成交價０﹒８６３元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅７０﹒２１％。

現時，恒生指數報２０８６１，跌２６３點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１９９，

跌１２１點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２４，跌９８點或２﹒１４％；主板成交

４９３﹒０１億元。

上證綜合指數報３２９６，跌１７點或０﹒５３％，成交２１２７﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２４９６，跌１２０點或０﹒９５％，成交１４５８﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８００ 變動 ＋３５﹒５９％

最高價 ０﹒８７０ 最低價 ０﹒５９０

成交股數 ５９６萬股 成交金額 ４９３﹒２１萬

１０天平均 ０﹒５５８ 歷史波幅％ １０９﹒４７２

２０天平均 ０﹒５６２ 加權平均價 ０﹒８２８

５０天平均 ０﹒５７５ ＲＳＩ１４ ７１﹒３４２

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９９：１，資金淨主動買入

４８４﹒０３萬元；暫連升４日，累計升幅７０﹒２１％



（ｅｄ）

