《異動股》永勤漲近３６％突破２５０天線，報０﹒８元

《經濟通通訊社１２日專訊》永勤（０８２７５）升３５﹒５９％，報０﹒８元，升穿
２５０天線（０﹒７４元），最高價０﹒８７元，創１個月新高，最低價０﹒５９元；成交
５９６萬股，成交金額４９３﹒２１萬元；主動買沽比率９９：１，資金淨主動買入
４８４﹒０３萬元。現時最大淨被動賣出券商為華盛資本証券，金額２５３﹒１４萬元，加權平
均成交價０﹒８６３元。以現價計，該股暫連升４日，累計升幅７０﹒２１％。
現時，恒生指數報２０８６１，跌２６３點或１﹒２５％；恒生中國企業指數報７１９９，
跌１２１點或１﹒６６％；恒生科技指數報４５２４，跌９８點或２﹒１４％；主板成交
４９３﹒０１億元。
上證綜合指數報３２９６，跌１７點或０﹒５３％，成交２１２７﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２４９６，跌１２０點或０﹒９５％，成交１４５８﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒８００ 變動 ＋３５﹒５９％
最高價 ０﹒８７０ 最低價 ０﹒５９０
成交股數 ５９６萬股 成交金額 ４９３﹒２１萬
１０天平均 ０﹒５５８ 歷史波幅％ １０９﹒４７２
２０天平均 ０﹒５６２ 加權平均價 ０﹒８２８
５０天平均 ０﹒５７５ ＲＳＩ１４ ７１﹒３４２
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率９９：１，資金淨主動買入
４８４﹒０３萬元；暫連升４日，累計升幅７０﹒２１％
（ｅｄ）
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