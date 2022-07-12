《中概異動》美團跌近３％失守５０天線，報１７６﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒７％，報１７６﹒７元，較ＡＤＲ

收市低０﹒４３％，跌穿５０天線（１８２﹒１５６元），最低價１７６﹒１元，創１個月新低

，最高價１８３﹒１元；成交１００５﹒８９萬股，成交金額１８﹒０２億元。現時最大淨被動

買入券商為富途證券國際，金額３９８２﹒０４萬元，加權平均成交價１７９﹒０７８元；現時

最大淨被動賣出券商為美銀，金額９２３１﹒５４萬元，加權平均成交價１７８﹒８４元。以現

價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１２﹒１８％。

現時，恒生指數報２０８３４，跌２８９點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７１８７，

跌１３３點或１﹒８２％；恒生科技指數報４５０９，跌１１３點或２﹒４５％；主板成交

５３４﹒５２億元。

上證綜合指數報３２９０，跌２３點或０﹒７１％，成交２２８１﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，跌１５０點或１﹒１９％，成交１５７８﹒５３億元人民幣。



基本資料

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現價 １７６﹒７００ 變動 －２﹒７０％

最高價 １８３﹒１００ 最低價 １７６﹒１００

成交股數 １００５﹒８９萬股 成交金額 １８﹒０２億

１０天平均 １９４﹒４４０ 歷史波幅％ ５２﹒９２４

２０天平均 １９５﹒６００ 加權平均價 １７９﹒１３８

５０天平均 １８２﹒１５６ ＲＳＩ１４ ３９﹒９９９

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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；暫連跌６日，累計跌幅１２﹒１８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７６﹒７０ －２﹒７０

騰訊（００７００） ３３７﹒４０ －１﹒４６

快手（０１０２４） ８０﹒１０ －２﹒５５

小米（０１８１０） １２﹒５４ －２﹒６４

理想汽車（０２０１５） １４２﹒４０ －１﹒９３

京東集團（０９６１８） ２３１﹒４０ －１﹒５３

小鵬汽車（０９８６８） １１２﹒００ －５﹒０８

百度（０９８８８） １４１﹒６０ －２﹒２１

阿里（０９９８８） １０７﹒４０ －５﹒７９

網易（０９９９９） １３６﹒８０ －０﹒７３

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（ｅｄ）

