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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 跌2.160 -0.130 (-5.677%)
大手異動

12/07/2022 11:02

《異動股》商湯（０００２０）跌近５％，報２﹒４２元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》商湯（０００２０）跌４﹒７２％，報２﹒４２元，最低價
２﹒４１元，最高價２﹒５２元；成交５６６５﹒８８萬股，成交金額１﹒４億元；主動買沽比
率２９：７１，資金淨主動賣出５６８４﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額
８０６﹒８８萬元，加權平均成交價２﹒４７１元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，
金額６８７﹒１５萬元，加權平均成交價２﹒４９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
６﹒９２％。
　　現時，恒生指數報２０８８８，跌２３５點或１﹒１２％；恒生中國企業指數報７２０８，
跌１１２點或１﹒５４％；恒生科技指數報４５３２，跌９０點或１﹒９６％；主板成交
５１３﹒３６億元。
　　上證綜合指數報３２９８，跌１４點或０﹒４５％，成交２１９５﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１１，跌１０６點或０﹒８４％，成交１５１０﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒４２０　變動　　　　　－４﹒７２％
　　最高價　　　　　　　２﹒５２０　最低價　　　　　２﹒４１０
　　成交股數　　５６６５﹒８８萬股　成交金額　　　　　１﹒４億
　　１０天平均　　　　　３﹒３２４　歷史波幅％　２４０﹒４５８
　　２０天平均　　　　　４﹒５９５　加權平均價　　　２﹒４７２
　　５０天平均　　　　　４﹒８５８　ＲＳＩ１４　　２４﹒１８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出５６８４﹒８萬元；暫連跌３日，累計跌
幅６﹒９２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒４２０　－４﹒７２
　　瘋狂體育（０００８２）　　０﹒２９５　－１﹒６７
　　金蝶（００２６８）　　　１７﹒５００　－１﹒９１
　　方正（００４１８）　　　　０﹒５４０　　　無升跌
　　浪潮（００５９６）　　　　２﹒５５０　－３﹒０４
　　明源雲（００９０９）　　　８﹒９２０　－４﹒５０
　　亞信（０１６７５）　　　１３﹒６００　＋０﹒７４
　　金山軟件（０３８８８）　２７﹒４００　－２﹒１４
　　辰罡（０８１３１）　　　　０﹒１１２　－２﹒６１
　　赤子城（０９９１１）　　　２﹒４８０　－３﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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