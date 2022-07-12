《異動股》東方海外跌逾３％失守１０天線，報２１１﹒２元

《經濟通通訊社１２日專訊》東方海外（００３１６）跌３﹒０３％，報２１１﹒２元，跌

穿１０天線（２１４﹒７６元），最低價２１１﹒２元，最高價２１９﹒４元；成交２４﹒６２

萬股，成交金額５３２６﹒５９萬元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８３８﹒１４

萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額９４４﹒１２萬元，加權平均成交價

２１６﹒３５８元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額５９４﹒６８萬元，加權平

均成交價２１７﹒１８９元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒３８％。

現時，恒生指數報２０８３８，跌２８５點或１﹒３５％；恒生中國企業指數報７１８７，

跌１３３點或１﹒８２％；恒生科技指數報４５０８，跌１１４點或２﹒４７％；主板成交

５３０﹒５６億元。

上證綜合指數報３２９０，跌２２點或０﹒６８％，成交２２６８﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７２，跌１４４點或１﹒１５％，成交１５６８﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２１１﹒２００ 變動 －３﹒０３％

最高價 ２１９﹒４００ 最低價 ２１１﹒２００

成交股數 ２４﹒６２萬股 成交金額 ５３２６﹒５９萬

１０天平均 ２１４﹒７６０ 歷史波幅％ ５０﹒３３８

２０天平均 ２２２﹒０４０ 加權平均價 ２１６﹒３２４

５０天平均 ２２３﹒７９２ ＲＳＩ１４ ４３﹒３１０

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出８３８﹒１４萬元；暫連

跌２日，累計跌幅５﹒３８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２１１﹒２００ －３﹒０３

招商局（００１４４） １３﹒４４０ －０﹒４４

中遠海能（０１１３８） ４﹒２２０ －１﹒４０

勇利（０１１４５） ０﹒１１３ －０﹒８８

中遠海港（０１１９９） ５﹒５７０ －１﹒２４

中遠海控（０１９１９） １１﹒４６０ －０﹒６９

太平洋航運（０２３４３） ３﹒０２０ ＋０﹒６７

中遠海發（０２８６６） １﹒５４０ －１﹒９１

廈門港務（０３３７８） ２﹒１４０ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６２０ －１﹒５９

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（ｅｄ）

