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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌179.200 -3.300 (-1.808%)
大手異動

12/07/2022 11:08

《中概異動》美團跌近３％失守５０天線，報１７６﹒７元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒７％，報１７６﹒７元，較ＡＤＲ
收市低０﹒４３％，跌穿５０天線（１８２﹒１５６元），最低價１７６﹒１元，創１個月新低
，最高價１８３﹒１元；成交１００５﹒８９萬股，成交金額１８﹒０２億元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額３９８２﹒０４萬元，加權平均成交價１７９﹒０７８元；現時
最大淨被動賣出券商為美銀，金額９２３１﹒５４萬元，加權平均成交價１７８﹒８４元。以現
價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１２﹒１８％。
　　現時，恒生指數報２０８３４，跌２８９點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７１８７，
跌１３３點或１﹒８２％；恒生科技指數報４５０９，跌１１３點或２﹒４５％；主板成交
５３４﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２９０，跌２３點或０﹒７１％，成交２２８１﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６７，跌１５０點或１﹒１９％，成交１５７８﹒５３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７６﹒７００　變動　　　　　－２﹒７０％
　　最高價　　　　　１８３﹒１００　最低價　　　１７６﹒１００
　　成交股數　　１００５﹒８９萬股　成交金額　　　１８﹒０２億
　　１０天平均　　　１９４﹒４４０　歷史波幅％　　５２﹒９２４
　　２０天平均　　　１９５﹒６００　加權平均價　１７９﹒１３８
　　５０天平均　　　１８２﹒１５６　ＲＳＩ１４　　３９﹒９９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；暫連跌６日，累計跌幅１２﹒１８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒７０　－２﹒７０
　　騰訊（００７００）　　　３３７﹒４０　－１﹒４６
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒１０　－２﹒５５
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒５４　－２﹒６４
　　理想汽車（０２０１５）　１４２﹒４０　－１﹒９３
　　京東集團（０９６１８）　２３１﹒４０　－１﹒５３
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１２﹒００　－５﹒０８
　　百度（０９８８８）　　　１４１﹒６０　－２﹒２１
　　阿里（０９９８８）　　　１０７﹒４０　－５﹒７９
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒８０　－０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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