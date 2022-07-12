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06618 京東健康
即時 按盤價 跌61.400 -2.050 (-3.231%)
大手異動

12/07/2022 11:00

《大手成交》京東健康一手約７３萬股交叉盤，涉資４５１３萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東健康（０６６１８）於１０：５９ａｍ錄得１手
７２﹒５８萬股交叉盤，每股造６２﹒１７５元，較上日收市價高０﹒６１％，涉資
４５１２﹒６６萬元。
　　京東健康現價升０﹒６５％，報６２﹒２元；成交５５４﹒８９萬股，成交金額３﹒４４億
元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入１１２９﹒３８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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