《中概異動》小米跌逾３％失守２０天線，報１２﹒４６元

《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）跌３﹒２６％，報１２﹒４６元，較

ＡＤＲ收市低１﹒４２％，跌穿２０天線（１２﹒７０８元），最低價１２﹒４６元，最高價

１２﹒８４元；成交３８７１﹒６１萬股，成交金額４﹒９億元；主動買沽比率５２：４８，資

金淨主動買入１８５３﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額

３８７７﹒０５萬元，加權平均成交價１２﹒６２２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利

，金額４０１５﹒９２萬元，加權平均成交價１２﹒６７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計

跌幅７﹒４３％。

現時，恒生指數報２０８０１，跌３２２點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７１７５，

跌１４５點或１﹒９８％；恒生科技指數報４５０３，跌１１９點或２﹒５９％；主板成交

５６５﹒８７億元。

上證綜合指數報３２８５，跌２８點或０﹒８５％，成交２４１６﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１２４４１，跌１７５點或１﹒３９％，成交１６９１﹒８９億元人民幣。



基本資料

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現價 １２﹒４６０ 變動 －３﹒２６％

最高價 １２﹒８４０ 最低價 １２﹒４６０

成交股數 ３８７１﹒６１萬股 成交金額 ４﹒９億

１０天平均 １３﹒４２６ 歷史波幅％ ５９﹒３５７

２０天平均 １２﹒７０８ 加權平均價 １２﹒６４８

５０天平均 １２﹒０４４ ＲＳＩ１４ ４７﹒３６０

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１８５３﹒０９萬元；暫

連跌２日，累計跌幅７﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小米（０１８１０） １２﹒４６ －３﹒２６

騰訊（００７００） ３３７﹒２０ －１﹒５２

快手（０１０２４） ８０﹒２０ －２﹒４３

理想汽車（０２０１５） １４２﹒５０ －１﹒８６

美團（０３６９０） １７５﹒９０ －３﹒１４

京東集團（０９６１８） ２３０﹒６０ －１﹒８７

小鵬汽車（０９８６８） １１１﹒００ －５﹒９３

百度（０９８８８） １４１﹒１０ －２﹒５６

阿里（０９９８８） １０７﹒２０ －５﹒９６

網易（０９９９９） １３６﹒７０ －０﹒８０

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（ｅｄ）

