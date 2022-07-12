《中概異動》美團跌近３％失守５０天線，報１７６﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒７％，報１７６﹒７元，較ＡＤＲ
收市低０﹒４３％，跌穿５０天線（１８２﹒１５６元），最低價１７６﹒１元，創１個月新低
，最高價１８３﹒１元；成交１００５﹒８９萬股，成交金額１８﹒０２億元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額３９８２﹒０４萬元，加權平均成交價１７９﹒０７８元；現時
最大淨被動賣出券商為美銀，金額９２３１﹒５４萬元，加權平均成交價１７８﹒８４元。以現
價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１２﹒１８％。
現時，恒生指數報２０８３４，跌２８９點或１﹒３７％；恒生中國企業指數報７１８７，
跌１３３點或１﹒８２％；恒生科技指數報４５０９，跌１１３點或２﹒４５％；主板成交
５３４﹒５２億元。
上證綜合指數報３２９０，跌２３點或０﹒７１％，成交２２８１﹒３７億元人民幣。
深證成份指數報１２４６７，跌１５０點或１﹒１９％，成交１５７８﹒５３億元人民幣。
基本資料
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現價 １７６﹒７００ 變動 －２﹒７０％
最高價 １８３﹒１００ 最低價 １７６﹒１００
成交股數 １００５﹒８９萬股 成交金額 １８﹒０２億
１０天平均 １９４﹒４４０ 歷史波幅％ ５２﹒９２４
２０天平均 １９５﹒６００ 加權平均價 １７９﹒１３８
５０天平均 １８２﹒１５６ ＲＳＩ１４ ３９﹒９９９
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股份狀態：跌穿５０天線，創１個月新低；暫連跌６日，累計跌幅１２﹒１８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １７６﹒７０ －２﹒７０
騰訊（００７００） ３３７﹒４０ －１﹒４６
快手（０１０２４） ８０﹒１０ －２﹒５５
小米（０１８１０） １２﹒５４ －２﹒６４
理想汽車（０２０１５） １４２﹒４０ －１﹒９３
京東集團（０９６１８） ２３１﹒４０ －１﹒５３
小鵬汽車（０９８６８） １１２﹒００ －５﹒０８
百度（０９８８８） １４１﹒６０ －２﹒２１
阿里（０９９８８） １０７﹒４０ －５﹒７９
網易（０９９９９） １３６﹒８０ －０﹒７３
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（ｅｄ）
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