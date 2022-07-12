  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌12.460 -0.320 (-2.504%)
大手異動

12/07/2022 11:19

《中概異動》小米跌逾３％失守２０天線，報１２﹒４６元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）跌３﹒２６％，報１２﹒４６元，較
ＡＤＲ收市低１﹒４２％，跌穿２０天線（１２﹒７０８元），最低價１２﹒４６元，最高價
１２﹒８４元；成交３８７１﹒６１萬股，成交金額４﹒９億元；主動買沽比率５２：４８，資
金淨主動買入１８５３﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
３８７７﹒０５萬元，加權平均成交價１２﹒６２２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利
，金額４０１５﹒９２萬元，加權平均成交價１２﹒６７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅７﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０８０１，跌３２２點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７１７５，
跌１４５點或１﹒９８％；恒生科技指數報４５０３，跌１１９點或２﹒５９％；主板成交
５６５﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３２８５，跌２８點或０﹒８５％，成交２４１６﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４１，跌１７５點或１﹒３９％，成交１６９１﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１２﹒４６０　變動　　　　－３﹒２６％
　　最高價　　　　　　１２﹒８４０　最低價　　　１２﹒４６０
　　成交股數　　３８７１﹒６１萬股　成交金額　　　　４﹒９億
　　１０天平均　　　　１３﹒４２６　歷史波幅％　５９﹒３５７
　　２０天平均　　　　１２﹒７０８　加權平均價　１２﹒６４８
　　５０天平均　　　　１２﹒０４４　ＲＳＩ１４　４７﹒３６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１８５３﹒０９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅７﹒４３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒４６　－３﹒２６
　　騰訊（００７００）　　　３３７﹒２０　－１﹒５２
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒２０　－２﹒４３
　　理想汽車（０２０１５）　１４２﹒５０　－１﹒８６
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒９０　－３﹒１４
　　京東集團（０９６１８）　２３０﹒６０　－１﹒８７
　　小鵬汽車（０９８６８）　１１１﹒００　－５﹒９３
　　百度（０９８８８）　　　１４１﹒１０　－２﹒５６
　　阿里（０９９８８）　　　１０７﹒２０　－５﹒９６
　　網易（０９９９９）　　　１３６﹒７０　－０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰13/07/2022 11:05  《異動股》京東（９６１８）升５％冠藍籌，高盛唱好科技股第三季

下一篇新聞︰12/07/2022 09:26  《中概異動》科技股沽壓未止，阿里巴巴挫５％，騰訊、京東跌１％

其他大手異動
More

15/07/2022 09:23  《中概異動》科技股受壓，阿里巴巴低開近６％，嗶哩嗶哩挫４％

14/07/2022 11:47  《大手成交》小米一手約２５９萬股交叉盤，涉資３３６０萬元

11/07/2022 09:31  《異動股》舜宇等８家藍籌上午９：３０異動

11/07/2022 09:24  《中概異動》涉違反壟斷法案處罰，阿里低開３％，騰訊跌２％

08/07/2022 09:23  《中概異動》科技股造好，阿里巴巴高開近５％，騰訊美團升近２％

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金