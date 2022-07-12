《異動股》商湯（０００２０）跌近５％，報２﹒４２元

《經濟通通訊社１２日專訊》商湯（０００２０）跌４﹒７２％，報２﹒４２元，最低價

２﹒４１元，最高價２﹒５２元；成交５６６５﹒８８萬股，成交金額１﹒４億元；主動買沽比

率２９：７１，資金淨主動賣出５６８４﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額

８０６﹒８８萬元，加權平均成交價２﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，

金額６８７﹒１５萬元，加權平均成交價２﹒４９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

６﹒９２％。

現時，恒生指數報２０８８８，跌２３５點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７２０８，

跌１１２點或１﹒５４％；恒生科技指數報４５３２，跌９０點或１﹒９６％；主板成交

５１３﹒３６億元。

上證綜合指數報３２９８，跌１４點或０﹒４５％，成交２１９５﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２５１１，跌１０６點或０﹒８４％，成交１５１０﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４２０ 變動 －４﹒７２％

最高價 ２﹒５２０ 最低價 ２﹒４１０

成交股數 ５６６５﹒８８萬股 成交金額 １﹒４億

１０天平均 ３﹒３２４ 歷史波幅％ ２４０﹒４５８

２０天平均 ４﹒５９５ 加權平均價 ２﹒４７２

５０天平均 ４﹒８５８ ＲＳＩ１４ ２４﹒１８１

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股份狀態：主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５６８４﹒８萬元；暫連跌３日，累計跌

幅６﹒９２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒４２０ －４﹒７２

瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －１﹒６７

金蝶（００２６８） １７﹒５００ －１﹒９１

方正（００４１８） ０﹒５４０ 無升跌

浪潮（００５９６） ２﹒５５０ －３﹒０４

明源雲（００９０９） ８﹒９２０ －４﹒５０

亞信（０１６７５） １３﹒６００ ＋０﹒７４

金山軟件（０３８８８） ２７﹒４００ －２﹒１４

辰罡（０８１３１） ０﹒１１２ －２﹒６１

赤子城（０９９１１） ２﹒４８０ －３﹒１２

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（ｅｄ）

