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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升234.000 +7.200 (+3.175%)
大手異動

12/07/2022 11:07

《異動股》東方海外跌逾３％失守１０天線，報２１１﹒２元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒０３％，報２１１﹒２元，跌
穿１０天線（２１４﹒７６元），最低價２１１﹒２元，最高價２１９﹒４元；成交２４﹒６２
萬股，成交金額５３２６﹒５９萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８３８﹒１４
萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９４４﹒１２萬元，加權平均成交價
２１６﹒３５８元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額５９４﹒６８萬元，加權平
均成交價２１７﹒１８９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒３８％。
　　現時，恒生指數報２０８３８，跌２８５點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報７１８７，
跌１３３點或１﹒８２％；恒生科技指數報４５０８，跌１１４點或２﹒４７％；主板成交
５３０﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３２９０，跌２２點或０﹒６８％，成交２２６８﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７２，跌１４４點或１﹒１５％，成交１５６８﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２１１﹒２００　變動　　　　　　－３﹒０３％
　　最高價　　　２１９﹒４００　最低價　　　　２１１﹒２００
　　成交股數　　２４﹒６２萬股　成交金額　　５３２６﹒５９萬
　　１０天平均　２１４﹒７６０　歷史波幅％　　　５０﹒３３８
　　２０天平均　２２２﹒０４０　加權平均價　　２１６﹒３２４
　　５０天平均　２２３﹒７９２　ＲＳＩ１４　　　４３﹒３１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８３８﹒１４萬元；暫連
跌２日，累計跌幅５﹒３８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　２１１﹒２００　－３﹒０３
　　招商局（００１４４）　　　　１３﹒４４０　－０﹒４４
　　中遠海能（０１１３８）　　　　４﹒２２０　－１﹒４０
　　勇利（０１１４５）　　　　　　０﹒１１３　－０﹒８８
　　中遠海港（０１１９９）　　　　５﹒５７０　－１﹒２４
　　中遠海控（０１９１９）　　　１１﹒４６０　－０﹒６９
　　太平洋航運（０２３４３）　　　３﹒０２０　＋０﹒６７
　　中遠海發（０２８６６）　　　　１﹒５４０　－１﹒９１
　　廈門港務（０３３７８）　　　　２﹒１４０　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　０﹒６２０　－１﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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