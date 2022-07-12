《異動股》商湯（０００２０）跌近５％，報２﹒４２元

《經濟通通訊社１２日專訊》商湯（０００２０）跌４﹒７２％，報２﹒４２元，最低價
２﹒４１元，最高價２﹒５２元；成交５６６５﹒８８萬股，成交金額１﹒４億元；主動買沽比
率２９：７１，資金淨主動賣出５６８４﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
８０６﹒８８萬元，加權平均成交價２﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，
金額６８７﹒１５萬元，加權平均成交價２﹒４９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
６﹒９２％。
現時，恒生指數報２０８８８，跌２３５點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７２０８，
跌１１２點或１﹒５４％；恒生科技指數報４５３２，跌９０點或１﹒９６％；主板成交
５１３﹒３６億元。
上證綜合指數報３２９８，跌１４點或０﹒４５％，成交２１９５﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２５１１，跌１０６點或０﹒８４％，成交１５１０﹒２３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒４２０ 變動 －４﹒７２％
最高價 ２﹒５２０ 最低價 ２﹒４１０
成交股數 ５６６５﹒８８萬股 成交金額 １﹒４億
１０天平均 ３﹒３２４ 歷史波幅％ ２４０﹒４５８
２０天平均 ４﹒５９５ 加權平均價 ２﹒４７２
５０天平均 ４﹒８５８ ＲＳＩ１４ ２４﹒１８１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５６８４﹒８萬元；暫連跌３日，累計跌
幅６﹒９２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商湯（０００２０） ２﹒４２０ －４﹒７２
瘋狂體育（０００８２） ０﹒２９５ －１﹒６７
金蝶（００２６８） １７﹒５００ －１﹒９１
方正（００４１８） ０﹒５４０ 無升跌
浪潮（００５９６） ２﹒５５０ －３﹒０４
明源雲（００９０９） ８﹒９２０ －４﹒５０
亞信（０１６７５） １３﹒６００ ＋０﹒７４
金山軟件（０３８８８） ２７﹒４００ －２﹒１４
辰罡（０８１３１） ０﹒１１２ －２﹒６１
赤子城（０９９１１） ２﹒４８０ －３﹒１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動