《中概異動》小米跌逾３％失守２０天線，報１２﹒４６元

《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）跌３﹒２６％，報１２﹒４６元，較
ＡＤＲ收市低１﹒４２％，跌穿２０天線（１２﹒７０８元），最低價１２﹒４６元，最高價
１２﹒８４元；成交３８７１﹒６１萬股，成交金額４﹒９億元；主動買沽比率５２：４８，資
金淨主動買入１８５３﹒０９萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額
３８７７﹒０５萬元，加權平均成交價１２﹒６２２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利
，金額４０１５﹒９２萬元，加權平均成交價１２﹒６７元。以現價計，該股暫連跌２日，累計
跌幅７﹒４３％。
現時，恒生指數報２０８０１，跌３２２點或１﹒５３％；恒生中國企業指數報７１７５，
跌１４５點或１﹒９８％；恒生科技指數報４５０３，跌１１９點或２﹒５９％；主板成交
５６５﹒８７億元。
上證綜合指數報３２８５，跌２８點或０﹒８５％，成交２４１６﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１２４４１，跌１７５點或１﹒３９％，成交１６９１﹒８９億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒４６０ 變動 －３﹒２６％
最高價 １２﹒８４０ 最低價 １２﹒４６０
成交股數 ３８７１﹒６１萬股 成交金額 ４﹒９億
１０天平均 １３﹒４２６ 歷史波幅％ ５９﹒３５７
２０天平均 １２﹒７０８ 加權平均價 １２﹒６４８
５０天平均 １２﹒０４４ ＲＳＩ１４ ４７﹒３６０
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入１８５３﹒０９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅７﹒４３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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小米（０１８１０） １２﹒４６ －３﹒２６
騰訊（００７００） ３３７﹒２０ －１﹒５２
快手（０１０２４） ８０﹒２０ －２﹒４３
理想汽車（０２０１５） １４２﹒５０ －１﹒８６
美團（０３６９０） １７５﹒９０ －３﹒１４
京東集團（０９６１８） ２３０﹒６０ －１﹒８７
小鵬汽車（０９８６８） １１１﹒００ －５﹒９３
百度（０９８８８） １４１﹒１０ －２﹒５６
阿里（０９９８８） １０７﹒２０ －５﹒９６
網易（０９９９９） １３６﹒７０ －０﹒８０
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（ｅｄ）
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